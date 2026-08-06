Onlarca Market Kapanacak! Rekabet Kurumu, A101’in Carrefour’u Almasına Şartlı İzin Verdi
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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına kapsamlı taahhütler karşılığında izin verdi. Karar kapsamında 48 mağazanın kapatılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak.
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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı yükümlülükler karşılığında koşullu izin verdi.
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Taahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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