Bosna Hersekli Grup Dubioza Kolektiv'in 2011 Yılında Yaptığı Şarkı Milli Marşa Dönüştü
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Bosna Hersek, 2014'te Brezilya'da yaşadığı ilk heyecanın ardından bir kez daha biraz eski yüzler, çokça yeni yüzlerle 2026 Dünya Kupası'na katıldı.
İtalya'nın dramatik bir sonla bir kez daha Dünya Kupası dışında kalmasını sağlayan Bosna Hersek genç bir ülke olarak ikinci kez Dünya Kupası başarısı yakalamanın gururunu yaşıyor. Liderleri Edin Dzeko için tam bir 'Last Dance' olacak olan turnuva için saha dışında da hayli gürültülü ve eğlenceli bir ses var.
2011 yılında Dubioza Kolektiv'in çıkardığı 'USA' şarkısı bir kez daha dillere dolandı ve Bosna Hersekliler şarkıyı bu kez tamamen damarlarında hissediyor.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
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PAR
14 Haziran 07:00
AUS
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TUR
19 Haziran 22:00
USA
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AUS
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"Sevgili Bosna Hersek çocuğu, Sana ileteceğim tek bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey."
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Bosna Hersek'le ilgili hikayelerin mayası hep aynı.
Balkanların en yüksek seslilerinden Dubioza Kolektiv...
"I am from Bosnia / Take me to America..."
Şarkı daha sonra tam bir ters köşe yapıyor dinleyenlere...
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2026'da bir kez daha "Take me to America"
Şarkı Bosna Hersek'i destekleyecek milyonlara tercüman bir şekilde yeni versiyonuyla YouTube'da...
Şarkının yeni versiyonundaki sözler:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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