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Kamyoneti Küçük Eve Çevirip Köpekleriyle Ülke Ülke Gezdiler

Kamyoneti Küçük Eve Çevirip Köpekleriyle Ülke Ülke Gezdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 20:15
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Peter Bryan ve Natasha Scheuerman, uzun bir yolculuk için otel ya da kiralık ev kullanmak yerine barınaklarını yanlarında taşımaya karar verdi. Ford F-250 kamyonetin arkasına yerleştirdikleri küçük yaşam kabini, çiftin ve Malta isimli köpeklerinin Orta Amerika’daki evi oldu.

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İki yıl para biriktirip 2015’te yola çıktılar

İki yıl para biriktirip 2015’te yola çıktılar

Çiftin araçla uzun süreli seyahat etme düşüncesi, 2010’da çıktıkları yolculuk sırasında oluştu. Laos’ta bir ay boyunca motosiklet kiralayan Peter ve Natasha, farklı ülkeleri kendi araçlarıyla gezmenin planlarını daha özgür biçimde değiştirmelerini sağlayacağını düşündü.

Yolculuk için dört çeker bir Ford F-250 ile üzerine takılabilen Four Wheel Camper marka yaşam kabini seçildi. Yeni bir kabin bütçelerini aştığı için New York’ta buldukları ikinci el modeli, aracı görmeden satın aldılar.

Çift, gerekli parayı biriktirebilmek için yaklaşık iki yıl yoğun biçimde çalıştı. Peter iki farklı işte çalışırken Natasha fazla mesai yaptı. Düzenli bir gelirleri olmadan çıkacakları yolculuğu bu birikimle finanse etmeyi planladılar.

Peter, Natasha ve köpekleri Malta, Kasım 2015’te Knoxville’den güneye doğru hareket etti. Kamyonetleriyle Meksika, Belize ve Kosta Rika’nın da bulunduğu Orta Amerika rotasını takip ettiler.

Gece kalacakları yerleri uygulamalardan ve bölge halkından öğrendiler

Gece kalacakları yerleri uygulamalardan ve bölge halkından öğrendiler

Ford F-250’nin arkasındaki kabin, çiftin yatak odası, mutfağı ve deposu olarak kullanıldı. Alçak profilli ve hafif yapısı nedeniyle tercih edilen kabin, gerektiğinde kamyonetten ayrılabiliyordu.

Çift bazı geceler ücretli kamp alanlarında kaldı. Güvenlik hissi vermesi ve yerel ekonomiye katkıda bulunması nedeniyle çoğunlukla bu seçeneği tercih etseler de Baja’da, Belize’deki Mountain Pine Ridge Koruma Alanı’nda ve Kosta Rika’da ücretsiz kamp noktalarından da yararlandılar.

Konaklama yerlerini bulmak için uygulamaları, rehber kitapları ve sosyal medyayı kullandılar. Yol üzerinde tanıştıkları kişilerden ve bölge halkından gelen öneriler de rotalarının şekillenmesine yardımcı oldu.

Malta’nın yolculuğa katılması planları zaman zaman değiştirdi. Köpeklerin kabul edilmediği millî parklar ve sıcak hava koşulları nedeniyle her durak önceden değerlendirildi. Buna rağmen çift, ziyaret etmek istedikleri yerlerin büyük bölümüne Malta’yı da götürebildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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