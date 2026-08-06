Ülkü Hilal Çiftçi ve Hakan Çelebi Hakkında Yeni Detay: Birlikte Çekilen Kareler Ortaya Çıktı!

Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hem Hakan Çelebi hem de kızının bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede Ünal Çiftçi, kızının telefonundaki WhatsApp yazışmalarını gördüğünü, burada Hakan Çelebi ile duygusal bir ilişki yaşandığını düşündüren mesajlarla karşılaştığını iddia etti. Kızının henüz 17 yaşında olduğunu vurgulayan baba, aradaki yaş farkı nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirtti.

Bunun yanı sıra reşit olmayan kızının oyunculuk faaliyetleri sırasında veli olarak kendisinden herhangi bir izin ya da onay alınmadığını öne süren Ünal Çiftçi, bu nedenle menajerlik şirketi hakkında da şikayetçi oldu. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından OnTalent Menajerlik ise yaptığı açıklamada, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm çalışma süreçlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Ajans ayrıca, henüz 17 yaşındaki bir çocuğun aile içi meselelerinin kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirterek 'çocuğun üstün yararı' ilkesine dikkat çekti ve gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu iddialara karşı hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

Suç duyurusunun ardından sosyal medyada yalnızca Hakan Çelebi'nin eski paylaşımları değil, ikilinin geçmişte birlikte çekilmiş fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.