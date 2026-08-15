Pizzaya Ananas Konur mu? İşte En Çok Tartışılan Pizza
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Pizza denince aklınıza hemen; bol peynir, domates sosu, sucuk, mantar, zeytin geliyor olabilir. Peki ya ananas? Kimileri için pizzanın en güzel tamamlayıcısı, kimileri içinse pizzaya yapılabilecek en büyük haksızlık.
Bu kez biz de tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren oldukça tartışmalı bir seçenek olan ananaslı pizzanın kökenine iniyoruz. Peki sizce pizzaya ananas konur mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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