Yeniden Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Aziz Yıldırım’dan İlk Mesaj Geldi

Rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, yaptığı ilk konuşmada camiaya bütünleşme çağrısında bulundu.

“Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe’dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz.

İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber.

Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Tecrübemizle beraber çalışacağız. Sözümüz söz: şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın.

Nihat Bey ve arkadaşları bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım.

Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.

Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum.”