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Paris Gezisinde Hırsızlık Vakalarından Korunmak İçin Kendini Koli Bandıyla Saran Kadının İlginç Önlemleri

Paris Gezisinde Hırsızlık Vakalarından Korunmak İçin Kendini Koli Bandıyla Saran Kadının İlginç Önlemleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 18:02

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Yurt dışı seyahatlerinde güvenlik her zaman en önemli konulardan biri. Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik noktalarında hırsızlık ve kapkaç gibi olumsuz olaylarla karşılaşma riski her zaman mevcut. Özellikle kalabalık meydanlarda turistleri hedef alan hırsızlar, anlık bir dikkatsizlikten faydalanarak kişisel eşyaları kolayca çalabiliyor. Bu durum gezginleri sıra dışı güvenlik yöntemleri aramaya yönlendiriyor.

Fransa gezisine çıkan bir kadın, sokaklarda yaşanabilecek kapkaç ve hırsızlık vakalarına karşı kendi geliştirdiği sıra dışı yöntemi paylaştı. Seyahati boyunca değerli eşyalarını güvence altına almak isteyen kadın, çareyi koli bandı kullanmakta buldu.

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Abartı mı normal mi?

Abartı mı normal mi?

Popüler turizm merkezlerinde yankesicilik ve hırsızlık olayları, turistlerin tatil deneyimlerini olumsuz etkileyen en büyük risklerden biri. Fransa gibi yoğun turist ağırlayan ülkelerde, özellikle Louvre Müzesi çevresi ve ikonik meydanlarda güvenlik ihlalleri sıklıkla yaşanabiliyor. Turistlerin çantalarından cüzdan, telefon ve takı gibi değerli eşyaların çalınması, gezginleri seyahat öncesinde ve esnasında ekstra tedbirler almaya zorluyor. 

Ancak uzmanlar ve tecrübeli seyahatseverler, bu tarz aşırı ve sıra dışı yöntemler yerine daha pratik çözümler öneriyor. Yurt dışı seyahatlerinde hırsızlıktan korunmak için şifreli ve kesilmeye dayanıklı sırt çantaları, giysilerin altına saklanabilen gizli para kemerleri, korumalı cüzdanlar ve telefon askıları kullanmak çok daha sürdürülebilir yöntemler. Koli bandı gibi yöntemler anlık bir çözüm gibi görünse de hareket kabiliyetini kısıtlaması ve dikkat çekmesi nedeniyle uzun süreli kullanımlarda zorluk yaratabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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