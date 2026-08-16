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Amerika'da Okullar Açıldı: Çocukları Okula Başlayan Türk Aile Kendi Gözlerinden Okulu Tanıttı

Amerika'da Okullar Açıldı: Çocukları Okula Başlayan Türk Aile Kendi Gözlerinden Okulu Tanıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 10:15

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Yeni bir ülkeye taşınmak sadece adres değiştirmek anlamına gelmiyor. Günlük hayatın en temel alışkanlıklarını ve rutinlerini de sil baştan öğrenmeyi gerektiriyor. Özellikle çocuklu aileler için bu süreç daha da kaotik olabiliyor. Çocukların yeni eğitim sistemine ve okul ortamına uyum sağlaması çok kolay olmayabiliyor. Okul binalarının yapısından sınıftaki materyal düzenine kadar her detayda, fark kendini hissettiriyor. 

ABD'deki birçok eyalette eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullardaki işleyiş, fiziksel imkanlar ve okul kültüründeki farklılıklar yeniden merak konusu oldu. Çocukları okula başlayacak olan Türk aile, okulun detaylarını paylaştı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DboHZ...
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Okulların çoğunda öğrencilere destek sağlayan özel eğitimli okul köpekleri bulunuyor.

Okulların çoğunda öğrencilere destek sağlayan özel eğitimli okul köpekleri bulunuyor.

Okulun resmi olarak açılacağı gün oluşabilecek kargaşanın önüne geçmek amacıyla, dersler başlamadan birkaç gün önce özel bir tanışma günü düzenleniyor. Aileler çocuklarıyla birlikte okula gelerek sınıfları gezebiliyor, öğretmenlerle birebir tanışma imkânı buluyor. Bina yapısı bakımından değerlendirildiğinde, Amerika'daki devlet okullarının bir kısmı oldukça eski binalarda hizmet verse de içerideki renkli dekorasyonlar ve çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış koridorlar dikkat çekiyor. 

Ders dönemi başlamadan önce velilere detaylı bir ihtiyaç ve alışveriş listesi iletiliyor. Bu listenin içerisinde sadece defter veya kitap değil, ıslak mendil, havlu kağıt, kurşun kalem, silgi ve temizlik ürünleri gibi malzemeler yer alıyor. Liste doğrultusunda toplanan tüm bu ürünler doğrudan sınıfa teslim ediliyor. Sınıfta yer alan çekmece ve dolap sistemlerinde depolanan ürünler, yıl boyunca sınıftaki tüm öğrenciler tarafından ortaklaşa kullanılıyor. Böylece her çocuğun eşit materyale erişimi sağlanırken bireysel malzeme eksikliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Buradaki sistem Türkiye ile biraz benzeşiyor. Türkiye'de de öğrencilerden eğitim dönemi başında benzer şekilde materyal ya da hijyenik malzeme talep edilebiliyor. 

Okul gezisi sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise binanın puanlama sistemi ve sunduğu sosyal imkanlar. Amerika'da devlet okulları bulundukları bölgenin başarısına ve imkânlarına göre puanlanıyor. Puanı yüksek okullarda geniş kütüphaneler, hatta kütüphane bünyesinde minik fotoğraf stüdyoları yer alabiliyor. Hatta veliler, çocukları yüksek puanlı okullara gidebilsin diye adres değişikliği bile yapabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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