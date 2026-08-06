Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi Hakkında Yeni Detay: Birlikte Çekilen Kareler Ortaya Çıktı!
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Yeraltı dizisinin oyuncuları Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Genç oyuncunun babasının yaptığı suç duyurusunun ardından olayla ilgili yeni detaylar peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski paylaşımların ardından bu kez ikilinin birlikte çekilen kareleri ve aile ortamında bir araya geldiklerini gösteren görüntüler gündem oldu.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde "Melek" karakterini canlandıran 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile dizide "Paşa" karakterine hayat veren Hakan Çelebi, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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Bununla birlikte ikilinin dizi çekimlerinin ardından Kurban Bayramı döneminde Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine birlikte gittikleri, Hakan Çelebi'nin burada aileyle vakit geçirdiği ve aynı ortamda çekilmiş fotoğrafların bulunduğu da ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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