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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 15 - 16 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 15 - 16 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 20:43
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 15 - 16 Ağustos'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

SUNMI & MONSTA X (İstanbul Festivali)

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı

  • Saat: 15 Ağustos 2026, Kapı Açılışı: 16:00 (SUNMI: 21:00, MONSTA X: 21:50)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: K-Pop dünyasının küresel ölçekteki dev temsilcilerinden MONSTA X ve SUNMI, görkemli sahne şovlarıyla İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşmaktadır. Yüksek tempolu dans koreografileri ve uluslararası listeleri süsleyen hit parçalarıyla sanatçılar, Doğu Asya pop kültürünün enerjisini Yenikapı'ya taşımaktadır.

Hadise (İstanbul Festivali)

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı

  • Saat: 16 Ağustos 2026, Kapı Açılışı: 16:00 (Hadise: 21:30)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop müziğinin önde gelen kadın vokallerinden Hadise, geniş hit repertuarı ve kalabalık dans ekibiyle festival alanını dev bir açık hava partisine dönüştürmektedir. Sahne hakimiyeti ve yüksek temposuyla öne çıkan sanatçı, festivalin son gününde dinleyicilere görsel ve işitsel bir şov sunmaktadır.

Thomas Anders (Modern Talking)

  • Konser Yeri: Ora Arena

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Efsanevi Modern Talking grubunun ikonik vokali Thomas Anders, 80'li yılların retro pop rüzgarını dünya turnesi kapsamında İstanbul'a getirmektedir. Sanatçı, zamansız hit şarkıları ve karakteristik vokal performansıyla dinleyicilere nostaljik bir pop ziyafeti vaat etmektedir.

Şimdi 90'lar Konseri

  • Konser Yeri: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: 1990'lı yılların efsaneleşmiş Türk pop müziği eserlerinin canlı performanslarla yeniden hayat bulduğu bu özel konsept, dönemin ruhunu amfi tiyatro atmosferinde yaşatmaktadır. Samimi ve enerjik sahne düzenlemeleriyle hazırlanan etkinlik, pop müzik tutkunlarına kolektif bir nostalji tecrübesi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Halkekmag Fest: Wegh, Güneş ve Yung Ouzo

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 17:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap ve modern hip-hop sahnesinin yenilikçi isimleri Wegh, Güneş ve Yung Ouzo'yu buluşturan festival, sokak kültürünü şehrin kalbine taşımaktadır. Melodik trap altyapıları ve sert ritimleriyle dikkat çeken sanatçılar, genç dinleyici kitlesine yüksek tempolu bir rap gecesi yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Model

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

  • Saat: 15 ve 16 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk rock müziğinin geniş kitlelere ulaşmış köklü gruplarından Model, uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle buluştuğu bu özel konser serisi kapsamında en sevilen hit parçalarını Harbiye'nin tarihi açık hava atmosferinde seslendirmektedir. Grubun duygusal derinliği yüksek melodi yapısı ve senfonik rock ögeleri barındıran zengin sahne prodüksiyonu, müzikseverlere coşkulu ve kolektif bir canlı performans tecrübesi sunmaktadır.

Dedublüman

  • Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Klarnet tınılarını modern etnik rock altyapılarıyla harmanlayarak kendilerine özgü bir tarz oluşturan Dedublüman, popülerleşen şarkılarını amfi tiyatro sahnesine taşımaktadır. Grup, melankolik vokalleri ve enstrümantal hakimiyetleriyle dinleyicilerine açık havada etkileyici bir dinamizm vaat etmektedir.

Halil Sezai

  • Konser Yeri: Dorock Stage (Dorock XL Kadıköy)

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Özgün vokal rengi ve melankolik rock formundaki eserleriyle tanınan Halil Sezai, Anadolu Yakası'nın önde gelen kapalı canlı müzik mekânında dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Sanatçı, samimi sahne iletişimi ve derinlikli şarkı sözleriyle katılımcılara hisli bir akustik-rock akşamı sunmaktadır.

Bozmos Fest 3 (Issız, Retorik, Falan Filan)

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Saat: 16 Ağustos 2026, 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Bağımsız rock ve alternatif kulvarın dinamik temsilcileri Issız, Retorik ve Falan Filan'ı aynı sahnede buluşturan festival, genç dinleyici kitlesine hitap etmektedir. Canlı performansların yanı sıra etkileşimli sürpriz yarışmalarla desteklenen organizasyon, hafta sonuna hareketli bir rock kapanışı sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Fuji (Vokal - Enstrümantal)

  • Konser Yeri: AKM Açık Hava Meydan

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Atatürk Kültür Merkezi'nin açık hava alanında gerçekleşen dinleti, klasik enstrümantal düzenlemeleri duru vokal icralarıyla buluşturmaktadır. Meydanın kent kültüründeki merkezi konumunda sunulan performans, klasik müzik tutkunlarına estetik ve dinlendirici bir akşam yaşatmaktadır.

Derinden Gelen Sesler: Ezgi Barhan (Suyun Sesine Karışan Şarkılar)

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 20:30 (Sergi Gezisi: 20:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Solist Ezgi Barhan'ın klasik ve akustik vokal yorumları, tarihi sarnıcın su sesleri ve görsel sergi atmosferiyle bütünleşmektedir. Tarihi dokunun akustiğiyle birleşen performans, dinleyicilere disiplinlerarası ve bütünsel bir klasik müzik tecrübesi yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Argy (İstanbul Festivali)

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı

  • Saat: 16 Ağustos 2026, Kapı Açılışı: 16:00 (Argy: 23:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Melodik tekno ve hipnotik house tınılarının küresel ölçekteki en popüler temsilcilerinden Argy, Afterlife sahnelerindeki büyüleyici atmosferini festivalin büyük kapanışına taşımaktadır. Derin bas hatları ve sürükleyici beat'leriyle Yunan prodüktör, elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaktadır.

