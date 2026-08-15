Dinçer Güner Uyardı: Kendinizi "Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi" Hissedebilirsiniz!

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse: Mars harekete geçme, mücadele etme ve iradeyi temsil ediyor. Neptün ise belirsizlik, sezgiler, hayaller ve sisli alanları işaret ediyor. Tam da bu yüzden bu iki enerjinin kare açıyla karşı karşıya gelmesi, “Ne yapıyorum ve neden yapıyorum?” sorusunu sordurabilir.

Güçlü Projeler Bile Düşük Motivasyon Kurbanı Olabilir!

Hevesle başlanan işler kısa sürede gözden düşebilir, kararlar bulanıklaşabilir ve yanlış anlaşılmalar artabilir. Ancak bu açı, yaratıcılık ve sezgiler için de verimli bir zemin hazırlıyor. Yine de yorgunluk ve halsizliğe yenik düşebilirsiniz.

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise bu günlerin ruh halini çok daha çarpıcı bir benzetmeyle anlatıyor.