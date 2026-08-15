Gençlerbirliği, Süper Lig'in İlk Haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçerken Gençlerbirliği 37. dakikada Franco Tongya ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçen başkent ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin baskısına rağmen üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Böylece Gençlerbirliği sezonu galibiyetle açarken, Fenerbahçe lige mağlubiyetle başladı.
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Maçın Kazananı 2-1'lik Skor ile Gençlerbirliği Oldu!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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