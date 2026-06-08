Dünya Kupası'nda Genel Klasmanda Brezilya Liderliği Var: Türkiye 10 Maça Çıktı
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1930 yılında Uruguay’da başlayan Dünya Kupası serüveninin 96 yıllık tarihinde şimdiye kadar toplam 80 ülke turnuvada yer aldı.
Dünya Kupası tarihinde en başarılı takım ise Brezilya oldu. Turnuvada 114 maça çıkan Sambacılar, bu karşılaşmaların 76’sını kazanarak toplam 247 puan topladı ve genel klasmanın zirvesinde yer aldı.
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Genel klasmanda lider Brezilya oldu.
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İki kez katıldık, 10 maç yaptık.
Katılan 11 ülke puan alamadı.
İlk 3 sırada Brezilya, Almanya ve Arjantin var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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