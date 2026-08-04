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Sen Hangi Bad Bunny Klibisin?

etiket Sen Hangi Bad Bunny Klibisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 22:01
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Ruh haline, tarzına, kişiliğine göre senin hangi mükemmel Bad Bunny klibi olduğunu söylüyoruz. Bakalım senin o dünyan hangisine uyuyor, hazırsan hadi başlayalım!

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1. Tam şu an ideal bir cuma gecesi planın nasıl görünmeli?

2. Giysi dolabını tek bir kelimeyle özetlesen bu ne olurdu?

3. Hayattaki temel motton bunlardan hangisi?

4. Bir mekana girdiğinde insan üzerinde bıraktığın ilk izlenim nedir?

5. Şu an tam olarak nerede olmak istersin?

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6. Bir ortamda "Ooo çok havalı duruyor" dedirten senin hangi özelliğindir?

7. Hayatını bir filmin soundtrack'i yapacak olsak arka planda hangi tür baskın olurdu?

8. Seni en çok çileden çıkaran şey nedir?

Monaco!

Sen tam anlamıyla Monaco klibisin! Hayatı kendi şartlarına göre yaşayan, kaliteden ödün vermeyen ve mesafeli duruşuyla merak uyandıran bir havan var. Tıpkı klipteki gibi, Monako sokaklarında bir spor arabada ya da şık bir restoranda takılırken etrafındaki gürültüye kulak asmayan o özgüvenli enerjiyi taşıyorsun. Başarı senin için bir tesadüf değil, bir yaşam tarzı.

DÁKITI!

Sen kesinlikle DÁKITI klibisin! Gece başladığında senin modun açılıyor. Işıkların altında, suyun içindeki o futuristik sahneler gibi; hem ortamın tam ortasındasın hem de kendi büyülü dünyandasın. Fazla çaba sar etmeden cool görünmeyi başaran, arkadaş grubunun kilit ismi ve ritme kendini kolayca kaptıran birisin.

Me Porto Bonito!

Senin ruhun direkt Me Porto Bonito klibinden fırlamış! Yüksek enerji, plaj partileri, yaz güneşi ve sınırsız neşe... Sen etrafına pozitif ışık saçan, kasvetli havaları sevmeyen ve hayatı bir tatil gibi yaşamayı seçenlerdensin. Senin olduğun yerde modun düşmesine imkan yok; herkes senin neşene ve rahatlığına çekiliyor.

Yo Perreo Sola!

Sen tartışmasız Yo Perreo Sola klibisin! Toplumsal kalıpları yıkan, kendi stilini korkusuzca ortaya koyan ve kimseden onay beklemeden dans eden o özgür ruh sensin. Klipteki parlak renkler, sıra dışı kostümler ve 'Ben tek başıma da harikayım' mesajı senin hayat felsefen. Fark yaratmaktan ve dikkat çekmekten asla çekinmiyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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