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Yaşam
İnsanlar Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kulüp Kurdu

İnsanlar Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kulüp Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 11:59
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Yoğun şehir hayatından ve sürekli üretken olma baskısından yorulan insanları bir araya getiren yeni kulüpler kurulmaya başladı. Katılımcılar parklarda buluşuyor, yere uzanıyor ve hiçbir şey yapmadan dinleniyor.

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Kulübün tek kuralı yere uzanmak

Kulübün tek kuralı yere uzanmak

Brooklyn’de yaşayan Reiki uygulayıcısı ve ses terapisi eğitmeni Maaliyah Symoné tarafından kurulan Club Rest Stop, tükenmişlik yaşayan insanlara ücretsiz bir dinlenme alanı sunuyor. Buluşmalarda meditasyon, nefes egzersizleri, ses banyosu ve kitap okuma gibi sakin etkinlikler yapılabiliyor.

Ancak katılımcıların etkinliklere aktif biçimde katılması gerekmiyor. Kulübün en önemli kuralı yere uzanıp dinlenmek. Herkesin aynı anda uzanması, insanların dinlenirken tembel görünme veya zaman kaybetme kaygısı yaşamasını engellemeyi amaçlıyor.

Dinlenmek tükenmişliği tek başına çözmüyor

Dinlenmek tükenmişliği tek başına çözmüyor

Akupunktur ve Çin tıbbı alanında çalışan Dr. Tom Ingegno, insanlardan yalnızca dinlenmelerinin beklendiği alanların sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Uzun süredir yoğun tempoda yaşayan kişiler için kısa süreliğine durmak ve hiçbir şey yapmamak bile dinlenmenin nasıl hissettirdiğini yeniden hatırlatabiliyor.

Ancak bir saat boyunca çimlerin veya minderin üzerinde uzanmak, tükenmişliğe yol açan koşulları ortadan kaldırmıyor. Uzun çalışma saatleri, gece yarısı yanıtlanan e-postalar, birden fazla işte çalışma zorunluluğu ve dinlenmenin başarısızlık gibi görülmesi devam ettiği sürece kulüpler yalnızca geçici bir rahatlama sağlayabiliyor.

Ingegno’ya göre uzanma kulüplerinin asıl katkısı, insanlara dinlenmenin tembellik olmadığını göstermesi olabilir. Kulüplerde yaşanan kısa süreli sakinlik, katılımcıların günlük alışkanlıklarını ve sürekli koşturmak üzerine kurulu yaşam düzenlerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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