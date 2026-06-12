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Bosna Hersekli Grup Dubioza Kolektiv'in 2011 Yılında Yaptığı Şarkı Milli Marşa Dönüştü

etiket Bosna Hersekli Grup Dubioza Kolektiv'in 2011 Yılında Yaptığı Şarkı Milli Marşa Dönüştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:02
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Bosna Hersek, 2014'te Brezilya'da yaşadığı ilk heyecanın ardından bir kez daha biraz eski yüzler, çokça yeni yüzlerle 2026 Dünya Kupası'na katıldı. 

İtalya'nın dramatik bir sonla bir kez daha Dünya Kupası dışında kalmasını sağlayan Bosna Hersek genç bir ülke olarak ikinci kez Dünya Kupası başarısı yakalamanın gururunu yaşıyor. Liderleri Edin Dzeko için tam bir 'Last Dance' olacak olan turnuva için saha dışında da hayli gürültülü ve eğlenceli bir ses var. 

2011 yılında Dubioza Kolektiv'in çıkardığı 'USA' şarkısı bir kez daha dillere dolandı ve Bosna Hersekliler şarkıyı bu kez tamamen damarlarında hissediyor.

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"Sevgili Bosna Hersek çocuğu, Sana ileteceğim tek bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey."

"Sevgili Bosna Hersek çocuğu, Sana ileteceğim tek bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey."

Bu sözlerin yazarı hepimizin yakından tanıdığı Edin Dzeko... Dzeko, Players Tribune için duygu yüklü bir yazı kaleme aldı ve orada Bosna Hersek'te bu turnuvaya katılmanın gururunu yaşayan ve geçmişteki o kötü günleri sadece anlatılarla bilen çocuklara başardıkları şeylerden bahsetti. O mektubun girişinde anlatılanları bilmeden Bosna Hersek'in hikayesine hakim olmak pek mümkün değil. Kısaca o cümlelere bakalım:

'Bosnalı olduğumuz için şanslıyız. Bunu sadece hayalini yaşayan bir adam olarak değil, savaştan sağ kurtulan ve kaderi çok kolay bir şekilde farklı olabilecek bir çocuk olarak söylüyorum.

Saraybosna Kuşatması hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunun gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlamanız önemli. Başladığında altı yaşındaydım. İlk sirenler çaldığında annemin beni kapıp ayakkabı dolabının arkasına saklandığımızı hatırlıyorum. Bu ilk gündü. Dört yıl sürdü. Neler olup bittiğini tam olarak anlamadık ama her gün dehşet içindeydik. Evimiz bizim için çok güvensiz hale geldiğinde, büyükannem ve büyükbabamın dairesine taşındık. Sanırım yaklaşık 40 metrekareydi. 15 kişiydik - kuzenler, teyzeler, amcalar - hepimiz yerde uyuyorduk.

Monopoly oynardık. Bu oyunu biliyor musunuz? Dışarı çıkmak tehlikeliydi çünkü keskin nişancılar şehri kuşatmıştı, bu yüzden ben ve kuzenlerim balkonun kenarında yere oturup saatlerce oynardık. Sirenleri ve bombaları duyardık. Bazen yer sallanırdı ve Monopoly parçaları her yere saçılırdı.

Ama ne zaman oyun oynasak, kendimizi oyunun içinde kaybettiğimiz kısa anlar olurdu. Birkaç dakikalığına savaşı unuturduk.

Dünyanın etrafımızda yıkıldığını unuturduk.

Bir anlığına da olsa, sadece çocuk olmamıza izin verildi.'

Bosna Hersek'le ilgili hikayelerin mayası hep aynı.

Bosna Hersek'le ilgili hikayelerin mayası hep aynı.

Bosna Hersek'le ilgili nasıl bir hikaye anlatacaksanız anlatın o travmatik günlere gitmeden bunu başarmanız mümkün değil. Bu hikaye de öyle... 2014'te Brezilya'da grup aşamasını geçemeyen takımın da, 2026'da İtalya'yı yenip gelen takımın da mayasında o günlerden çok şey var. Çocukluğunu o yıkıntıların arasında, bombalar altında top oynayarak geçiren 1986 doğumlu Dzeko da ABD'de Wisconsin'da doğan 2005 doğumlu Bajraktarevic de bu hikayenin bir parçası. 

Bu yüzden sinemada da müzikte de futbolda da o günlerin acı günleri hep bir yerlerde hikayeye eşlik ediyor. En mizahi yanında bile içine düşünülen durumun getirdiği acı bir tebessüm oluyor.

Balkanların en yüksek seslilerinden Dubioza Kolektiv...

Balkanların en yüksek seslilerinden Dubioza Kolektiv...

Ünlü 'Yugoslav' yazar Sasa Stanisic, Yugoslav iç savaşını anlattığı 'Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder?' kitabında 'Halkımız öldürüldüğü zaman bile şarkı söyler' der. 

Bosna Hersek'teki kendi tanımlarıyla 'avagarde-dub rock' grubu Dubioza Kolektiv de bu sözleri anımsatır gibi en keskin çelişkileri bile ustalıkla anlatmayı başarabiliyor. Balkan müziğine biraz ilginiz varsa ve güncel bir şeyler dinlemişseniz onlara denk gelmemeniz mucize. 

