Big5 Erkek Sezonu Başladı: Türkiye'nin Yeni Boyband'i İçin Yarışacak 25 Aday Belli Oldu
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Manifest'i çıkaran Big5 yarışması bu kez erkek sezonuyla ekranlara döndü. Türkiye'nin yeni boyband'ini oluşturacak 25 yarışmacı ilk kez izleyici karşısına çıktı. İşte yarışmanın formatı, ilk bölümde yaşananlar ve öne çıkan adaylar...
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Türkiye'de pop müziğe yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Big5 projesi, ilk sezonunda kurduğu Manifest grubuyla büyük ses getirmişti.
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Big5 Erkek Hazırlık Sezonu, 5 Ağustos'ta yayınlanan ilk bölümüyle resmen başladı.
Hazırlık sezonunda toplam 25 erkek aday mücadele ediyor.
Yaklaşık 1 saat 12 dakika süren ilk bölümde yarışmacılar ilk kez aynı stüdyoda bir araya geldi.
Henüz ilk bölüm yayınlanmış olsa da bazı yarışmacılar geçmişleri ve performanslarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
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İşte Big5 Erkek sezonundaki 25 aday
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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