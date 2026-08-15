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Dinçer Güner Uyardı: Kendinizi "Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi" Hissedebilirsiniz!

Dinçer Güner Uyardı: Kendinizi "Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi" Hissedebilirsiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 12:57
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Ağustos ayında gökyüzündeki hareketlilik bir an bile sona ermiyor! Tam Güneş tutulmasının etkileri bitmeden Merkür ve Jüpiter'in kavuşum enerjisi harekete geçmemizi sağlamışken şimdi Mars ve Neptün de devreye giriyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ise enerjinin düşebileceği, hedeflerin bulanıklaşabileceği ve kararların netliğini kaybedebileceği birkaç günlük bir sürece işaret ediyor. 

Peki Mars ile Neptün'ün kare açısı burçları nasıl etkileyecek? 

İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumu ile Ağustos ayında olacaklar!

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Mars-Neptün Karesi Ne Anlama Geliyor?

Mars-Neptün Karesi Ne Anlama Geliyor?

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse: Mars harekete geçme, mücadele etme ve iradeyi temsil ediyor. Neptün ise belirsizlik, sezgiler, hayaller ve sisli alanları işaret ediyor. Tam da bu yüzden bu iki enerjinin kare açıyla karşı karşıya gelmesi, “Ne yapıyorum ve neden yapıyorum?” sorusunu sordurabilir.

Güçlü Projeler Bile Düşük Motivasyon Kurbanı Olabilir! 

Hevesle başlanan işler kısa sürede gözden düşebilir, kararlar bulanıklaşabilir ve yanlış anlaşılmalar artabilir. Ancak bu açı, yaratıcılık ve sezgiler için de verimli bir zemin hazırlıyor. Yine de yorgunluk ve halsizliğe yenik düşebilirsiniz. 

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise bu günlerin ruh halini çok daha çarpıcı bir benzetmeyle anlatıyor.

“Mutfak Tezgahındaki Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi Hissetme Zamanları”

“Mutfak Tezgahındaki Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi Hissetme Zamanları”

Güner’in yorumunda öne çıkan tablo oldukça net: “Enerji düşüyor, motivasyon dalgalanıyor ve insan neye yetişeceğini şaşırabiliyor.” Üstelik mesele yalnızca isteksizlik değil; yorgunluk, halsizlik, uyku isteği ve konsantrasyon düşüklüğü de bu süreçte kendini gösterebilir.

Bu kare açının etkisi ise 5 gün sürecek. Yani önümüzdeki günlerde harekete geçmek, bir işe odaklanmak veya başladığımız işi aynı hevesle sürdürmek zorlaşabilir. Tabii bu arada yalnızca kendi enerjimize değil, çevremizden gelen sözlere ve vaatlere karşı da daha temkinli olmak gerekebilir.

Öfke mi, Kırgınlık mı? Ayırmak Zor!

Güner’e göre özellikle ilişkilerde ve aile meselelerinde zihnimizde kurduğumuz senaryolar, yaşananları olduğundan daha büyük gösterebilir. Bu nedenle birkaç gün boyunca hemen tepki vermek yerine “Gerçekten ne oldu, ben ne anlam çıkardım?” diye düşünmek önemli. Enerjimizi tüketen tartışmalara ve gereksiz mücadelelere kapılmamak, bu etkinin daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir.

Yaratıcılık ve Sezgiler Ön Planda!

Neyse ki Mars-Neptün karesi yalnızca zorlayıcı etkiler taşımıyor. Düşen enerjiyi mücadeleye değil, yaratıcılığa ve sezgilere yönlendirmek mümkün. Müzik, sinema, fotoğraf, yazı, dans, meditasyon ve spiritüel çalışmalar bu dönemde ilhamı besleyebilir. Bazen yapılacak en doğru şey, her şeyi zorlamak yerine biraz durup sisin dağılmasını beklemek olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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