2011 yılında 'USA' şarkıları çıktığında ise çok daha fazla kesime ulaşmışlardı. O şarkıda anlatılanlar Bosna Herseklilerin içine düştüğü çıkmazlar, ekonomik sıkıntılar, gelecek kaygıları ve sınıf atlama hayalleri yer alıyordu.

"I am from Bosnia / Take me to America..."

"I am from Bosnia / Take me to America..."

Dubioza Kolektiv'in şarkısı 'Ben Bosnalıyım, Beni Amerika'ya götürün' diye başlayarak, Amerika hayaline övgülerle açılıyor. 

'Özgürlük Heykeli'ni gerçekten görmek istiyorum.

Artık daha fazla bekleyemiyorum, beni Amerika Birleşik Devletleri'ne götürün.

Beni Golden Gate'e götürün, asilimile olacağım.'

Savaştan sonra Bosna Hersek'te doğan birçok kişi dünyanın çeşitli yerlerine dağıldı. Wisconsin'dan bir gol umudunun milli takımda yer alması da bunun en güzel kanıtlarından biri zaten. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılanlar için Amerika hayali de ayrı bir yer tutuyordu. Şarkıda da bu en azından ilk bölüm için tamamen hissediliyor. Amerika'ya dair hayaller Bosna Hersek'e dair umutsuzluklar üzerinden anlatılmış. 

'Komşunun bahçesindeki çimenler her zaman daha yeşildir

Bu kâbustan çıkıp vaat edilmiş topraklara gitmek istiyorum

Lütfen beni liderinize götürün, yeşil kartımı istiyorum

Balkanlar'dan bir roket gibi uçarak gelmek istiyorum

Her şeye yeniden başlamak ve yeni bir sayfa açmak istiyorum

Bu korkunç hikâyeyi unutup taş devrinden kaçmak istiyorum

Kafesten çıkmak için bir fırsat bekliyorum

Kendimi asgari ücretle çalışan bir köle gibi hissediyorum'

Şarkı daha sonra tam bir ters köşe yapıyor dinleyenlere...

Şarkı daha sonra tam bir ters köşe yapıyor dinleyenlere...

Amerika övgüleri sürerken şarkıda bir anda şu sözleri duyuyoruz:

'Bir gün yolun sonuna vardığında

Bir gün anlayacaksın

Bir gün köklerine döneceksin dostum

Ana vatan gibisi yoktur'

Bundan sonra da tam bir Balkan geçişiyle Bosna Hersek'ten kopamamanın, ülkeye olan bağlılığın başka yerde olunsa bile savaştan çıkmış ülkenin neden çok değerli olduğu üzerine sözlerle Amerika'yı ana vatana değişmeme duygusunu dinliyoruz:

'Liderinize selam söyleyin, yeşil kartınızı istemiyorum

Balkanlar'a bir roket gibi geri dönmek istiyorum.'

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2026'da bir kez daha "Take me to America"

2026'da bir kez daha "Take me to America"

Bosna Hersek'in belki de sürpriz denebilecek şekilde İtalya'yı eleyerek -ki bir çoğumuz için değildi- ABD, Meksika, Kanada ortaklığındaki Dünya Kupası'na gidecek olması şarkıyı raflardan bir kez daha indirdi. 

Bosna Hersek'te herkes yüksek sesle bu şarkıyı söylüyordu: 

'I am from Bosnia, Take me to America' 

Şarkı bir anda bizdeki 'Bir Oluruz Yolunda' efekti gibi takımın gayriresmi milli marşına dönüşmüş durumda. 

Grup da bu heyecana kayıtsız kalmadı şarkıyı bir kez daha yeni bir kliple elden geçirdi ve Dünya Kupası coşkusuna katıldı. 

Bu kez klipte futbol da vardı, Panini kartları da...Ve mükemmel denebilecek yeni sözler de.

Şarkı Bosna Hersek'i destekleyecek milyonlara tercüman bir şekilde yeni versiyonuyla YouTube'da...

Şarkının yeni versiyonundaki sözler:

Şarkının yeni versiyonundaki sözler:

Ben Bosna'danım

Beni Amerika'ya götürün

Görmek istiyorum

Özgürlük Heykeli'ni

Artık daha fazla bekleyemem

Beni Amerika Birleşik Devletleri'ne götürün

Beni Golden Gate'e götürün

Uyum sağlayacağım

Çevapi soğanlı olur,

Burek ise peynirsizdir.

'Ben Bosna'danım'

Şimdi her yerde çalıyor.

Haydi Bosna, oyna!

Daha önce hiç olmadığı gibi!

Ve şu Nijerya maçındaki pozisyon...

Ofsayt değildi!

Mostar'dan Saraybosna'ya,

Oradan da Banja Luka'ya kadar,

Ejderhalar (Bosna Milli Takımı) oynarken

Haydi eller havaya!

Hep bir ağızdan!

Herkes duysun!

Bosna Hersek!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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