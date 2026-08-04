Bedenimiz Müzik Dinlerken Nasıl Tepki Verir?
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Müzik dinlediğimizde bedenimiz yalnızca sesi işitmekle kalmaz... Aynı zamanda hücresel, hormonal ve nörolojik düzeyde adeta bir dönüşüm yaşamaya başlar. Gelin birlikte müzik çaldığı anda bedenimizde olan değişikliklere bakalım!
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Dopamin patlaması ve haz hissi
Kalp ritmi ile şarkı temposunun senkronize olması
Frisson etkisi
Stres hormonunun düşmesi
Motor korteksin uyarılması
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Doğal ağrı kesicilerin devreye girmesi
Solunum temposunun değişimi
Beyin dalgalarının değişimi
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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