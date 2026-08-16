Amerika'da Okullar Açıldı: Çocukları Okula Başlayan Türk Aile Kendi Gözlerinden Okulu Tanıttı

Yeni bir ülkeye taşınmak sadece adres değiştirmek anlamına gelmiyor. Günlük hayatın en temel alışkanlıklarını ve rutinlerini de sil baştan öğrenmeyi gerektiriyor. Özellikle çocuklu aileler için bu süreç daha da kaotik olabiliyor. Çocukların yeni eğitim sistemine ve okul ortamına uyum sağlaması çok kolay olmayabiliyor. Okul binalarının yapısından sınıftaki materyal düzenine kadar her detayda, fark kendini hissettiriyor.
ABD'deki birçok eyalette eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullardaki işleyiş, fiziksel imkanlar ve okul kültüründeki farklılıklar yeniden merak konusu oldu. Çocukları okula başlayacak olan Türk aile, okulun detaylarını paylaştı.
Okulların çoğunda öğrencilere destek sağlayan özel eğitimli okul köpekleri bulunuyor.
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