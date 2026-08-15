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Psikolojiye Göre Hızlı Yürüyen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Hızlı Yürüyen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 08:29
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Yürüme hızı yalnızca bir yere ne kadar çabuk ulaştığımızı göstermiyor; kişilik özellikleriyle de belirli bağlantılar taşıyabiliyor. Beş farklı örneklemde 15 binden fazla yetişkinin incelendiği araştırmada, daha hızlı yürüyen katılımcılarda dört kişilik özelliğinin öne çıktığı görüldü.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Araştırmada dört kişilik özelliği öne çıktı

Araştırmada dört kişilik özelliği öne çıktı

Duygusal dengeleri daha yüksek olabilir

Araştırmada nevrotiklik düzeyi daha düşük olan, diğer bir ifadeyle stres ve olumsuz duygular karşısında daha dengeli kalabilen katılımcıların daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu görüldü.

Bu bağlantı, hızlı yürüyen herkesin sakin olduğu anlamına gelmiyor. Bulgular yalnızca duygusal istikrar ile yürüme temposu arasında istatistiksel bir ilişki bulunduğunu gösteriyor.

Daha dışa dönük olabilirler

Dışa dönüklük; hareketlilik, sosyal etkileşime açıklık ve yüksek enerji düzeyiyle ilişkilendiriliyor. Araştırmada dışa dönüklük puanı yüksek katılımcıların ilerleyen yıllarda daha hızlı yürüme eğilimini koruduğu belirlendi.

Araştırmacılar, dışa dönük kişilerin daha hareketli bir sosyal yaşam sürmelerinin ve fiziksel açıdan daha aktif olmalarının bu bağlantıda rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

Planlı ve sorumluluk sahibi olabilirler

Planlı ve sorumluluk sahibi olabilirler

Sorumluluk bilinci yüksek kişiler genellikle planlı, disiplinli ve hedef odaklı davranıyor. Çalışmada bu kişilik özelliğiyle daha yüksek yürüme hızı arasında da bağlantı bulundu.

Günlük işlerini belirli bir düzen içinde yürüten kişilerin hedeflerine ulaşmak için daha kararlı hareket etmesi, yürüyüş tempolarına da yansıyabiliyor.

Yeni deneyimlere daha açık olabilirler

Deneyime açıklık; merak, öğrenme isteği ve yeniliklere ilgi gibi özellikleri kapsıyor. Araştırmada bu özellik bakımından yüksek puan alan katılımcıların daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu görüldü.

Yeni etkinliklere katılmak ve çevreyle daha aktif ilişki kurmak, genel hareketlilik düzeyini destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Yürüme hızı tek başına kişilik testi değil

Yürüme hızı tek başına kişilik testi değil

Araştırmanın sonuçları yürüme hızı ile kişilik arasında bağlantı bulunduğunu gösterse de bir insanın yalnızca yürüyüşüne bakılarak karakter analizi yapılması mümkün değil.

Yürüme temposu; yaş, fiziksel sağlık, ağrı, kondisyon, çevre koşulları ve kişinin o anda acele edip etmemesi gibi pek çok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Çalışmadaki dört özellik bu nedenle kesin kişilik göstergeleri değil, geniş katılımcı gruplarında tespit edilen genel eğilimler olarak değerlendiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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