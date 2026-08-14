Kızılcık Şerbeti Çimen'in Açıklamasından Daha 17'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.
Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.
Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın