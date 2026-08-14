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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 15 - 16 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 15 - 16 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 20:47
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  15 - 16 Ağustos'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe).

  • Açıklama: Bu renkli tiyatro oyunu, çiftlik hayvanlarının neşeli dünyasını ve dostluk maceralarını sahneye taşımaktadır. Küçük izleyicilere eğlenceli bir atmosferde doğa sevgisi ve yardımlaşma bilincini aşılamayı hedeflemektedir.

Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 14:00 ve 16 Ağustos 2026, Saat 14:00.

  • Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu ve Palladium AVM Tiyatro Salonu.

  • Açıklama: Sevimli kedi kahramanların ritmik müzikler ve neşeli koreografiler eşliğinde sunduğu gösteri, çocukların dikkatini ilk andan itibaren çekmektedir. Oyun, macera dolu bir hikâyeyle birlikte takım çalışmasının ve dayanışmanın önemini vurgulamaktadır.

Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 16:00 ve 16 Ağustos 2026, Saat 16:00.

  • Mekân: Torium Sahne ve Palladium AVM Tiyatro Salonu 2.

  • Açıklama: İki yaramaz ve meraklı kardeşin kendi hayal güçlerini kullanarak kurdukları eğlenceli oyun dünyasını konu alan etkileyici bir gösteridir. Sahnedeki interaktif kurgu sayesinde çocuklar oyunun akışına aktif olarak katılma imkânı bulmaktadır.

Dino's Okul Yolunda

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 18:00 ve 16 Ağustos 2026, Saat 18:00.

  • Mekân: Torium Sahne ve Palladium AVM.

  • Açıklama: Sevimli dinozor karakteri Dino'nun okula başlama sürecini ve yolculuğu sırasında yaşadığı komik olayları anlatan eğitici bir çocuk oyunudur. Okul kaygısını yenmeyi ve sosyal ilişkiler kurmayı neşeli bir dille ele alan eser, özellikle okul öncesi çağdaki çocuklara hitap etmektedir.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 (Trump Sahne) ve 16 Ağustos 2026, Saat 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Trump Sahne ve Hilltown Seyirlik Sahne.

  • Açıklama: Popüler çocuk şarkısından esinlenen bu görkemli müzikal, su altı dünyasının gizemli ve renkli canlılarını sahneye taşımaktadır. Eğlenceli besteler ve görsel efektlerle desteklenen yapım, çocuklara çevre ve deniz sevgisi aşılamaktadır.

Tom ve Jerry Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Saat 13:00.

  • Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu ve Sahne Hane Üsküdar.

  • Açıklama: Çizgi film dünyasının efsanevi ikilisi Tom ve Jerry'nin komik kovalamacalarını canlı sahne performansıyla çocuklara sunmaktadır. Dinamik kurgusu ve mizahi sahneleriyle öne çıkan oyun, minik izleyicilere neşeli bir hafta sonu yaşatmaktadır.

Paw Patrol Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 15:00; 16 Ağustos 2026, Saat 14:30 ve 16:00.

  • Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu ve Üsküdar Sahne Hane.

  • Açıklama: Paw Patrol ekibinin doğayı korumak ve çevresel tehlikeleri bertaraf etmek üzere çıktığı macera dolu görevi işlemektedir. Sevilen kahramanların cesaret dolu hikâyesi, çocuklara çevre bilinci ve birlikte hareket etme duygusu kazandırmaktadır.

Star Paws Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026.

  • Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu ve Sahne Hane Üsküdar.

  • Açıklama: Uzay temalı fantastik atmosferiyle dikkat çeken gösteri, sevimli pati dostların galaksiler arası görevlerini sahneye yansıtmaktadır. Çocukların hayal güçlerini genişleten yapım, görsel efektleri ve hareketli temposuyla ilgi görmektedir.

Alis Harikalar Diyarında

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026, Saat 15:00.

  • Mekân: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi.

  • Açıklama: Lewis Carroll'ın klasik eserinden uyarlanan oyun, Alis'in Beyaz Tavşan'ın peşinden giderek kendini büyüleyici bir dünyada bulmasını konu almaktadır. Renkli kostümleri ve sürpriz karakterleriyle öne çıkan gösteri, minik sanatseverleri fantastik bir yolculuğa davet etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Paw Patrol: Dino Filmi (Vizyon Animasyon Filmi)

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026 (Gün Boyu Seanslar).

  • Mekân: Paribu Cineverse Anatolium Marmara, Paribu Cineverse Kale ve Çeşitli Sinema Salonları.

