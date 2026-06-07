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Aziz Yıldırım Kimdir? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kaç Yaşında, Nereli? Ne İş Yapıyor?

Aziz Yıldırım Kimdir? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kaç Yaşında, Nereli? Ne İş Yapıyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 21:49
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığı kazanan Aziz Yıldırım gündemde. Ünlü iş insanı Türkiye ve futbol gündeminde yıllardır varlığını sürdürürken, seçimde Hakan Safi'ye büyük fark atan Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçilmeyi başardı. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Tüm detaylar içeriğimizde sizlerle.

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Aziz Yıldırım Kimdir?

Aziz Yıldırım basın toplantısı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübünün Sükrü Saraçoğlu'ndan sonra en uzun süre görev alan ikinci başkanı olmuştur.

İlkokul yıllarını Düzce'de geçirdikten sonra çok kısa bir dönem Düzce'de bulunan Hamidiyespor'da amatör olarak futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Lise yıllarından sonra üniversite yaşamına geçiş yapan Yıldırım, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakülteside, geçmişteki isimiyle Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinde lisans eğitimi almıştır.

1990 yılında görev almaya başladığı Fenerbahçe'de 1998 yılında Fenerbahçe başkanı oma başarısı göstermiştir.

Tam 20 yıl boyunca başkanı olduğu kulüpte birçok kupa kazanmış ve Avrupa kupalarında başarı göstermiştir.

Aziz Yıldırım Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında

Aziz Yıldırım konuşması

Aziz Yıldırım 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bugün 69 yaşında olan ünlü iş insanı Aziz Yıldırım  1998 yılında Fenerbahçe başkanı olduğunda 46 yaşındaydı.

1981 yılında Yıldız Yıldırım 'la evlenmiş ve 2010'da boşanmışlardır. 

29 yıllık evliliklerinin ardından 2011 yılında Gonca Çelikkıran'la bir evlilik daha yaşayan Aziz Yıldırım halen Gonca hanımla evlidir.

Aziz Yıldırım'ın Mesleği

Aziz Yıldırım kongre

Aziz Yıldırım lisans eğitimini İnşaat Mühendisi olarak tamamlamıştır.

Aldığı eğitimle ilgili mesleki kariyer yapan ünlü isim Maktaş Mühendislik şirketinin sahibi konumundadır.

Şirketiyle pek çok ihaleye giren Yıldırım, NATO'nun altyapı ihalelerine de katıldığı bilinmektedir.

Aziz Yıldırım ve Şike Davası

Aziz Yıldırım Fenerbahçe

Aziz Yıldırım 2011 yılında oynanan  toplaqmda 13 maç için şike ve teşvik primi iddialarıyla yargılanmıştır. 

3 Temmuz 2011 tarihinde 'Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'Şike yapmak' iddiaları gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

Bir yıl boyunca Metris Cezaevinde tututklu olarak yaşadıktan sonra tahliye edilmiştir.

Hakkında yapılan iddialarıda öncelikle 13 maçın 6'sında şike yaptığı 4'ünde ise teşvik pirimi verdiği kararı çıkmıştır.

Çeşitli para cezaları ve 'Spor kulüplerinde ve federasyonlarda görev yapmaktan yasaklama' ve 'Stadyumlara giriş yasağı' almıştır.

23 Haziran 2014'te tekrar yargılanmak isteyen Aziz Yıldırım dava sürecinden sonra hakkındaki suçlamalardan beraat etmiştir.

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Fenerbahçe'de bu hafta sonu yapılan seçimde 2 başkan adayı yarıştı. Hakan Safi ile yarışan Aziz Yıldırım, oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi.

Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün aradan sonra yeniden Fenerbahçe başkanlık koltuğunun sahibi oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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