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Danimarka'da Christian Eriksen Bir Kez Daha Maç İçinde Yere Yığıldı

Danimarka'da Christian Eriksen Bir Kez Daha Maç İçinde Yere Yığıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 17:19
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Danimarka Futbol Federasyonu, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığılan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Karşılaşma sırasında kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Eriksen'in bilincinin hızla yerine geldiği ve sahayı kendi başına terk ettiği belirtildi.

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Takım doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı.

Takım doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı.

Danimarka Milli Takımı doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Boesen, sabah saatlerinde Eriksen ile görüştüğünü belirterek deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte olduğunu, moralinin yüksek olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edilerek evine dönebileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Takım doktoru ayrıca oyuncular ve teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında fenalaşan 34 yaşındaki Eriksen, mücadelenin 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Bunun ardından karşılaşma yarıda kaldı. Alman ekibi Wolfsburg’da forma giyen Eriksen maça ilk 11’de başlamıştı. Oyun durduğu sırada Danimarka’nın 2-1’lik üstünlüğü bulunuyordu.

2020'de de korkutmuştu.

2020'de de korkutmuştu.

Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Finlandiya ile oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmış ve sahada uzun süre korku dolu anlar yaşanmıştı. Danimarkalı futbolcuya yaklaşık 13 dakika boyunca sağlık ekipleri tarafından acil müdahale yapılırken, kalp masajı uygulanmış ve defibrilatör cihazıyla yeniden hayata döndürülmüştü.

Yapılan kontrollerin ardından Eriksen’in kalp krizi geçirdiği belirlenmiş, yaşanan olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Tecrübeli oyuncu daha sonra kalbine ICD adı verilen ritim düzenleyici cihaz taktırarak futbol kariyerine geri dönmüştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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