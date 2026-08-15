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Yaşam
Pizzaya Ananas Konur mu? İşte En Çok Tartışılan Pizza

Pizzaya Ananas Konur mu? İşte En Çok Tartışılan Pizza

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 13:31
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Pizza denince aklınıza hemen; bol peynir, domates sosu, sucuk, mantar, zeytin geliyor olabilir. Peki ya ananas? Kimileri için pizzanın en güzel tamamlayıcısı, kimileri içinse pizzaya yapılabilecek en büyük haksızlık.

Bu kez biz de tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren oldukça tartışmalı bir seçenek olan ananaslı pizzanın kökenine iniyoruz. Peki sizce pizzaya ananas konur mu?

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Ananas ve Peynir Gerçekten Yakışıyor mu?

Ananas ve Peynir Gerçekten Yakışıyor mu?

Bildiğiniz üzere, ananasın doğal olarak tatlı ve sulu bir yapısı var. Peynir, jambon veya benzeri tuzlu malzemelerle bir araya geldiğinde ise o meşhur tatlı-tuzlu kontrast ortaya çıkıyor. 

Ananas ve peynir kombinasyonu sevenlerin en büyük savunması da tam olarak bu: Pizzanın tekdüze tuzlu tadını ananasın tatlılığı kırıyor. 

Üstelik Hawaiian pizzasını özel kılan ananasın hafif ekşi aroması, yağlı peynirle birlikte pizzaya daha ferah bir tat verebiliyor. Fakat bu lezzet dengesi herkes için aynı sonucu doğurmuyor.

Peki Hawaiian Pizzası Aslında Nereli?

Peki Hawaiian Pizzası Aslında Nereli?

Tartışmanın başrolündeki 'Hawaiian Pizza'dan bahsederken insanın aklına hemen tropikal adalar, kumsallar geliyor değil mi? 

İşin aslı ise pek öyle değil. Bu tartışmalı lezzet, 1962 yılında Kanada'da yaşayan Yunan göçmeni Sam Panopoulos tarafından icat edildi. Ontario eyaletindeki Chatham kentinde Satellite Restaurant'ta icat edilen pizza, adını da pizzaya eklenen konserve ananasın markasından (Hawaiian) aldı! 

Klasik peynir ve domates sosunun üzerine jambon (veya füme et) ile ananasın eklenmesiyle doğan bu tarif, o günden beri dünyayı kelimenin tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.

Tabii “Pizza Tatlı Olmaz” Diyenler de Var!

Tabii “Pizza Tatlı Olmaz” Diyenler de Var!

Pizzada ananas karşıtlarının itirazı ise oldukça net: Pizza, tatlı malzemelerin kullanılacağı bir yemek değil. Özellikle sıcak ananasın dokusu ve tatlı aroması, klasik pizza anlayışına alışanlara fazlasıyla sıra dışı gelebiliyor. Bazıları için peynirin üzerinde meyve görmek bile başlı başına kabul edilemez bir durum.

İşte tartışmanın en ilginç tarafı da burada başlıyor. Çünkü aynı dilim pizza, bir kişi için mükemmel tatlı-tuzlu dengesi, başka biri için ise “Bu neden pizzanın üzerinde?” sorusu anlamına gelebiliyor.

Peki Pizzaya Ananas Konur mu?

Bunun tek bir doğru cevabı yok elbette! Özellikle de günümüzde pizzanın içine kavurmadan enginara kadar hemen her lezzetin girdiğini düşünürsek, artık karar tamamen sizin. Ananaslı pizza sevenler, tatlı ve tuzlu lezzetlerin birbirini kusursuzca tamamladığını düşünüyor. Karşı çıkanlar ise pizzanın o klasik yapısının bozulduğunu savunuyor.

Asıl mesele belki de ananasın pizzaya konup konulmaması değil, sizin pizzada ne görmek istediğiniz.

İşin Bir de "Gastronomik Diplomasi" Boyutuna Bakalım: Şefler Ne Diyor?

İşin Bir de "Gastronomik Diplomasi" Boyutuna Bakalım: Şefler Ne Diyor?

Tabii konu pizza olunca İtalyanların ve ünlü gurmelerin söz hakkını es geçmek olmaz. İtalyan Şef Danilo Zanna'ya 'Ananaslı pizza hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorulduğunda verdiği cevap, aslında karşıt görüşlülerin hislerine kusursuz bir tercüman oluyor: 

'Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?'

Tartışmaya dahil olan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ise işi adeta uluslararası bir krize benzeterek son noktayı çok esprili bir dille koyuyor: 

'Dünyanın neresinde olursa olsun, ananaslı pizza yapmak, İtalya’nın egemenlik haklarını tanımamakla, topraklarını herhangi bir geçerli sebep olmadan ilhak etmekle eş değer.'

Şimdi ise söz sizde!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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