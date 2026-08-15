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Gençlerbirliği, Süper Lig'in İlk Haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in İlk Haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 23:26
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçerken Gençlerbirliği 37. dakikada Franco Tongya ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçen başkent ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin baskısına rağmen üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Böylece Gençlerbirliği sezonu galibiyetle açarken, Fenerbahçe lige mağlubiyetle başladı.

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Maçın Kazananı 2-1'lik Skor ile Gençlerbirliği Oldu!

Maçın Kazananı 2-1'lik Skor ile Gençlerbirliği Oldu!

Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e 3 puanla başladı. Fenerbahçe karşılaşmaya etkili başlayan ve 13. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçen taraf oldu. Ancak Gençlerbirliği 37. dakikada Franco Tongya ile beraberliği yakaladı. İkinci yarının 56. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün golüyle 2-1 öne geçen başkent ekibi, maçın son bölümündeki Fenerbahçe baskısına direnerek galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın Önemli Detayları Burada 👇

Karşılaşmanın Önemli Detayları Burada 👇

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, hücum istatistiklerinde rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler 29 şut çekerken bunların 11'i kaleyi buldu. Gençlerbirliği ise 10 şutla karşılaşmayı tamamladı ve bunların 3'ünde isabet sağladı. Kaleyi bulan şutlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğüne rağmen Gençlerbirliği, yakaladığı fırsatları gole çevirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada geldi. Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertliler bu golün ardından üstünlüğünü korumaya çalışırken Gençlerbirliği 37. dakikada Franco Tongya'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı karşılıklı atılan gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ise Gençlerbirliği öne geçen taraf oldu. 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı golle başkent ekibi skoru 2-1'e taşıdı. Fenerbahçe kalan bölümde beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

İstatistiklerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü özellikle şut ve korner sayılarında dikkat çekti. Maç sonu verilerine göre sarı-lacivertliler 11 isabetli şut ve 12 korner üretirken Gençlerbirliği 3 isabetli şut ve 1 kornerde kaldı. Gençlerbirliği kalecisi 10 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise 1 sarı kart görüldü; karşılaşmada kırmızı kart çıkmadı.

Faul sayılarında Gençlerbirliği 7, Fenerbahçe ise 10 faul yaptı. Ofsayt sayısında da ev sahibi ekip 0'da kalırken Fenerbahçe 2 kez ofsayta yakalandı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin beraberlik arayışları sonuç vermedi. Gençlerbirliği savunması ve kalecisi skoru korumayı başarırken mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Gençlerbirliği, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise 29 şut ve 11 isabetli şuta rağmen deplasmandan puansız döndü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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