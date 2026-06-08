Dünya Kupası'nda Genel Klasmanda Brezilya Liderliği Var: Türkiye 10 Maça Çıktı

Dünya Kupası’na bugüne kadar iki kez katılan Türkiye, turnuva tarihinde bir kez de üçüncülük başarısı elde etti. Ay-yıldızlı ekip organizasyonda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken toplam 16 puan topladı.