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Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi Hakkında Yeni Detay: Birlikte Çekilen Kareler Ortaya Çıktı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi Hakkında Yeni Detay: Birlikte Çekilen Kareler Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2026 - 09:58
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Yeraltı dizisinin oyuncuları Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Genç oyuncunun babasının yaptığı suç duyurusunun ardından olayla ilgili yeni detaylar peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski paylaşımların ardından bu kez ikilinin birlikte çekilen kareleri ve aile ortamında bir araya geldiklerini gösteren görüntüler gündem oldu.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde "Melek" karakterini canlandıran 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile dizide "Paşa" karakterine hayat veren Hakan Çelebi, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde "Melek" karakterini canlandıran 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile dizide "Paşa" karakterine hayat veren Hakan Çelebi, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hem Hakan Çelebi hem de kızının bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede Ünal Çiftçi, kızının telefonundaki WhatsApp yazışmalarını gördüğünü, burada Hakan Çelebi ile duygusal bir ilişki yaşandığını düşündüren mesajlarla karşılaştığını iddia etti. Kızının henüz 17 yaşında olduğunu vurgulayan baba, aradaki yaş farkı nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirtti.

Bunun yanı sıra reşit olmayan kızının oyunculuk faaliyetleri sırasında veli olarak kendisinden herhangi bir izin ya da onay alınmadığını öne süren Ünal Çiftçi, bu nedenle menajerlik şirketi hakkında da şikayetçi oldu. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından OnTalent Menajerlik ise yaptığı açıklamada, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm çalışma süreçlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Ajans ayrıca, henüz 17 yaşındaki bir çocuğun aile içi meselelerinin kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirterek 'çocuğun üstün yararı' ilkesine dikkat çekti ve gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu iddialara karşı hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

Suç duyurusunun ardından sosyal medyada yalnızca Hakan Çelebi'nin eski paylaşımları değil, ikilinin geçmişte birlikte çekilmiş fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bununla birlikte ikilinin dizi çekimlerinin ardından Kurban Bayramı döneminde Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine birlikte gittikleri, Hakan Çelebi'nin burada aileyle vakit geçirdiği ve aynı ortamda çekilmiş fotoğrafların bulunduğu da ortaya çıktı.

Bununla birlikte ikilinin dizi çekimlerinin ardından Kurban Bayramı döneminde Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine birlikte gittikleri, Hakan Çelebi'nin burada aileyle vakit geçirdiği ve aynı ortamda çekilmiş fotoğrafların bulunduğu da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan karelerde Hakan Çelebi'nin Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesiyle birlikte poz verdiği görülürken, söz konusu görüntüler de suç duyurusunun ardından yeniden gündem oldu. 

Baba Ünal Çiftçi ise daha sonra kızının telefonundaki mesajları gördüğünü, yaşanan yakınlığın düşündüğünden farklı bir boyutta olduğunu öne sürerek hukuki süreci başlattığını iddia etmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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