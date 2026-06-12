Bosna Hersekli Grup Dubioza Kolektiv'in 2011 Yılında Yaptığı Şarkı Milli Marşa Dönüştü

Bu sözlerin yazarı hepimizin yakından tanıdığı Edin Dzeko... Dzeko, Players Tribune için duygu yüklü bir yazı kaleme aldı ve orada Bosna Hersek'te bu turnuvaya katılmanın gururunu yaşayan ve geçmişteki o kötü günleri sadece anlatılarla bilen çocuklara başardıkları şeylerden bahsetti. O mektubun girişinde anlatılanları bilmeden Bosna Hersek'in hikayesine hakim olmak pek mümkün değil. Kısaca o cümlelere bakalım:

'Bosnalı olduğumuz için şanslıyız. Bunu sadece hayalini yaşayan bir adam olarak değil, savaştan sağ kurtulan ve kaderi çok kolay bir şekilde farklı olabilecek bir çocuk olarak söylüyorum.

Saraybosna Kuşatması hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunun gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlamanız önemli. Başladığında altı yaşındaydım. İlk sirenler çaldığında annemin beni kapıp ayakkabı dolabının arkasına saklandığımızı hatırlıyorum. Bu ilk gündü. Dört yıl sürdü. Neler olup bittiğini tam olarak anlamadık ama her gün dehşet içindeydik. Evimiz bizim için çok güvensiz hale geldiğinde, büyükannem ve büyükbabamın dairesine taşındık. Sanırım yaklaşık 40 metrekareydi. 15 kişiydik - kuzenler, teyzeler, amcalar - hepimiz yerde uyuyorduk.

Monopoly oynardık. Bu oyunu biliyor musunuz? Dışarı çıkmak tehlikeliydi çünkü keskin nişancılar şehri kuşatmıştı, bu yüzden ben ve kuzenlerim balkonun kenarında yere oturup saatlerce oynardık. Sirenleri ve bombaları duyardık. Bazen yer sallanırdı ve Monopoly parçaları her yere saçılırdı.

Ama ne zaman oyun oynasak, kendimizi oyunun içinde kaybettiğimiz kısa anlar olurdu. Birkaç dakikalığına savaşı unuturduk.

Dünyanın etrafımızda yıkıldığını unuturduk.

Bir anlığına da olsa, sadece çocuk olmamıza izin verildi.'