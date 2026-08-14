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Kızılcık Şerbeti'nde Yerine Başka Oyuncu Gelecek! "Ben de Haberlerden Öğrendim"

Kızılcık Şerbeti'nde Yerine Başka Oyuncu Gelecek! "Ben de Haberlerden Öğrendim"

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 21:36
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Kızılcık Şerbeti'nden sezon finalinde ayrılan Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin hikayesine yeni sezonda başka bir oyuncuyla devam edilecek. Yerine yeni bir isim arandığını kendisinin de haberlerden öğrendiğini açıklayan Türkmen, yeni Çimen'i merak ettiğini söyledi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılığın ardından yeni projesi Karma ile anlaşan Selin Türkmen, Çimen karakterinin başka bir oyuncuyla devam edecek olması hakkında ilk kez konuştu.

Birsen Altuntaş'a röportaj veren Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen rolü için yeni bir oyuncu arandığını kendisinin de haberlerden öğrendiğini söyledi.

Dört sezon boyunca hayat verdiği karakterin yeni sezonda başka bir oyuncu tarafından canlandırılacak olmasıyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuşan Türkmen, Çimen'in yeni yüzünün kim olacağını kendisinin de merak ettiğini dile getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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