Jeton Presents: Sara Landry

  • Konser Yeri: Life Park

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Hard techno kulvarının uluslararası alandaki en agresif ve tempolu isimlerinden Sara Landry, yüksek endüstriyel vuruşlarıyla açık hava alanında performans sergilemektedir. Karanlık ses tasarımları ve kesintisiz ritimleriyle sanatçı, kulüp kültürünün sert tınılarını açık havanın özgür atmosferiyle buluşturmaktadır.

Picnic & Gathering: Afterglow

  • Konser Yeri: The Roof at The Ritz-Carlton

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 15:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Boğaz manzarasına hakim teras alanında gerçekleşen bu gurme elektronik müzik buluşması, gün batımı ritimlerini kaliteli yaşam tarzı ögeleriyle birleştirmektedir. Seçkin DJ setleriyle desteklenen etkinlik, katılımcılara şık ve rafine bir kulüp tecrübesi sunmaktadır.

Ultimate Beach Party Vol. 2 (Sunset Vibes Istanbul)

  • Konser Yeri: Florida Beach (Sarıyer)

  • Saat: 16 Ağustos 2026, 12:00 - 00:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Karadeniz sahilinde gün boyu süren plaj partisi, yerli ve yabancı DJ'lerin elektronik müzik setlerini deniz kenarındaki sosyal aktivitelerle harmanlamaktadır. Gün batımında temposu yükselen organizasyon, dinleyicilere doğa içinde kesintisiz bir dans ortamı sağlamaktadır.

Astra Lumina İstanbul

  • Konser Yeri: Turkcell Platinum Park

  • Saat: 16 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Işık, ses enstalasyonları ve dijital müzik tasarımlarının doğayla bütünleştiği bu deneysel deneyim alanı, ziyaretçilere disiplinlerarası bir atmosfer sunmaktadır. Teknolojik altyapıyla hazırlanan seslerin görsel şovlarla buluştuğu etkinlik, elektronik müziği duyusal bir gece yürüyüşüne dönüştürmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Onur Özdemir: Sakin Tribute

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe alternatif rock tarihinin kült gruplarından Sakin'in kurucusu Onur Özdemir, grubun efsaneleşmiş albüm şarkılarını yıllar sonra canlı olarak seslendirmektedir. Nostaljik bir atmosferde gerçekleşen konser, alternatif müzik tutkunlarına bağımsız müzik tarihinin en özel parçalarını deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Güncel Gürsel Artıktay

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şiirsel şarkı sözleri ve akustik altyapılı alternatif besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesi edinen Güncel Gürsel Artıktay, Beyoğlu'nun sevilen kulüp sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Samimi vokalleri ve özgün melodileriyle öne çıkan sanatçı, kulüp atmosferinde derinlikli bir müzik akşamı vaat etmektedir.

Dilhan Şeşen

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Main Theatre

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Bağımsız ve alternatif pop sahnesinin güçlü vokalistlerinden Dilhan Şeşen, özgün beste repertuarını Zorlu PSM'nin yüksek teknik donanımlı ana sahnesine taşımaktadır. Duygusal vokal performansı ve modern aranjmanlarıyla dikkat çeken sanatçı, müzikseverlere dinamik bir konser tecrübesi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Defne Yiğit Quartet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Genç yaşına rağmen vokaliyle caz camiasında ödüller kazanan Defne Yiğit, yetkin enstrümantalistlerden oluşan dördül ekibiyle caz standartlarını yorumlamaktadır. Galata'nın tarihi kulüp atmosferinde gerçekleşen performans, cazseverlere samimi ve rafine bir akustik dinleti sunmaktadır.

Fulya Akça Quintet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club

  • Saat: 16 Ağustos 2026, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Başarılı caz vokalisti Fulya Akça liderliğindeki beşli, piyano, gitar, kontrbas ve davul uyumuyla modern caz düzenlemelerini sahneye taşımaktadır. Akbank Caz Festivali Jamzz derece sahibi sanatçı, duru vokali ve doğaçlama yeteneğiyle kulüp dinleyicilerine estetik bir caz gecesi vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Doğu Batı Divanı: TriOrient

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı

  • Saat: 15 Ağustos 2026, 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Geleneksel Anadolu makamları ile evrensel müzik formlarını sentezleyen TriOrient grubu, tarihi sarnıcın büyüleyici akustik mekanında sahne almaktadır. Etnik enstrümanların mistik tınılarıyla şekillenen konser, dinleyicileri coğrafyalar arası derin bir müzikal yolculuğa çıkarmaktadır.

Ustalara Saygı Konseri: 2 Saz 1 Ses

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı

  • Saat: 16 Ağustos 2026, 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk halk müziği geleneksel ezgilerinin ve ozanlık kültürünün usta isimlerine ithaf edilen bu özel performans, minimalist enstrüman dizilimi ve otantik vokallerle icra edilmektedir. Tarihi mekanın doğal akustiğinde seslendirilen türküler, dinleyicilere kültürel mirasın duygusal bir yorumunu sunmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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