Psikolojiye Göre Hızlı Yürüyen İnsanların 4 Ortak Özelliği
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Yürüme hızı yalnızca bir yere ne kadar çabuk ulaştığımızı göstermiyor; kişilik özellikleriyle de belirli bağlantılar taşıyabiliyor. Beş farklı örneklemde 15 binden fazla yetişkinin incelendiği araştırmada, daha hızlı yürüyen katılımcılarda dört kişilik özelliğinin öne çıktığı görüldü.
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Araştırmada dört kişilik özelliği öne çıktı
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Planlı ve sorumluluk sahibi olabilirler
Yürüme hızı tek başına kişilik testi değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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