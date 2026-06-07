Aziz Yıldırım Kimdir? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kaç Yaşında, Nereli? Ne İş Yapıyor?

Aziz Yıldırım 2011 yılında oynanan toplaqmda 13 maç için şike ve teşvik primi iddialarıyla yargılanmıştır.

3 Temmuz 2011 tarihinde 'Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'Şike yapmak' iddiaları gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

Bir yıl boyunca Metris Cezaevinde tututklu olarak yaşadıktan sonra tahliye edilmiştir.

Hakkında yapılan iddialarıda öncelikle 13 maçın 6'sında şike yaptığı 4'ünde ise teşvik pirimi verdiği kararı çıkmıştır.

Çeşitli para cezaları ve 'Spor kulüplerinde ve federasyonlarda görev yapmaktan yasaklama' ve 'Stadyumlara giriş yasağı' almıştır.

23 Haziran 2014'te tekrar yargılanmak isteyen Aziz Yıldırım dava sürecinden sonra hakkındaki suçlamalardan beraat etmiştir.