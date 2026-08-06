SGK Uzmanı Özgür Erdursun Son Rakamı Paylaştı: Emekli ve Memura 2027’de Yapılacak Zam

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltilmişti. Taban aylık artışından doğan farkların ödenmesini bekleyen milyonlarca emekli için takvim kesinleşti. Maaşını alt sınırdan alan hak sahiplerinin 23 bin 552 TL’ye tamamlanan aylık fark ödemeleri, 7 Ağustos Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak.