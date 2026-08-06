SGK Uzmanı Özgür Erdursun Son Rakamı Paylaştı: Emekli ve Memura 2027’de Yapılacak Zam
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31,90 seviyesinde gerçekleşti. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarındaki gerilemeye rağmen alım gücündeki kaybın devam ettiğine dikkat çekerek Ocak 2027 zam oranlarına dair ilk tahminleri paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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