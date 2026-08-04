Paris Gezisinde Hırsızlık Vakalarından Korunmak İçin Kendini Koli Bandıyla Saran Kadının İlginç Önlemleri

Yurt dışı seyahatlerinde güvenlik her zaman en önemli konulardan biri. Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik noktalarında hırsızlık ve kapkaç gibi olumsuz olaylarla karşılaşma riski her zaman mevcut. Özellikle kalabalık meydanlarda turistleri hedef alan hırsızlar, anlık bir dikkatsizlikten faydalanarak kişisel eşyaları kolayca çalabiliyor. Bu durum gezginleri sıra dışı güvenlik yöntemleri aramaya yönlendiriyor.

Fransa gezisine çıkan bir kadın, sokaklarda yaşanabilecek kapkaç ve hırsızlık vakalarına karşı kendi geliştirdiği sıra dışı yöntemi paylaştı. Seyahati boyunca değerli eşyalarını güvence altına almak isteyen kadın, çareyi koli bandı kullanmakta buldu.