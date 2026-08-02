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Rus Bir Kadın "Ruslar Türk Erkeğinde Ne Buluyor?" Sorusunu Yanıtladı

Rus Bir Kadın "Ruslar Türk Erkeğinde Ne Buluyor?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 11:27

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Son dönemde sosyal medyada 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin görüntülendiği videolara denk gelmişsinizdir. Genel olarak Rus kullanıcılardan gelen bu videolar sayesinde bir mısırcı ünlü olmuş, Rusya'dan Türkiye'ye akın akın gelen kadınlar, mısırcıyı görmek için kuyruk oluşturmaya başlamıştı. Bu ilgi geçmişten beri var. 

Bir kadın 'Ruslar Türk erkeklerinde ne buluyor?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap ise sosyal medyada tartışma yarattı. 

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"Çok iltifat ediyorlar"

"Çok iltifat ediyorlar"

Kendi öz sevgilerini ve kendilerine verdikleri değeri eksik tutabildiklerini belirten genç kadın, tam bu noktada Türk erkeklerinin ilişkiye dahil olduğunu vurguluyor. Türk erkeklerinin kadınlara yaklaşırken gösterdiği ilgi, ardı arkası kesilmeyen iltifatlar ve kurdukları güzel cümleler, Rus kadınlarının kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Bu yaklaşım sayesinde kadınlar 'Nihayet biri beni çok seviyor, kendimi bu kadar hırpalamak ve yıpratmak zorunda değilim' düşüncesine kapılıyor. İlişki uzmanlarına göre de iltifat ve ilgi kültürü, farklı coğrafyalarda farklı değer görüyor. Soğuk ve mesafe odaklı iletişim biçimlerine alışkın olan kültürlerde, Türk erkeklerinin sıcak ve cömert ilgi tarzı adeta bir can simidi gibi algılanabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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