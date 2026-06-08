Danimarka'da Christian Eriksen Bir Kez Daha Maç İçinde Yere Yığıldı

Danimarka Milli Takımı doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Boesen, sabah saatlerinde Eriksen ile görüştüğünü belirterek deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte olduğunu, moralinin yüksek olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edilerek evine dönebileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Takım doktoru ayrıca oyuncular ve teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında fenalaşan 34 yaşındaki Eriksen, mücadelenin 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Bunun ardından karşılaşma yarıda kaldı. Alman ekibi Wolfsburg’da forma giyen Eriksen maça ilk 11’de başlamıştı. Oyun durduğu sırada Danimarka’nın 2-1’lik üstünlüğü bulunuyordu.