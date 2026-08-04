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Bedenimiz Müzik Dinlerken Nasıl Tepki Verir?

etiket Bedenimiz Müzik Dinlerken Nasıl Tepki Verir?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 18:01
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Müzik dinlediğimizde bedenimiz yalnızca sesi işitmekle kalmaz... Aynı zamanda hücresel, hormonal ve nörolojik düzeyde adeta bir dönüşüm yaşamaya başlar. Gelin birlikte müzik çaldığı anda bedenimizde olan değişikliklere bakalım!

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Dopamin patlaması ve haz hissi

Sevdiğimiz bir şarkı çaldığında beyin, en temel ödül mekanizmalarını devreye sokarak dopamin salgılar. Bu kimyasal salınım vücudumuza ani bir mutluluk, tatmin ve zevk duygusu yayar. Çok iyi değil mi?

Kalp ritmi ile şarkı temposunun senkronize olması

Kardiyovasküler sistem müziğin ritmine doğrudan tepki verir. Tempolu ve enerjik müzikler kalp atış hızını ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanı sıra daha yavaş, akustik veya klasik parçalar kalp ritmini düşürerek damarları gevşetir. Yani direkt bedenimize etki eder.

Frisson etkisi

Müzikteki ani ritim değişiklikleri veya güçlü vokal yükselişleri otonom sinir sistemini uyarır. Bu estetik şok anlarında göz bebeklerimiz büyür, omurgamızdan aşağı bir ürperti yayılır ve cildimizdeki kıl kökleri dikelir...

Stres hormonunun düşmesi

Müzik dinlemek, böbrek üstü bezlerinden salgılanan stres hormonu olan kortizolün seviyesini belirgin şekilde düşürür. Bu durum kas gerginliğimizi azaltır ve uzun vadede bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.

Motor korteksin uyarılması

Müzik duyulduğu anda beynimizin hareketi kontrol eden motor korteks bölgesi aktifleşir. Farkında olmadan ayağımızla tempo tutmamız, başımızı sallamamız veya parmaklarımızı masaya vurmamız beynimizin bu otomatik kas komutundan kaynaklanır.

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Doğal ağrı kesicilerin devreye girmesi

  • Sevilen müzikler beynin doğal ağrı kesicileri olan endorfin hormonunun salgılanmasını tetikler. Bu durum beynimizdeki ağrı reseptörlerinin baskılanmasını sağlar ve fiziksel ağrı eşiğimizi yükseltir.

Solunum temposunun değişimi

Nefes alışverişimiz dinlediğimiz parçanın yapısına göre şekillenir. Yüksek tempolu müzikler solunumu hızlandırıp yüzeyselleştirirken, ritmik ve dingin parçalar akciğerlerin daha derin ve düzenli nefes almasını sağlar. Çok ilginç değil mi?

Beyin dalgalarının değişimi

Müziğin frekansı beynin alfa, beta, theta gibi elektrik dalgalarını doğrudan etkiler. Örneğin, ritmik enstrümantal müzikler beyni alfa dalgası moduna sokarak yüksek odaklanma, zihinsel berraklık veya derin bir rahatlama durumu yaratır.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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