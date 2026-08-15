İnsanlar Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kulüp Kurdu
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Yoğun şehir hayatından ve sürekli üretken olma baskısından yorulan insanları bir araya getiren yeni kulüpler kurulmaya başladı. Katılımcılar parklarda buluşuyor, yere uzanıyor ve hiçbir şey yapmadan dinleniyor.
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Kulübün tek kuralı yere uzanmak
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Dinlenmek tükenmişliği tek başına çözmüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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