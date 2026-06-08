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Dünya Kupası'nda Genel Klasmanda Brezilya Liderliği Var: Türkiye 10 Maça Çıktı

etiket Dünya Kupası'nda Genel Klasmanda Brezilya Liderliği Var: Türkiye 10 Maça Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 18:09
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1930 yılında Uruguay’da başlayan Dünya Kupası serüveninin 96 yıllık tarihinde şimdiye kadar toplam 80 ülke turnuvada yer aldı.

Dünya Kupası tarihinde en başarılı takım ise Brezilya oldu. Turnuvada 114 maça çıkan Sambacılar, bu karşılaşmaların 76’sını kazanarak toplam 247 puan topladı ve genel klasmanın zirvesinde yer aldı.

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Genel klasmanda lider Brezilya oldu.

Genel klasmanda lider Brezilya oldu.

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olan Brezilya, turnuvada çıktığı 114 maçın 76’sını kazanarak 247 puan topladı ve genel klasmanın zirvesinde yer aldı. Brezilya’yı, 112 maçta elde ettiği 225 puanla Almanya takip etti.

2022 Katar Dünya Kupası’nı şampiyon tamamlayan Arjantin ise turnuva tarihinde oynadığı 88 maçta 47 galibiyet alarak 158 puan topladı ve üçüncü sıraya yerleşti.

İki kez katıldık, 10 maç yaptık.

İki kez katıldık, 10 maç yaptık.

Dünya Kupası’na bugüne kadar iki kez katılan Türkiye, turnuva tarihinde bir kez de üçüncülük başarısı elde etti. Ay-yıldızlı ekip organizasyonda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken toplam 16 puan topladı.

Katılan 11 ülke puan alamadı.

Katılan 11 ülke puan alamadı.

Dünya Kupası tarihinde turnuvaya katılmasına rağmen puan alamayan 11 ülke bulunuyor.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonu puansız tamamlayan ülkeler arasında yer aldı.

Bu takımlar arasında Kanada ile El Salvador Dünya Kupası’na ikişer kez katılırken, diğer ülkeler ise turnuvada yalnızca bir kez boy gösterdi.

Dünya Kupası tarihinde dört ülke organizasyonda gol sevinci yaşayamadı.

Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuva tarihinde çıktıkları maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başaramayan ülkeler olarak kayıtlara geçti.

İlk 3 sırada Brezilya, Almanya ve Arjantin var.

İlk 3 sırada Brezilya, Almanya ve Arjantin var.

Dünya Kupası tarihinde en fazla puan toplayan ülke, 247 puanla Brezilya oldu. Sambacılar, turnuvada çıktığı 114 maçın 76’sını kazanarak zirvede yer aldı. Brezilya’yı 225 puanla Almanya takip ederken, Arjantin ise 158 puanla üçüncü sırada bulundu.

İtalya 156 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fransa 131 puanla ilk beşi tamamladı. İngiltere 118 puanla altıncı, İspanya 110 puanla yedinci sırada yer aldı. Hollanda 104 puanla sekizinci sırada bulunurken, Uruguay 88 puanla dokuzuncu, Belçika ise 73 puanla ilk 10’u tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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