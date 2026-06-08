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ABD'den Üst Üste Skandal Kararlar Geliyor: Futbolcular, Hakemler, Antrenörler Ülkeye Giremiyor

etiket ABD'den Üst Üste Skandal Kararlar Geliyor: Futbolcular, Hakemler, Antrenörler Ülkeye Giremiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 23:48
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FIFA'nın ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenleyeceği Dünya Kupası henüz başlamadan bir dizi skandalla anılmaya başladı. Infantino'nun Donald Trump'a büyük şükranla başlattığı süreçte her geçen gün yeni bir vize krizi yaşanıyor. 

ABD'nin katı vize kuralları futbolcuları, antrenörleri ve hakemleri kapsarken, turnuvanın birçok unsuru bu evrensel organizasyonda engellerle karşılaşıyor. 

Şu ana dek olan ve futbolseverlerin tepkisiyle karşılaşan Trump-Infantino ortaklığındaki skandalları derledik.

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ABD, İran Milli Takımı içinde terörist avına çıktı.

ABD, İran Milli Takımı içinde terörist avına çıktı.

İran, savaşın ardından Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıklamış ve ev sahibi ülkelerden belli başlı garantiler istemişti. 

Amerika, ilk olarak İran'a vize vermeye yanaşmadı. Ardından İran kafilesinin ABD'de konaklayamayacağını açıkladılar. Bu sebeple Infantino yönetimi Meksika ile görüşerek maçlarını ABD'de oynayacak İran'ı Meksika'ya taşıdı. Takım maç için ABD'ye gidecek ve geri dönecek.

Yine bu süreçte vizede yaşanan sayısız problem sonucunda federasyon başkanı ve bazı antrenörlere vize çıkmadı ve kafileyle şimdilik bir arada değiller.

Iraklı golcü Aymen Hussein 7 saat gözaltında kaldı.

Iraklı golcü Aymen Hussein 7 saat gözaltında kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye giden Irak Milli Takımı'nda iki kişi Chicago'da havalimanında göçmen bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 7 saat boyunca gözaltında kalan Aymen Hussein sorgunun tamamlanmasıyla ülkeye girerken takım fotoğrafçısının ise geri döndürüldüğü kaydedildi.

Güney Afrika vize engeli sebebiyle hareket edemedi.

Güney Afrika vize engeli sebebiyle hareket edemedi.

Güney Afrika kafilesinin yarısına vize çıkarken, sebebi bilinmeyen bir şekilde diğer yarısının vize işlemleri yavaşlatıldı ve ülkeye girmeleri engellendi. Bu sebeple Güney Afrika, ABD'ye belirledikleri programın dışına çıkarak gidemedi ve kamplarına ülke içinde devam ettiler. Planlanan hazırlık maçları da oynanamadı.

Trump kuralları gereği Afrika'nın en iyi hakemi Dünya Kupası'nda olamayacak.

Trump kuralları gereği Afrika'nın en iyi hakemi Dünya Kupası'nda olamayacak.

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada görev yapamayacak.

2025 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yılın en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan'ın, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trump'ın bir süre önce Somali vatandaşlarını ülke almayacağını açıklaması bu kararın ana nedeni. Trump, Somalililer için “Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkeleri kokuyor ve biz onları istemiyoruz” demişti.

İsviçreli golcü Embolo'ya vize çıkmadığı için kadrodan çıkarıldı.

İsviçreli golcü Embolo'ya vize çıkmadığı için kadrodan çıkarıldı.

İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası için ABD'ye hareketinden önce forvet oyuncusu Breel Embolo'ya ilişkin beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD makamlarının Embolo'nun seyahat iznini yeniden değerlendirme sürecine alması üzerine oyuncu, takımın yanında yer alamayarak İsviçre'de beklemek zorunda kaldı.

İsviçre Futbol Federasyonu, takımın ABD'ye hareketinden yalnızca birkaç saat önce Embolo'nun ESTA kapsamındaki onayının ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğunu öğrendiklerini duyurdu. Federasyonun açıklamasında 'Maalesef Breel Embolo, şu anda takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edemiyor' ifadelerine yer verildi.

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İskoçyalı taraftarların "onaylanan" seyahatleri "onaylanmadı" olarak değişti.

İskoçyalı taraftarların "onaylanan" seyahatleri "onaylanmadı" olarak değişti.

İskoç futbol taraftarları, son dakika seyahat izni değişikliklerinin Dünya Kupası'na gitmelerini engelleyebileceğini belirterek büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

ABD'ye vizesiz ve 90 güne kadar seyahat etmek isteyen İngiltere vatandaşlarının ülkenin Elektronik Seyahat Onay Sistemi'ne (ESTA) başvurması gerekiyor.

Ancak formu dolduran onlarca taraftar, bu hafta başvuru durumlarının 'onaylandı'dan 'seyahat onaylanmadı'ya değiştiğini sosyal medyada paylaştı.

Bazı taraftarlar BBC Scotland News'e yaptıkları açıklamada, İskoçya'nın ilk Dünya Kupası maçına iki haftadan az kala yaşanan bu gelişme nedeniyle seyahat masraflarından binlerce pound zarara uğrayabileceklerini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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