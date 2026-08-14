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Kızılcık Şerbeti Çimen'in Açıklamasından Daha 17'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Çimen'in Açıklamasından Daha 17'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Reyting Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 23:36
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

14 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla rollerinde buluşturan Sevdan Bir Ateş'ten peş peşe haberler geldi. Kapadokya'da afiş çekimine çıkmaya hazırlanan Show TV dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu birden katıldı. Üstelik merakla beklenen ilk tanıtım için de geri sayım başladı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon finalinde ayrılan Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin hikayesine yeni sezonda başka bir oyuncuyla devam edilecek. Yerine yeni bir isim arandığını kendisinin de haberlerden öğrendiğini açıklayan Türkmen, yeni Çimen'i merak ettiğini söyledi.

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.

Daha 17 yeni sezonda da ekran yolculuğuna devam etmeye hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Sürpriz bir isim, 12. bölümde Ferdi karakteriyle hikayeye dahil olacak.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.

Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olduğu ATV'nin yeni Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer şimdiden heyecan yarattı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olmaya aday Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk tanıtım geldi. Burak Özçivit'in yer aldığı tanıtımla beraber dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarıldı. Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden aniden çıkarılması herkesi şoke ederken Armağan Çağlayan söz konusu duruma isyan etti.

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, Ay Yapım tarafından yıllar sonra diziye uyarlanırken Hasan karakteri için Mert Ramazan Demir'le prensipte el sıkışıldı. Üstelik dizinin diğer başrolü için de çok konuşulacak bir isme teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

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13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, bu hafta reyting düşüşünü durdurmayı başardı. Reyting kaybı yaşadıkça final yapacağı iddia edilen Muhtemel Aşk, 3 kategoride de reytingini yükseltirken TOTAL ve AB kategorilerinde zirvede yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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