Kulaktan Çıkmayan O Şarkı Belası: Earworm Nedir?
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Hepimizin başından geçen, saatlerce veya günlerce beynimizin içinde aynı şarkı cümlesinin dönüp durması durumuna bilim dünyasında bir isim verilmiş: Earworm! Bir diğer ismiyle Kulak Kurtçuğu! Gelin bu neymiş, bir bakalım!
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Özünde beynin beklenmedik döngü hatası olarak karşımıza çıkar.
Tamamlanmamışlık hissinden güç alır.
Çoğunlukla stres ve boşluk anları bu durumu tetikler.
Şarkıların melodik basitliği önemlidir.
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Limbik sistemle birlikte duygular da tetiklenir.
Peki bundan nasıl kurtulabiliriz?
Sakız çiğnemek de bir çözüm olabilir.
Zihni zorlayan zeka bulmacaları da alternatif bir çözümdür.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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