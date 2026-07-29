Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Anlattı: Suda Boğulma Anında İlk Müdahale Nasıl Yapılmalı?

Ebeveynlerin ve çocuk büyüten herkesin en büyük endişelerinden biri, çocukların bir anlık dikkatsizlik sonucu karşı karşıya kalabileceği görünmez tehlikelerdir. Özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilen havuz ve deniz kenarları, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında büyük birer risk alanına dönüşebiliyor. Ancak tehlike sadece açık alanlarla sınırlı kalmıyor. Evimiz de pek çok tehlikeyi barındırıyor. Bu tür kritik durumlarda ne yapmak gerekiyor?

Cansu Canan ile Sohbet programına konuk olan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Sare Güntülü Şık, çocuklarda suda boğulma vakaları, boğulma süresi ve ilk müdahalenin önemi hakkında çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak