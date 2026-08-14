Kamyoneti Küçük Eve Çevirip Köpekleriyle Ülke Ülke Gezdiler
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İki yıl para biriktirip 2015’te yola çıktılar
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Gece kalacakları yerleri uygulamalardan ve bölge halkından öğrendiler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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