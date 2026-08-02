Japonya'da Sırt Çantasına "Ülkemden Defol Git" Yazan Türk İçerik Üreticisi Japonların Tepkisini Kaydetti

Irkçılık her dönem dünyanın değişmeyen problemi olmaya devam ediyor. Özellikle günümüz dünyasında, sınırların neredeyse kaybolmasıyla bu durum daha da belirgin bir hal alıyor. Sosyal medyada da bu konuda farkındalık yaratmak için farklı deneyler gerçekleştiriliyor.

Bir Türk içerik üreticisi de Japonya sokaklarında benzer bir sosyal deney gerçekleştirdi. Sırt çantasına Japonca 'Ülkemden defol git' yazılı bir kağıt asarak Japonların tepkisini ölçtü. Sokaktaki insanların bu provokatif yazıya verdiği tepki ise beğeni topladı.

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