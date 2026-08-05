Gülçin Ergül'ün Beğendiği İddia Edilen Yorum Gündem Oldu! Manifest Detayı Dikkat Çekti

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşan grup; dans performansları, sahne şovları ve K-pop esintili müzik anlayışıyla dikkat çekti.

İlk şarkılarından itibaren özellikle genç dinleyicilerden büyük ilgi gören Manifest, kısa sürede konserler vermeye, festivallerde sahne almaya ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Grubun başarısı, zaman zaman 2000'li yılların efsane kız grubu Hepsi ile kıyaslanmalarına da neden oldu.

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, BIG5 Türkiye projesinde yalnızca jüri koltuğunda oturmadı; aynı zamanda yarışmacıların gelişim sürecinde aktif rol alan mentor isimlerden biri oldu.

Seçmeler boyunca adayların ses, dans ve sahne performanslarını değerlendiren Ergül, finale kalan isimlerin belirlenmesinde etkili rol oynadı. Yarışmanın sonunda kurulan Manifest grubunun ilk döneminde de desteğini sürdüren şarkıcı, grubun tanıtım sürecinde kızlarla aynı sahneyi paylaşarak onlara moral verdi.

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda da Manifest'in kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Gülçin Ergül, yaşadığı trafik kazasının ardından genç müzisyenlere destek olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etmişti. Ayrıca sosyal medyada sık sık yapılan 'Hepsi mi Manifest mi?' karşılaştırmalarına da karşı çıkarak iki grubun rakip gibi gösterilmemesi gerektiğini dile getirmişti.