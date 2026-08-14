Kamyoneti Küçük Eve Çevirip Köpekleriyle Ülke Ülke Gezdiler

Çiftin araçla uzun süreli seyahat etme düşüncesi, 2010’da çıktıkları yolculuk sırasında oluştu. Laos’ta bir ay boyunca motosiklet kiralayan Peter ve Natasha, farklı ülkeleri kendi araçlarıyla gezmenin planlarını daha özgür biçimde değiştirmelerini sağlayacağını düşündü.

Yolculuk için dört çeker bir Ford F-250 ile üzerine takılabilen Four Wheel Camper marka yaşam kabini seçildi. Yeni bir kabin bütçelerini aştığı için New York’ta buldukları ikinci el modeli, aracı görmeden satın aldılar.

Çift, gerekli parayı biriktirebilmek için yaklaşık iki yıl yoğun biçimde çalıştı. Peter iki farklı işte çalışırken Natasha fazla mesai yaptı. Düzenli bir gelirleri olmadan çıkacakları yolculuğu bu birikimle finanse etmeyi planladılar.

Peter, Natasha ve köpekleri Malta, Kasım 2015’te Knoxville’den güneye doğru hareket etti. Kamyonetleriyle Meksika, Belize ve Kosta Rika’nın da bulunduğu Orta Amerika rotasını takip ettiler.