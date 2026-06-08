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Fenerbahçe’nin Yeni Başkanı Aziz Yıldırım’ın İlk Transferleri Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy

Fenerbahçe’nin Yeni Başkanı Aziz Yıldırım’ın İlk Transferleri Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.06.2026 - 07:27
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Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, taraftarın merakla beklediği golcü transferlerini bitirdi. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Şampiyonlar Ligi gol kralı Serhou Guirassy ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Olağanüstü genel kurul sonucunda sekiz senelik ayrılığın ardından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, görevdeki ilk hamlesini dünya çapında iki yıldızla yaptı.

Olağanüstü genel kurul sonucunda sekiz senelik ayrılığın ardından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, görevdeki ilk hamlesini dünya çapında iki yıldızla yaptı.

Seçim kampanyası boyunca hücum hattına yapılacak takviyelerin ipuçlarını veren Yıldırım, sözünü tutarak iki dev transferi noktalamayı başardı. HTSpor'un edindiği bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim hem Vedat Muriqi hem de Serhou Guirassy için kulüpleri ve oyuncularla el sıkıştı.

Yönetim ilk operasyonunu tanıdık bir isim olan Vedat Muriqi için İspanya'da gerçekleştirdi. Mallorca kulübüyle masaya oturan Fenerbahçe kurmayları, İspanyol ekibinin 18 milyon euroluk katı tutumunu kırdı. Sıkı pazarlıklar sonucunda bonservis bedeli 15.5 milyon euro seviyesine çekilerek kesin anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz futbol yılında Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada sahne alan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, rakip fileleri tam 23 kez havalandırarak eski günlerine dönüş sinyalleri vermişti.

Eş zamanlı olarak yürütülen diğer transfer harekâtında ise rota Almanya'ya çevrildi.

Eş zamanlı olarak yürütülen diğer transfer harekâtında ise rota Almanya'ya çevrildi.

Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alan Serhou Guirassy ile temas kuran sarı-lacivertliler, Gineli oyuncuyla her konuda mutabakata vardı. Başarılı futbolcunun, takımın yeni teknik patronuyla yapacağı kısa bir durum değerlendirmesinin hemen ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Alman deviyle 2028 yılına dek kontratı bulunan ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yetenekli oyuncu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken 20 gol ve 6 asistle göz doldurdu. Otuz yaşındaki başarılı santrfor, özellikle 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 13 golle, Barcelona'nın yıldızı Raphinha ile birlikte turnuvanın en çok gol atan oyuncusu unvanını paylaşmış ve kariyerine Altın Ayakkabı ödülünü eklemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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