ABD'den Üst Üste Skandal Kararlar Geliyor: Futbolcular, Hakemler, Antrenörler Ülkeye Giremiyor
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FIFA'nın ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenleyeceği Dünya Kupası henüz başlamadan bir dizi skandalla anılmaya başladı. Infantino'nun Donald Trump'a büyük şükranla başlattığı süreçte her geçen gün yeni bir vize krizi yaşanıyor.
ABD'nin katı vize kuralları futbolcuları, antrenörleri ve hakemleri kapsarken, turnuvanın birçok unsuru bu evrensel organizasyonda engellerle karşılaşıyor.
Şu ana dek olan ve futbolseverlerin tepkisiyle karşılaşan Trump-Infantino ortaklığındaki skandalları derledik.
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ABD, İran Milli Takımı içinde terörist avına çıktı.
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Iraklı golcü Aymen Hussein 7 saat gözaltında kaldı.
Güney Afrika vize engeli sebebiyle hareket edemedi.
Trump kuralları gereği Afrika'nın en iyi hakemi Dünya Kupası'nda olamayacak.
İsviçreli golcü Embolo'ya vize çıkmadığı için kadrodan çıkarıldı.
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İskoçyalı taraftarların "onaylanan" seyahatleri "onaylanmadı" olarak değişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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