Fenerbahçe’nin Yeni Başkanı Aziz Yıldırım’ın İlk Transferleri Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy
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Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, taraftarın merakla beklediği golcü transferlerini bitirdi. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Şampiyonlar Ligi gol kralı Serhou Guirassy ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Olağanüstü genel kurul sonucunda sekiz senelik ayrılığın ardından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, görevdeki ilk hamlesini dünya çapında iki yıldızla yaptı.
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Eş zamanlı olarak yürütülen diğer transfer harekâtında ise rota Almanya'ya çevrildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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