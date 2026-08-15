Psikolojiye Göre Hızlı Yürüyen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Duygusal dengeleri daha yüksek olabilir

Araştırmada nevrotiklik düzeyi daha düşük olan, diğer bir ifadeyle stres ve olumsuz duygular karşısında daha dengeli kalabilen katılımcıların daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu görüldü.

Bu bağlantı, hızlı yürüyen herkesin sakin olduğu anlamına gelmiyor. Bulgular yalnızca duygusal istikrar ile yürüme temposu arasında istatistiksel bir ilişki bulunduğunu gösteriyor.

Daha dışa dönük olabilirler

Dışa dönüklük; hareketlilik, sosyal etkileşime açıklık ve yüksek enerji düzeyiyle ilişkilendiriliyor. Araştırmada dışa dönüklük puanı yüksek katılımcıların ilerleyen yıllarda daha hızlı yürüme eğilimini koruduğu belirlendi.

Araştırmacılar, dışa dönük kişilerin daha hareketli bir sosyal yaşam sürmelerinin ve fiziksel açıdan daha aktif olmalarının bu bağlantıda rol oynayabileceğini değerlendiriyor.