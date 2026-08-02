Rus Bir Kadın "Ruslar Türk Erkeğinde Ne Buluyor?" Sorusunu Yanıtladı

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Son dönemde sosyal medyada 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin görüntülendiği videolara denk gelmişsinizdir. Genel olarak Rus kullanıcılardan gelen bu videolar sayesinde bir mısırcı ünlü olmuş, Rusya'dan Türkiye'ye akın akın gelen kadınlar, mısırcıyı görmek için kuyruk oluşturmaya başlamıştı. Bu ilgi geçmişten beri var.
Bir kadın 'Ruslar Türk erkeklerinde ne buluyor?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap ise sosyal medyada tartışma yarattı.
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"Çok iltifat ediyorlar"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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