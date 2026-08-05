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Gülçin Ergül'ün Beğendiği İddia Edilen Yorum Gündem Oldu! Manifest Detayı Dikkat Çekti

Gülçin Ergül'ün Beğendiği İddia Edilen Yorum Gündem Oldu! Manifest Detayı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 15:50
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Kuruluş aşamasında jüri üyeliği ve mentorluk yaptığı Manifest grubuna verdiği destekle sık sık gündeme gelen Gülçin Ergül, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren bir ekran görüntüsüyle konuşuluyor. Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide, Ergül'ün Manifest üyelerine yönelik eleştirel bir yorumu beğendiği öne sürüldü. 

Kaynak: @birkahvebingıybet

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2025 yılının başında Hypers New Media tarafından YouTube üzerinden yayınlanan BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan kız gruplarından biri olmayı başardı.

2025 yılının başında Hypers New Media tarafından YouTube üzerinden yayınlanan BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan kız gruplarından biri olmayı başardı.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşan grup; dans performansları, sahne şovları ve K-pop esintili müzik anlayışıyla dikkat çekti.

İlk şarkılarından itibaren özellikle genç dinleyicilerden büyük ilgi gören Manifest, kısa sürede konserler vermeye, festivallerde sahne almaya ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Grubun başarısı, zaman zaman 2000'li yılların efsane kız grubu Hepsi ile kıyaslanmalarına da neden oldu.

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, BIG5 Türkiye projesinde yalnızca jüri koltuğunda oturmadı; aynı zamanda yarışmacıların gelişim sürecinde aktif rol alan mentor isimlerden biri oldu.

Seçmeler boyunca adayların ses, dans ve sahne performanslarını değerlendiren Ergül, finale kalan isimlerin belirlenmesinde etkili rol oynadı. Yarışmanın sonunda kurulan Manifest grubunun ilk döneminde de desteğini sürdüren şarkıcı, grubun tanıtım sürecinde kızlarla aynı sahneyi paylaşarak onlara moral verdi.

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda da Manifest'in kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Gülçin Ergül, yaşadığı trafik kazasının ardından genç müzisyenlere destek olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etmişti. Ayrıca sosyal medyada sık sık yapılan 'Hepsi mi Manifest mi?' karşılaştırmalarına da karşı çıkarak iki grubun rakip gibi gösterilmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Son olarak sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. @birkahvebingiybet adlı Instagram hesabı, Gülçin Ergül'ün bir TikTok videosunun altındaki yorumu beğendiğini öne süren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Son olarak sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. @birkahvebingiybet adlı Instagram hesabı, Gülçin Ergül'ün bir TikTok videosunun altındaki yorumu beğendiğini öne süren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Paylaşılan görüntüde, bir kullanıcının şu yorumu yer alıyor:

'Gülçin Manifest için çok çaba sarf etti, kızlar aşırı heyecanlıyken ilk konserlerinde bile onlara destek oldu ama kızlar asla vefalı davranmadı, ismini bile ağızlarına almıyorlar.'

Gülçin Ergül'ün beğendiği yorum kısa sürede dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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