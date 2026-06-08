ABD'den Üst Üste Skandal Kararlar Geliyor: Futbolcular, Hakemler, Antrenörler Ülkeye Giremiyor

İran, savaşın ardından Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıklamış ve ev sahibi ülkelerden belli başlı garantiler istemişti.

Amerika, ilk olarak İran'a vize vermeye yanaşmadı. Ardından İran kafilesinin ABD'de konaklayamayacağını açıkladılar. Bu sebeple Infantino yönetimi Meksika ile görüşerek maçlarını ABD'de oynayacak İran'ı Meksika'ya taşıdı. Takım maç için ABD'ye gidecek ve geri dönecek.

Yine bu süreçte vizede yaşanan sayısız problem sonucunda federasyon başkanı ve bazı antrenörlere vize çıkmadı ve kafileyle şimdilik bir arada değiller.