  • Açıklama: Gizemli bir dinozor dünyasına adım atan Paw Patrol ekibinin tehlikedeki dostlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu almaktadır. Yüksek temposu ve cesaret vurgusuyla sinemasever çocuklara görsel açıdan zengin bir animasyon tecrübesi sunmaktadır.

Buz Devri Açık Hava Sinema Gösterimi

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026, Saat 19:00.

  • Mekân: Avcılar Gümüşpala Mahallesi Paşaeli Kent Parkı.

  • Açıklama: Dünya çapında sevilen Buz Devri animasyonu, park atmosferinde açık havada minik sinemaseverlerle buluşmaktadır. Ailece katılım gösterilebilecek bu etkinlik, çocuklara yaz akşamında keyifli bir film seyir deneyimi yaşatmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Doğu Batı Divanı - TriOrient Konseri (Derinden Gelen Sesler)

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026.

  • Mekân: Şerefiye Sarnıcı.

  • Açıklama: Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın büyüleyici akustiğinde gerçekleşecek konser, çocuklara farklı müzik kültürlerinin sentezini tanıtmayı amaçlamaktadır. Doğu ve Batı enstrümanlarının uyumunu sergileyen bu dinleti, çocukların müzikal algılarını ve estetik duygularını geliştirmektedir.

Ustalara Saygı Konseri - 2 Saz 1 Ses (Derinden Gelen Sesler)

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026.

  • Mekân: Şerefiye Sarnıcı.

  • Açıklama: Geleneksel Türk müziğinin nadide eserlerini çocuklu ailelerle buluşturan etkinlik, tarihi mekan atmosferinde özel bir dinleti vadetmektedir. Çocukların kültürel mirası yakından tanıması ve kaliteli müzik dinleme alışkanlığı kazanması açısından değerli bir organizasyondur.

Avcılar Belediyesi Pop Müzik Çocuk ve Aile Konseri

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026, Saat 20:30.

  • Mekân: Denizköşkler Kent Evi Açık Hava Alanı.

  • Açıklama: Belediye tarafından ücretsiz düzenlenen bu açık hava konseri, yaz akşamında çocukların ve ailelerin neşeyle vakit geçirmesini sağlamaktadır. Hareketli pop şarkıları eşliğinde minik dinleyiciler doyasıya dans ederek müzikal şölenin tadını çıkarmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

AKM - Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 17:00 ve 16 Ağustos 2026 Pazar Saat 13:00 (8-11 Yaş).

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Çocukların piyano enstrümanını tanımasını ve ritim oyunlarıyla melodileri keşfetmesini hedefleyen interaktif bir eğitim çalışmasıdır. Katılımcılar klavyede basit besteler çalarak müzikal duyumlarını ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulmaktadır.

AKM - Hayal Oyunum / Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 12:00 (6-9 Yaş).

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Hayali nesneleri canlandırma ve duyguları harekete geçirme üzerine kurgulanan atölye, çocukların kendilerini ifade yeteneğini güçlendirmektedir. Doğaçlama oyunlar sayesinde minikler empati geliştirip grup içerisinde uyumlu çalışma becerisi kazanmaktadır.

AKM - Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 (4-6 Yaş).

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Okul öncesi yaş grubundaki çocukların kurgusal düşünme ve karakter oluşturma becerilerini destekleyen eğlenceli bir sanatsal etkinliktir. Katılımcı çocuklar kendi tasarladıkları kuklaları oynatarak hayal dünyalarını sahneleme imkânı elde etmektedir.

AKM - Piyano İle Tanışıyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026 (4-6 Yaş).

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Miniklerin müzikle erken yaşta tanışmasını ve tuşlu çalgıları keşif odaklı yöntemlerle öğrenmesini sağlayan özel bir programdır. Eğlenceli pratiklerle desteklenen dersler çocukların kulak gelişimine ve odaklanma becerisine katkı sunmaktadır.

AKM - Yaratıcı Drama Atölyesi: Müzedeki Sır

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026 Pazar.

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Gizemli bir müze kurgusu içinde çocukların ipuçlarını takip ederek problem çözdükleri heyecan dolu bir drama atölyesidir. Çocukların analitik düşünme, ipucu birleştirme ve takım çalışması yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

AKM - Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026 Pazar (7-11 Yaş).

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Duygu farkındalığı ve renklerin anlamları üzerine yoğunlaşan çalışmada çocuklar hislerini beden diliyle ifade etmeyi öğrenmektedir. Yaratıcı drama teknikleriyle desteklenen süreç, çocukların duygusal zekasını ve özgüvenini beslemektedir.

AKM - Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026 Pazar (3-5 Yaş).

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi.

