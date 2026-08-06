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Big5 Erkek Sezonu Başladı: Türkiye'nin Yeni Boyband'i İçin Yarışacak 25 Aday Belli Oldu

Big5 Erkek Sezonu Başladı: Türkiye'nin Yeni Boyband'i İçin Yarışacak 25 Aday Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2026 - 12:27
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Manifest'i çıkaran Big5 yarışması bu kez erkek sezonuyla ekranlara döndü. Türkiye'nin yeni boyband'ini oluşturacak 25 yarışmacı ilk kez izleyici karşısına çıktı. İşte yarışmanın formatı, ilk bölümde yaşananlar ve öne çıkan adaylar...

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Türkiye'de pop müziğe yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Big5 projesi, ilk sezonunda kurduğu Manifest grubuyla büyük ses getirmişti.

Türkiye'de pop müziğe yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Big5 projesi, ilk sezonunda kurduğu Manifest grubuyla büyük ses getirmişti.

YouTube üzerinden yayınlanan yarışma, kısa sürede genç izleyicilerin en çok takip ettiği müzik projelerinden biri haline gelirken, Manifest üyeleri de yayınladıkları şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdi ise gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Bu kez hedef, Türkiye'nin yeni erkek müzik grubunu oluşturmak.

Big5 Erkek Hazırlık Sezonu, 5 Ağustos'ta yayınlanan ilk bölümüyle resmen başladı.

Big5 Erkek Hazırlık Sezonu, 5 Ağustos'ta yayınlanan ilk bölümüyle resmen başladı.

Yarışmanın bu sezonunda dans, vokal, sahne enerjisi, karizma ve takım uyumu gibi birçok kriterde öne çıkacak isimler, aylar sürecek zorlu bir maratonun ardından kurulacak erkek grubunda yer alma şansı yakalayacak.

Hazırlık sezonu boyunca adaylar yalnızca şarkı söylemek ya da dans etmekle değil; aynı zamanda bir idolün sahip olması gereken disiplin, ekran enerjisi ve ekip ruhunu da kanıtlamak zorunda kalacak.

Hazırlık sezonunda toplam 25 erkek aday mücadele ediyor.

Hazırlık sezonunda toplam 25 erkek aday mücadele ediyor.

Adaylar, profesyonel vokal koçları, dans eğitmenleri ve performans danışmanları eşliğinde yoğun bir kamp sürecine giriyor. Yarışmacılar sezon boyunca toplam 6 farklı görevde performans sergileyecek.

Her görevin sonunda jüri değerlendirmesi yapılacak ve başarısız bulunan adaylar yarışmaya veda edecek. Elenen yarışmacıların yerine ise yeni isimler alınmayacak.

Hazırlık sezonunun sonunda yalnızca 15 yarışmacı ayakta kalabilecek. Bu isimler 'Big5 Artist' unvanını alarak Eylül ayında başlayacak ana yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Asıl erkek grubunu belirleyecek süreç ise ana sezonda başlayacak.

Program her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00'da Big5 Türkiye YouTube kanalında yayınlanıyor.

Yaklaşık 1 saat 12 dakika süren ilk bölümde yarışmacılar ilk kez aynı stüdyoda bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 12 dakika süren ilk bölümde yarışmacılar ilk kez aynı stüdyoda bir araya geldi.

Farklı şehirlerden gelen 25 adayın birbirleriyle tanışması, ilk izlenimleri ve kamp atmosferine adapte olmaya çalışmaları ekranlara yansıdı. Daha ilk dakikalardan itibaren yarışmacıların birbirlerini dikkatle süzdüğü, güçlü rakiplerini analiz etmeye başladığı görüldü.

Koçlar ise ilk günden itibaren yarışmacılara oldukça net mesajlar verdi.

