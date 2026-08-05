Gülçin Ergül'ün Beğendiği İddia Edilen Yorum Gündem Oldu! Manifest Detayı Dikkat Çekti
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Kuruluş aşamasında jüri üyeliği ve mentorluk yaptığı Manifest grubuna verdiği destekle sık sık gündeme gelen Gülçin Ergül, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren bir ekran görüntüsüyle konuşuluyor. Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide, Ergül'ün Manifest üyelerine yönelik eleştirel bir yorumu beğendiği öne sürüldü.
Kaynak: @birkahvebingıybet
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2025 yılının başında Hypers New Media tarafından YouTube üzerinden yayınlanan BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan kız gruplarından biri olmayı başardı.
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Son olarak sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. @birkahvebingiybet adlı Instagram hesabı, Gülçin Ergül'ün bir TikTok videosunun altındaki yorumu beğendiğini öne süren bir ekran görüntüsü paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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