  • Açıklama: Ebeveyn ve çocukların birlikte katılarak ritmik müzikler eşliğinde hareket ettiği, aile içi bağı güçlendiren dinamik bir atölyedir. Çocukların motor koordinasyonunu ve ritim duygusunu eğlenceli bir ortamda geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi - Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026.

  • Mekân: İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe, Kadıköy).

  • Açıklama: Ahşap oyuncak figürlerini kendi hayal güçlerine göre renklendiren çocuklar, el-göz koordinasyonlarını ve ince motor becerilerini geliştirmektedir. Etkinlik sonunda minikler tasarlayıp renklendirdikleri özgün oyuncakları yanlarında götürmektedir.

Kadıköy Atölye - Masal Çemberi ve Duyusal Keşif Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026 Pazar, Saat 11:00 ve 13:00.

  • Mekân: Kadıköy Atölye.

  • Açıklama: Etkileşimli masal anlatımı, drama ve duyu temelli uygulamaların birleştiği bu çalışma çocukların algı dünyasını zenginleştirmektedir. Doğal materyaller ve sürükleyici hikayelerle desteklenen etkinlik, miniklerin yaratıcı düşünme gücünü artırmaktadır.

Galata Giydirme Oyun Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026.

  • Mekân: Galata Etkinlik Alanı.

  • Açıklama: Tasarım ve modaya ilgi duyan çocuklara yönelik hazırlanan atölye, kostüm ve karakter oluşturma süreçlerini uygulamalı sunmaktadır. Katılımcılar farklı materyalleri bir araya getirerek kendi sanatsal tasarımlarını üretme deneyimi yaşamaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul (Çocuk Meslek ve Eğlence Şehri)

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00.

  • Mekân: Akasya AVM, Üsküdar.

  • Açıklama: Çocukların gerçek bir şehir ölçeğinde doktor, itfaiyeci ve pilot gibi 60'tan fazla mesleği deneyimlediği interaktif bir eğlence merkezidir. Oyun yoluyla sorumluluk ve finansal okuryazarlık bilinci kazandıran alan, çocukların sosyal gelişimini desteklemektedir.

Vialand Tema Park (Isfanbul)

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00.

  • Mekân: Eyüpsultan.

  • Açıklama: Türkiye'nin önde gelen açık hava tema parkı, dev üniteleri, masal şatoları ve su parkurlarıyla çocuklara macera dolu bir gün sunmaktadır. Farklı yaş gruplarına özel olarak tasarlanan eğlence alanları ailece unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

Hupalupa Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 21:00.

  • Mekân: Metropol İstanbul AVM, Ataşehir.

  • Açıklama: Trampolin parkları, tırmanma duvarları ve dev kaydırakları içeren kapalı bir aktif oyun merkezidir. Çocukların güvenli bir alanda fiziksel enerjilerini atarak kaba motor becerilerini güçlendirmelerine imkân sağlamaktadır.

Doğa Eğlence Parkı - Macera Gecesi Etkinliği

  • Tarih ve Saat: 16 Ağustos 2026.

  • Mekân: Doğa Eğlence Parkı.

  • Açıklama: Açık alanda ip parkurları, tırmanma etapları ve oryantiring oyunlarıyla kurgulanan dinamik bir açık hava organizasyonudur. Çocukların doğayla temas kurarak cesaret, denge ve fiziksel dayanıklılık geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00.

  • Mekân: Göztepe, Kadıköy.

  • Açıklama: Tarihi bir konakta yer alan müze, dünya genelinden toplanmış binlerce antika oyuncağı çocukların seyrine sunmaktadır. Oyuncakların evrimi üzerinden kültür tarihini öğreten mekân, miniklere ilham verici bir gezi deneyimi yaşatmaktadır.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00.

  • Mekân: Hasköy, Beyoğlu.

  • Açıklama: Sanayi, ulaşım ve teknoloji tarihini sergileyen müzede gerçek denizaltı, uçaklar ve interaktif deney üniteleri yer almaktadır. Çocukların bilimsel merakını ve mühendislik ilgisini tetikleyen koleksiyonlar zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

Miniatürk (Minyatür Türkiye Parkı)

  • Tarih ve Saat: 15 Ağustos 2026 ve 16 Ağustos 2026, Ziyaret Saatleri: 09:00 - 19:00.

  • Mekân: Sütlüce, Beyoğlu.

  • Açıklama: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasındaki tarihi eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin sergilendiği devasa bir açık hava parkıdır. Çocukların mimari yapıları ve kültürel mirası eğlenceli bir yürüyüş rotasında tanımasına olanak tanımaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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