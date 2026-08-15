İnsanlar Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kulüp Kurdu

Akupunktur ve Çin tıbbı alanında çalışan Dr. Tom Ingegno, insanlardan yalnızca dinlenmelerinin beklendiği alanların sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Uzun süredir yoğun tempoda yaşayan kişiler için kısa süreliğine durmak ve hiçbir şey yapmamak bile dinlenmenin nasıl hissettirdiğini yeniden hatırlatabiliyor.

Ancak bir saat boyunca çimlerin veya minderin üzerinde uzanmak, tükenmişliğe yol açan koşulları ortadan kaldırmıyor. Uzun çalışma saatleri, gece yarısı yanıtlanan e-postalar, birden fazla işte çalışma zorunluluğu ve dinlenmenin başarısızlık gibi görülmesi devam ettiği sürece kulüpler yalnızca geçici bir rahatlama sağlayabiliyor.

Ingegno’ya göre uzanma kulüplerinin asıl katkısı, insanlara dinlenmenin tembellik olmadığını göstermesi olabilir. Kulüplerde yaşanan kısa süreli sakinlik, katılımcıların günlük alışkanlıklarını ve sürekli koşturmak üzerine kurulu yaşam düzenlerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olabiliyor.