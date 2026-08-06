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Onlarca Market Kapanacak! Rekabet Kurumu, A101’in Carrefour’u Almasına Şartlı İzin Verdi

Onlarca Market Kapanacak! Rekabet Kurumu, A101’in Carrefour’u Almasına Şartlı İzin Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 11:56
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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına kapsamlı taahhütler karşılığında izin verdi. Karar kapsamında 48 mağazanın kapatılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak.

Kaynak: Habertürk

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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı yükümlülükler karşılığında koşullu izin verdi.

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı yükümlülükler karşılığında koşullu izin verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, devralma işleminin ardından bazı bölgelerde rekabetin zayıflayabileceğine ilişkin endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiği belirtildi. Böylece işleme, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesini sağlayacak şartlarla onay verildi.

Karar kapsamında, rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak.

Rekabet Kurumu, söz konusu devirlerin ilgili bölgelerde rekabetin korunmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

Taahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek.

Taahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek.

Kararın önemli şartlarından biri de istihdama yönelik oldu. Buna göre, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut seviyesinde korunacak. Böylece devralma süreci nedeniyle çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

A101, taahhütleri kapsamında her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye destek sağlayacak. Destek programı kapsamında mağaza içi görünürlük, ürün teşhiri, pazarlama faaliyetleri, katalog çalışmaları ile dijital satış ve pazarlama alanlarında destek verilecek.

Taahhütler kapsamında kadın girişimciler de destek programına dahil edilecek. Ayrıca yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin mağaza raflarındaki görünürlüğü artırılacak. Rekabet Kurumu, söz konusu yükümlülüklerle birlikte hem tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmasının hem de yerel üretici ve KOBİ'lerin desteklenmesinin amaçlandığını bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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