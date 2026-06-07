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Yeniden Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Aziz Yıldırım’dan İlk Mesaj Geldi

Yeniden Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Aziz Yıldırım’dan İlk Mesaj Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 22:39
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Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Kongrede Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, stadyumda zafer konuşması yaptı. Camiaya kenetlenme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, “Şampiyonluk borcunu ödemeden gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen kongrede başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım oldu.

Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen kongrede başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım oldu.

Rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, yaptığı ilk konuşmada camiaya bütünleşme çağrısında bulundu.

“Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe’dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz.

İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber.

Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Tecrübemizle beraber çalışacağız. Sözümüz söz: şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın.

Nihat Bey ve arkadaşları bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım.

Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.

Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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