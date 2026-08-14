Gazeteci Serdar Akinan Dang Virüsüne Yakalandığını Duyurdu: Youtube Yayınında Vasiyetini Açıkladı!
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Uzun yıllar çatışma bölgelerinde görev yapan deneyimli gazeteci Serdar Akinan, Aedes sivrisineğinin taşıdığı Dang hummasına (Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu. Zorlu bir tedavi süreci geçiren ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Akinan, yaptığı tabloları kimsesiz çocuklar yararına bağışlama kararı alırken; hayatını kaybetmesi durumunda bedeninin yakılmasını ve küllerinin Türkiye'nin dört bir yanına savrulmasını içeren ilginç vasiyetini de kamuoyuyla paylaştı.
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Gazeteci Serdar Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang Virüsü’ne (Dengue / Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu.
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Serdar Akinan'ın açıklamaları şu şekilde:
DANG VİRÜSÜ NEDİR?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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