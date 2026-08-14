article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Serdar Akinan Dang Virüsüne Yakalandığını Duyurdu: Youtube Yayınında Vasiyetini Açıkladı!

etiket Gazeteci Serdar Akinan Dang Virüsüne Yakalandığını Duyurdu: Youtube Yayınında Vasiyetini Açıkladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 09:31 Son Güncelleme: 14.08.2026 - 11:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzun yıllar çatışma bölgelerinde görev yapan deneyimli gazeteci Serdar Akinan, Aedes sivrisineğinin taşıdığı Dang hummasına (Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu. Zorlu bir tedavi süreci geçiren ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Akinan, yaptığı tabloları kimsesiz çocuklar yararına bağışlama kararı alırken; hayatını kaybetmesi durumunda bedeninin yakılmasını ve küllerinin Türkiye'nin dört bir yanına savrulmasını içeren ilginç vasiyetini de kamuoyuyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Serdar Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang Virüsü’ne (Dengue / Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu.

Gazeteci Serdar Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang Virüsü’ne (Dengue / Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu.

Bulunduğu bölgede Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu virüsü kaptığını belirten Akinan, süreç içerisinde yaşadıklarını ve vasiyetini Youtube kanalından yaptığı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Çatışmalı bölgelerde bulunduğunu, aracının tarandığını ve mayınlı arazilerden geçtiğini hatırlatan Akinan, hastanede yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 'Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti... Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang Virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler.'

Akinan, boş vakitlerinde yaptığı akrilik tabloları açık artırma veya farklı yöntemlerle satışa çıkaracağını ve elde edilen tüm geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlamak istediğini duyurarak izleyicilerinden bu resimleri alarak destek olmalarını rica etti.

Hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak (kremasyon) istediğini ve bunu ailesiyle de paylaştığını ifade eden Serdar Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri ve yapılmasını istediği anmayı detaylarıyla sıraladı:

Akinan, küllerinin ve kemik parçalarının Karadeniz (Pokut Yaylası), Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege'de Ovacık ve Bozburun (Adaboğazı) bölgelerine serpilmesini vasiyet etti.

Küllerinden bir parçanın İstanbul Boğazı’na bırakılmasını isteyen Akinan, bir parçanın ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda babasının ve Çanakkale gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini istedi. İstanbul Boğazı’nda Kandilli İskelesi’nin yanındaki alanda gıyabında cenaze namazı kılınabileceğini belirten Akinan, güzel bir gün batımında Neşet Ertaş, Sezen Aksu ve Tarkan şarkıları eşliğinde, Ahmet Arif ve Nâzım Hikmet şiirlerinin okunduğu, dostlarının bir araya geldiği bir anma meclisi istediğini dile getirdi.

Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun tekrar ağırlaşmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı.

Serdar Akinan'ın açıklamaları şu şekilde:

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

Dang virüsü (Dengue virus - DENV), genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve insanlarda Dang humması (halk arasındaki adıyla kemik kıran hastalığı) adı verilen enfeksiyona yol açan bir virüstür. Flaviviridae ailesine aittir ve kendi içinde dört farklı alt türü (serotipi) bulunur.

Bulaşma Yolları

Dang virüsü, nezle veya grip gibi insandan insana havadan ya da temastan doğrudan bulaşmaz. Virüsün ana taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Aedes cinsi (özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus) dişi sivrisineklerdir.

Bu sivrisinekler, virüsü taşıyan bir insanı ısırdıklarında virüsü kaparlar ve daha sonra sağlıklı bir insanı ısırarak hastalığı bulaştırırlar. Özellikle gündüz saatlerinde daha aktiftirler ve genellikle durgun sulara yumurta bırakarak çoğalırlar.

Belirtileri Nelerdir?

Hastalık, sivrisinek ısırığından ortalama 4 ila 10 gün sonra belirti göstermeye başlar. Şiddetli kas ve eklem ağrılarına sebep olduğu için 'kemik kıran' olarak anılır. En belirgin semptomlar şunlardır:

  • 40°C'ye varan ani ve yüksek ateş

  • Şiddetli baş ağrısı ve özellikle gözlerin arkasında hissedilen ağrı

  • Şiddetli kas, kemik ve eklem ağrıları

  • Mide bulantısı ve kusma

  • Ciltte kızarıklık ve döküntüler

  • Hafif kanamalar (burun kanaması, diş eti kanaması veya ciltte kolay morarma)

Tedavi ve Korunma

Dang hummasını doğrudan iyileştiren spesifik bir antiviral ilaç yoktur. Tedavi süreci genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir. Hastalara bol sıvı tüketimi, istirahat ve doktor kontrolünde ateş düşürücü/ağrı kesici ilaçlar önerilir (kanama riskini artırabileceği için aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlardan kaçınılır).

Korunmadaki en temel kural sivrisinek ısırıklarını engellemektir:

  • Cilde sivrisinek kovucu spreyler veya losyonlar sürmek.

  • Pencerelere sineklik takmak ve uyurken cibinlik kullanmak.

  • Sivrisineklerin üreme alanı olan durgun su birikintilerini (açıkta kalmış kovalar, saksı altlıkları, eski araç lastikleri) boşaltmak veya ortadan kaldırmak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
80
19
6
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın