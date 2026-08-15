Dinçer Güner Uyardı: Kendinizi "Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi" Hissedebilirsiniz!
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Ağustos ayında gökyüzündeki hareketlilik bir an bile sona ermiyor! Tam Güneş tutulmasının etkileri bitmeden Merkür ve Jüpiter'in kavuşum enerjisi harekete geçmemizi sağlamışken şimdi Mars ve Neptün de devreye giriyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ise enerjinin düşebileceği, hedeflerin bulanıklaşabileceği ve kararların netliğini kaybedebileceği birkaç günlük bir sürece işaret ediyor.
Peki Mars ile Neptün'ün kare açısı burçları nasıl etkileyecek?
İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumu ile Ağustos ayında olacaklar!
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Mars-Neptün Karesi Ne Anlama Geliyor?
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“Mutfak Tezgahındaki Kullanılmış Nemli Sarı Bez Gibi Hissetme Zamanları”
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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