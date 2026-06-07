Yeniden Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Aziz Yıldırım’dan İlk Mesaj Geldi
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Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Kongrede Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, stadyumda zafer konuşması yaptı. Camiaya kenetlenme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, “Şampiyonluk borcunu ödemeden gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen kongrede başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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