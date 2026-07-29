article/comments
article/share
Haberler
Video
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Anlattı: Suda Boğulma Anında İlk Müdahale Nasıl Yapılmalı?

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Anlattı: Suda Boğulma Anında İlk Müdahale Nasıl Yapılmalı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 12:29

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ebeveynlerin ve çocuk büyüten herkesin en büyük endişelerinden biri, çocukların bir anlık dikkatsizlik sonucu karşı karşıya kalabileceği görünmez tehlikelerdir. Özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilen havuz ve deniz kenarları, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında büyük birer risk alanına dönüşebiliyor. Ancak tehlike sadece açık alanlarla sınırlı kalmıyor. Evimiz de pek çok tehlikeyi barındırıyor. Bu tür kritik durumlarda ne yapmak gerekiyor?

Cansu Canan ile Sohbet programına konuk olan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Sare Güntülü Şık, çocuklarda suda boğulma vakaları, boğulma süresi ve ilk müdahalenin önemi hakkında çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocukların suyla temas ettiği her an, yanlarında mutlaka yetişkin bir gözetmenin bulunması gerekir.

Çocukların suyla temas ettiği her an, yanlarında mutlaka yetişkin bir gözetmenin bulunması gerekir.

Uzman ismin anlattığına göre, suda boğulma vakalarında zamanlama en kritik faktördür. Çocuk suya düştüğünde ve yüzme bilmiyorsa, nefessiz kaldığı ilk 2-3 dakika içerisinde beyinde kalıcı hasarlar oluşmaya başlar. Süre uzadıkça oksijensiz kalan beynin gördüğü zarar katlanarak artar. Bu nedenle çocuğun yaşına veya az da olsa yüzme bilmesine güvenerek onları asla yalnız bırakmamak hayati önem taşır. Geçmişte yaşanan üzücü örneklerde görüldüğü üzere, kalabalık havuzlarda bile bir çocuğun çırpınışı çevrendekiler tarafından fark edilmeyebilir. Geçtiğimiz günlerde acı bir haber Bursa'dan geldi. Sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Pek çok kişiye açık olan bir havuz olsa da, minik çocuk fark edilemedi.

Ayrıca boğulma tehlikesi yalnızca deniz veya havuz gibi geniş su kütlelerinde yaşanmaz. Evde unutulan su dolu kovalar, leğenler veya banyo küvetleri, yürüme çağına yeni gelmiş meraklı minikler için ölümcül birer tuzak haline gelebilir. Merakla kovanın içine bakan bir bebek kovanın içine düşebilir ve kendi imkanlarıyla oradan çıkamaz. Ailenin durumu fark etmesi 2-3 dakikayı bulduğunda, çocuk hayatını kaybedebilir ya da ağır beyin hasarıyla yaşamak zorunda kalabilir. Suda müdahale geciktiğinde beynin oksijensiz kalması, geri dönüşü olmayan nörolojik kayıplara yol açar. Çocukların bulunduğu tüm sulu alanlarda kesintisiz göz teması sağlamak ve evdeki su kaplarını açıkta bırakmamak ebeveynlerin birincil sorumluluğudur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın