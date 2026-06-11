1966 Yılında Kaybolan Dünya Kupası, Pickles İsimli Köpek Sayesinde Bulundu
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1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde Londra’da sergilendiği salondan çalınan Jules Rimet Kupası, günler süren yoğun aramalara rağmen bulunamamış ve olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Kupayı bulan kişi ise Güney Londra’da bir otomobilin yanında, gazeteye sarılı bir paketi fark eden “Pickles” adlı köpek olmuştu. Bu keşif sayesinde kupa bulunarak kriz çözüme kavuşmuştu.
2026 Dünya Kupası
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Dünya Kupası tarihindeki skandallardan biri Londra'da yaşandı ve kupa çalındı.
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Kupayı çalanlar fidye istedi.
Gazete paketine sarılı halde bulundu.
Pickles bu maceranın ardından film yıldızı oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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