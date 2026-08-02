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Japonya'da Sırt Çantasına "Ülkemden Defol Git" Yazan Türk İçerik Üreticisi Japonların Tepkisini Kaydetti

Japonya'da Sırt Çantasına "Ülkemden Defol Git" Yazan Türk İçerik Üreticisi Japonların Tepkisini Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 15:51

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Irkçılık her dönem dünyanın değişmeyen problemi olmaya devam ediyor. Özellikle günümüz dünyasında, sınırların neredeyse kaybolmasıyla bu durum daha da belirgin bir hal alıyor. Sosyal medyada da bu konuda farkındalık yaratmak için farklı deneyler gerçekleştiriliyor. 

Bir Türk içerik üreticisi de Japonya sokaklarında benzer bir sosyal deney gerçekleştirdi. Sırt çantasına Japonca 'Ülkemden defol git' yazılı bir kağıt asarak Japonların tepkisini ölçtü. Sokaktaki insanların bu provokatif yazıya verdiği tepki ise beğeni topladı. 

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Japonya, bireysel alana saygı ve toplumsal huzuru bozacak davranışlardan kaçınma kültürüyle bilinen bir ülke.

Japonya, bireysel alana saygı ve toplumsal huzuru bozacak davranışlardan kaçınma kültürüyle bilinen bir ülke.

Günlük yaşamda doğrudan çatışmadan kaçınan ve kurallara sıkı sıkıya bağlı olan vatandaşların yoğun olduğu bir ortamda, böylesine agresif bir notun bulunması elbette pek çok kişinin duyarlılık göstermesini sağladı. İçeriğin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında da farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kısım izleyici, Japon toplumunun yardımseverliğini ve kargaşadan uzak duran üslubunu takdir ederken; bir diğer kısım ise bu tarz sosyal deneylerin etik boyutunu ve farklı bir kültürde provokatif ifadelerle tepki ölçmenin ne kadar doğru olduğunu tartışmaya açtı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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