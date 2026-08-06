Big5 Erkek Sezonu Başladı: Türkiye'nin Yeni Boyband'i İçin Yarışacak 25 Aday Belli Oldu

İlk bölümün ardından hem koçların hem de izleyicilerin dikkatini çeken bazı adaylar, geçmiş deneyimleri ve sahne performanslarıyla öne çıkmayı başardı.

İlk bölümde oluşturulan Select Grup'ta yer alan isimlerden Demir Demircioğlu, yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak dans ediyor. Bugüne kadar birçok sanatçının sahnesinde yer alan Demir, freestyle dans yarışmalarında yarı finale kadar yükselirken aynı zamanda dans eğitmenliği de yapıyor. Sahnedeki özgüveni ve teknik performansıyla daha ilk bölümden favori adaylar arasında gösterilmeye başlandı.

Bir diğer dikkat çeken isim olan Kaan Yıldırım, 12 yıldır halk oyunlarıyla ilgileniyor. Hâlihazırda Devlet Sahne Sanatları topluluğunda dans eden yarışmacı, son üç yıldır ise hiphop üzerine yoğunlaşıyor. Freestyle performansındaki iddiasıyla öne çıkan Kaan, ilk bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer aldı.

Dans geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri de Yiğit Güney oldu. 14 yaşında dans etmeye başlayan Yiğit, 18 yaşından bu yana dans eğitmenliği yapıyor. Birçok ünlü şarkıcının sahnesinde profesyonel dansçı olarak yer alan yarışmacı, sahip olduğu sahne deneyimi sayesinde yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olarak görülüyor.

Müzik tarafında ise Berkay Kendigül öne çıkıyor. Yaklaşık 9 yıldır şan eğitimi alan Berkay; şarkı söylemenin yanı sıra piyano da çalıyor. Çocuk yaşlarda Amerikan Latin dansıyla tanışan yarışmacı, hem vokal hem de dans altyapısıyla boyband konseptine en uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.