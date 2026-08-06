Onlarca Market Kapanacak! Rekabet Kurumu, A101’in Carrefour’u Almasına Şartlı İzin Verdi

Kararın önemli şartlarından biri de istihdama yönelik oldu. Buna göre, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut seviyesinde korunacak. Böylece devralma süreci nedeniyle çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

A101, taahhütleri kapsamında her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye destek sağlayacak. Destek programı kapsamında mağaza içi görünürlük, ürün teşhiri, pazarlama faaliyetleri, katalog çalışmaları ile dijital satış ve pazarlama alanlarında destek verilecek.

Taahhütler kapsamında kadın girişimciler de destek programına dahil edilecek. Ayrıca yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin mağaza raflarındaki görünürlüğü artırılacak. Rekabet Kurumu, söz konusu yükümlülüklerle birlikte hem tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmasının hem de yerel üretici ve KOBİ'lerin desteklenmesinin amaçlandığını bildirdi.