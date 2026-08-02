Rus Bir Kadın "Ruslar Türk Erkeğinde Ne Buluyor?" Sorusunu Yanıtladı

Son dönemde sosyal medyada 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin görüntülendiği videolara denk gelmişsinizdir. Genel olarak Rus kullanıcılardan gelen bu videolar sayesinde bir mısırcı ünlü olmuş, Rusya'dan Türkiye'ye akın akın gelen kadınlar, mısırcıyı görmek için kuyruk oluşturmaya başlamıştı. Bu ilgi geçmişten beri var.

Bir kadın 'Ruslar Türk erkeklerinde ne buluyor?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap ise sosyal medyada tartışma yarattı.

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