Bu yarışmanın yalnızca dans ya da şarkı söyleme yarışması olmadığı, kurulacak grubun gerçek bir pop grubu olacağı vurgulandı. Sahne karizması, ekran ışığı, iletişim becerisi ve takım çalışmasının da en az teknik performans kadar önemli olduğunun altı çizildi.

İlk bölümün sonunda ise koçların dikkatini çeken isimlerden oluşan ilk 'Select Grup' belli oldu.

İlk grubu oluşturan adaylar;

  • #11 Demir Demircioğlu

  • #18 Yiğit Güney

  • #20 Kaan Yıldırım

  • #21 Arda Özal

  • #23 Efe Alim

oldu.

Henüz ilk bölüm yayınlanmış olsa da bazı yarışmacılar geçmişleri ve performanslarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Henüz ilk bölüm yayınlanmış olsa da bazı yarışmacılar geçmişleri ve performanslarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

İlk bölümün ardından hem koçların hem de izleyicilerin dikkatini çeken bazı adaylar, geçmiş deneyimleri ve sahne performanslarıyla öne çıkmayı başardı.

İlk bölümde oluşturulan Select Grup'ta yer alan isimlerden Demir Demircioğlu, yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak dans ediyor. Bugüne kadar birçok sanatçının sahnesinde yer alan Demir, freestyle dans yarışmalarında yarı finale kadar yükselirken aynı zamanda dans eğitmenliği de yapıyor. Sahnedeki özgüveni ve teknik performansıyla daha ilk bölümden favori adaylar arasında gösterilmeye başlandı.

Bir diğer dikkat çeken isim olan Kaan Yıldırım, 12 yıldır halk oyunlarıyla ilgileniyor. Hâlihazırda Devlet Sahne Sanatları topluluğunda dans eden yarışmacı, son üç yıldır ise hiphop üzerine yoğunlaşıyor. Freestyle performansındaki iddiasıyla öne çıkan Kaan, ilk bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer aldı.

Dans geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri de Yiğit Güney oldu. 14 yaşında dans etmeye başlayan Yiğit, 18 yaşından bu yana dans eğitmenliği yapıyor. Birçok ünlü şarkıcının sahnesinde profesyonel dansçı olarak yer alan yarışmacı, sahip olduğu sahne deneyimi sayesinde yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olarak görülüyor.

Müzik tarafında ise Berkay Kendigül öne çıkıyor. Yaklaşık 9 yıldır şan eğitimi alan Berkay; şarkı söylemenin yanı sıra piyano da çalıyor. Çocuk yaşlarda Amerikan Latin dansıyla tanışan yarışmacı, hem vokal hem de dans altyapısıyla boyband konseptine en uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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İşte Big5 Erkek sezonundaki 25 aday

İşte Big5 Erkek sezonundaki 25 aday

  • #01 Batın Turgut

  • #02 Taylan Akdokur

  • #03 Raban Say

  • #04 Kıvanç Öztürk

  • #05 Arda Bardan

  • #06 Arben Alacalıoğlu

  • #07 Poyraz Mert

  • #08 Ömür Özkapıcı

  • #09 Kaan Kaplan

  • #10 Efe Adabaş

  • #11 Demir Demircioğlu

  • #12 Taha Yıldız

  • #13 Yusuf Öztürk

  • #14 Ömer Uygur

  • #15 Emir Artan

  • #16 Harun Gülbahar

  • #17 Berkay Kendigül

  • #18 Yiğit Güney

  • #19 Ömer Faruk Kabak

  • #20 Kaan Yıldırım

  • #21 Arda Özal

  • #22 Emir Kolçe

  • #23 Efe Alim

  • #24 Arda Çatak

  • #25 Umutcan Tağ

Yeni sezonun henüz ilk bölümü yayınlanmış olsa da yarışmacılar arasındaki rekabet şimdiden dikkat çekmeye başladı. Önümüzdeki bölümlerde başlayacak görevler ve elemelerle birlikte Türkiye'nin yeni erkek grubuna giden yolda dengelerin sık sık değişmesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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