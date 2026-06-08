Fenerbahçe’nin Yeni Başkanı Aziz Yıldırım’ın İlk Transferleri Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy

Seçim kampanyası boyunca hücum hattına yapılacak takviyelerin ipuçlarını veren Yıldırım, sözünü tutarak iki dev transferi noktalamayı başardı. HTSpor'un edindiği bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim hem Vedat Muriqi hem de Serhou Guirassy için kulüpleri ve oyuncularla el sıkıştı.

Yönetim ilk operasyonunu tanıdık bir isim olan Vedat Muriqi için İspanya'da gerçekleştirdi. Mallorca kulübüyle masaya oturan Fenerbahçe kurmayları, İspanyol ekibinin 18 milyon euroluk katı tutumunu kırdı. Sıkı pazarlıklar sonucunda bonservis bedeli 15.5 milyon euro seviyesine çekilerek kesin anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz futbol yılında Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada sahne alan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, rakip fileleri tam 23 kez havalandırarak eski günlerine dönüş sinyalleri vermişti.