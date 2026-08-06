article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Son Rakamı Paylaştı: Emekli ve Memura 2027’de Yapılacak Zam

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Son Rakamı Paylaştı: Emekli ve Memura 2027’de Yapılacak Zam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.08.2026 - 11:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31,90 seviyesinde gerçekleşti. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarındaki gerilemeye rağmen alım gücündeki kaybın devam ettiğine dikkat çekerek Ocak 2027 zam oranlarına dair ilk tahminleri paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltilmişti. Taban aylık artışından doğan farkların ödenmesini bekleyen milyonlarca emekli için takvim kesinleşti. Maaşını alt sınırdan alan hak sahiplerinin 23 bin 552 TL’ye tamamlanan aylık fark ödemeleri, 7 Ağustos Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak.

Emekli ve memura 2027’de ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memura 2027’de ne kadar zam yapılacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14 olarak öne çıktı. Uluslararası Para Fonu (IMF) yıl sonu tahminini yüzde 28,6 seviyesinde açıkladı. Merkez Bankası'nın resmi yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 26 düzeyinde. Piyasadaki genel beklenti, yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 30 bandının altına ineceği yönünde birleşti.

2026 yılının ikinci altı aylık dönemine ait enflasyon verilerinin şekillenmeye başlamasıyla birlikte Ocak 2027 döneminde uygulanacak zam oranları da hesaplanmaya başladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde emeklinin 2027 Ocak zammını hesapladı. Erdursun, şu hesaplamayı yaptı:

'SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yaklaşık yüzde 9 -9,5;

Memur ve memur emeklileri yaklaşık yüzde 7-7,5 oranında enf­lasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı artış alabilecek' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın