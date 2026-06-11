1966 Yılında Kaybolan Dünya Kupası, Pickles İsimli Köpek Sayesinde Bulundu

Futbol tarihinin en unutulmaz anları çoğu zaman sahada, yıldız oyuncuların ayak izleriyle yazılsa da Dünya Kupası tarihinin en sıra dışı hikâyelerinden birinde sahnenin merkezinde bir futbolcu ya da teknik direktör yoktu. Günlerce kayıp olan kupa, “Pickles” adlı bir köpeğin tesadüfi keşfiyle bulunacaktı.

Takvimler 20 Mart 1966’yı gösterdiğinde, İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na yalnızca birkaç ay kalmıştı. Turnuvanın sembolü olan Jules Rimet Kupası, Londra’daki Westminster Central Hall’da düzenlenen nadir pul sergisi kapsamında halka sergileniyordu.

30 bin sterlin değerinde sigortalanan kupa, kilitli bir cam vitrinde ve 24 saat güvenlik altında korunuyordu. Ancak tüm önlemlere rağmen, binada alt katta pazar ayini sürerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler güvenliği aşarak kupayı çaldı.