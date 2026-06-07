Aziz Yıldırım Kimdir? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kaç Yaşında, Nereli? Ne İş Yapıyor?
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığı kazanan Aziz Yıldırım gündemde. Ünlü iş insanı Türkiye ve futbol gündeminde yıllardır varlığını sürdürürken, seçimde Hakan Safi'ye büyük fark atan Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçilmeyi başardı. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Tüm detaylar içeriğimizde sizlerle.
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Aziz Yıldırım Kimdir?
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Aziz Yıldırım Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında
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Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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