Kızılcık Şerbeti'nde Yerine Başka Oyuncu Gelecek! "Ben de Haberlerden Öğrendim"
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Kızılcık Şerbeti'nden sezon finalinde ayrılan Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin hikayesine yeni sezonda başka bir oyuncuyla devam edilecek. Yerine yeni bir isim arandığını kendisinin de haberlerden öğrendiğini açıklayan Türkmen, yeni Çimen'i merak ettiğini söyledi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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