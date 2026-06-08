Danimarka'da Christian Eriksen Bir Kez Daha Maç İçinde Yere Yığıldı
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Danimarka Futbol Federasyonu, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığılan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Karşılaşma sırasında kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Eriksen'in bilincinin hızla yerine geldiği ve sahayı kendi başına terk ettiği belirtildi.
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Takım doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı.
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2020'de de korkutmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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