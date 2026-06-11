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1966 Yılında Kaybolan Dünya Kupası, Pickles İsimli Köpek Sayesinde Bulundu

etiket 1966 Yılında Kaybolan Dünya Kupası, Pickles İsimli Köpek Sayesinde Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 18:43
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1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde Londra’da sergilendiği salondan çalınan Jules Rimet Kupası, günler süren yoğun aramalara rağmen bulunamamış ve olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Kupayı bulan kişi ise Güney Londra’da bir otomobilin yanında, gazeteye sarılı bir paketi fark eden “Pickles” adlı köpek olmuştu. Bu keşif sayesinde kupa bulunarak kriz çözüme kavuşmuştu.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Dünya Kupası tarihindeki skandallardan biri Londra'da yaşandı ve kupa çalındı.

Dünya Kupası tarihindeki skandallardan biri Londra'da yaşandı ve kupa çalındı.

Futbol tarihinin en unutulmaz anları çoğu zaman sahada, yıldız oyuncuların ayak izleriyle yazılsa da Dünya Kupası tarihinin en sıra dışı hikâyelerinden birinde sahnenin merkezinde bir futbolcu ya da teknik direktör yoktu. Günlerce kayıp olan kupa, “Pickles” adlı bir köpeğin tesadüfi keşfiyle bulunacaktı.

Takvimler 20 Mart 1966’yı gösterdiğinde, İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na yalnızca birkaç ay kalmıştı. Turnuvanın sembolü olan Jules Rimet Kupası, Londra’daki Westminster Central Hall’da düzenlenen nadir pul sergisi kapsamında halka sergileniyordu.

30 bin sterlin değerinde sigortalanan kupa, kilitli bir cam vitrinde ve 24 saat güvenlik altında korunuyordu. Ancak tüm önlemlere rağmen, binada alt katta pazar ayini sürerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler güvenliği aşarak kupayı çaldı.

Kupayı çalanlar fidye istedi.

Kupayı çalanlar fidye istedi.

Kupanın kaybolması İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. Olay, dünya basınının da yakın takibiyle kısa sürede uluslararası bir krize dönüştü ve İngiltere Futbol Federasyonu ile polis teşkilatı üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Kısa süre sonra federasyon başkanı Joe Mears’a “Jackson” takma adını kullanan bir kişiden fidye notu ulaştı. Şüpheli, kupanın iadesi karşılığında 15 bin sterlin talep ediyor, kupayı ise “bir parça hurda altın” olarak nitelendiriyordu. Polis, gelen ihbar doğrultusunda Battersea Park’ta gizli bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda Edward Betchley adlı kişi yakalandı. Ancak Betchley, yalnızca aracılık yaptığını öne sürdü; asıl hırsızın kimliği ve kupanın nerede olduğu ise hâlâ belirsizliğini koruyordu.

Gazete paketine sarılı halde bulundu.

Gazete paketine sarılı halde bulundu.

Hırsızlığın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişti. Güney Londra’da yaşayan David Corbett, köpeği Pickles ile yürüyüş yaptığı sırada, Pickles’ın yol kenarında park edilmiş bir aracın yanında bulunan gazeteye sarılı bir pakete yoğunlaştığını fark etti.

Corbett paketi açtığında, altın renkli yüzeyi ve üzerinde yazılı ülke isimleriyle birlikte Jules Rimet Kupası’nı tanıdı. Günlerdir tüm dünyanın aradığı kupa böylece bulunmuş oldu.

Corbett kupayı karakola teslim ettiğinde, polis ilk anda kendisinden şüphelendi. Saatler süren sorgunun ardından olayla bağlantısının olmadığı anlaşılınca, asıl kahraman kısa sürede köpek Pickles olarak anılmaya başlandı.

Pickles bu maceranın ardından film yıldızı oldu.

Pickles bu maceranın ardından film yıldızı oldu.

Pickles, kupayı bulmasının ardından İngiltere’de adeta ulusal bir kahramana dönüştü. Televizyon programlarına çıkarıldı, bir madalya ile onurlandırıldı ve bir yıllık köpek mamasıyla ödüllendirildi. Kısa sürede ünü spor dünyasının dışına taşarak popüler kültüre de yayıldı; 1966 yapımı The Spy with a Cold Nose adlı filmde de yer aldı.

Aynı yıl İngiltere millî futbol takımı, Dünya Kupası finalinde Batı Almanya’yı mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Pickles da daha sonra milli takım için düzenlenen resmi kutlamalara ve şampiyonluk yemeğine davet edilerek bu tarihi başarıya sembolik olarak ortak edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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