Sen Hangi Bad Bunny Klibisin?

Sen tam anlamıyla Monaco klibisin! Hayatı kendi şartlarına göre yaşayan, kaliteden ödün vermeyen ve mesafeli duruşuyla merak uyandıran bir havan var. Tıpkı klipteki gibi, Monako sokaklarında bir spor arabada ya da şık bir restoranda takılırken etrafındaki gürültüye kulak asmayan o özgüvenli enerjiyi taşıyorsun. Başarı senin için bir tesadüf değil, bir yaşam tarzı.