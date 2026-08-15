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Aile Evinden Ayrılmak O Kadar Kolay Mı? 20 Mesajda Aileni İkna Et, Kendi Evine Çık!

Aile Evinden Ayrılmak O Kadar Kolay Mı? 20 Mesajda Aileni İkna Et, Kendi Evine Çık!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 08:01
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Pazar kahvaltısında 'Ben artık ayrı eve çıkıyorum' demenin ağırlığını kaç tarhana çorbası, kaç 'Kiranı ödeyebilecek misin?' sorusu hafifletebilir?🥲

Kendi ayaklarının üzerinde durmak, akşamları istediğin saatte eve dönmek ve kendi düzenini kurmak harika bir fikir gibi görünebilir. Ancak önünde aşman gereken devasa bir engel var: Seni dizinin dibinden ayırmak istemeyen Türk ailesi... 💗

'Aile Evinden Kaçış: Bağımsızlık Savaşı' oyununda mikrofon sende! 20 mesajlık bu kıran kırana pazarlıkta annenin duygusal sömürülerine pabuç bırakmayacak, annenin ekonomi sorularını bir bir yanıtlayacaksın. Ama dikkat et; toplamda sadece 5 yanlış yapma hakkın var. Yanlış bir cevap seni anında oda toplamaya ve evde kalmaya mahkum edebilir!😱

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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