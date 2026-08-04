Sen Hangi Bad Bunny Klibisin?
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Ruh haline, tarzına, kişiliğine göre senin hangi mükemmel Bad Bunny klibi olduğunu söylüyoruz. Bakalım senin o dünyan hangisine uyuyor, hazırsan hadi başlayalım!
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1. Tam şu an ideal bir cuma gecesi planın nasıl görünmeli?
2. Giysi dolabını tek bir kelimeyle özetlesen bu ne olurdu?
3. Hayattaki temel motton bunlardan hangisi?
4. Bir mekana girdiğinde insan üzerinde bıraktığın ilk izlenim nedir?
5. Şu an tam olarak nerede olmak istersin?
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6. Bir ortamda "Ooo çok havalı duruyor" dedirten senin hangi özelliğindir?
7. Hayatını bir filmin soundtrack'i yapacak olsak arka planda hangi tür baskın olurdu?
8. Seni en çok çileden çıkaran şey nedir?
Monaco!
DÁKITI!
Me Porto Bonito!
Yo Perreo Sola!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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