Japonya'da Sırt Çantasına "Ülkemden Defol Git" Yazan Türk İçerik Üreticisi Japonların Tepkisini Kaydetti

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Irkçılık her dönem dünyanın değişmeyen problemi olmaya devam ediyor. Özellikle günümüz dünyasında, sınırların neredeyse kaybolmasıyla bu durum daha da belirgin bir hal alıyor. Sosyal medyada da bu konuda farkındalık yaratmak için farklı deneyler gerçekleştiriliyor.
Bir Türk içerik üreticisi de Japonya sokaklarında benzer bir sosyal deney gerçekleştirdi. Sırt çantasına Japonca 'Ülkemden defol git' yazılı bir kağıt asarak Japonların tepkisini ölçtü. Sokaktaki insanların bu provokatif yazıya verdiği tepki ise beğeni topladı.
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Japonya, bireysel alana saygı ve toplumsal huzuru bozacak davranışlardan kaçınma kültürüyle bilinen bir ülke.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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