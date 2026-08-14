Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Liverpool’a Ortak Oldu

Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group, 1892 Holdings adlı yatırımcı grubuyla kulübün yüzde 30 hissesinin satışı konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün kuruluş yılına atıfla adlandırılan grup, eski Queens Park Rangers yöneticisi Amit Bhatia tarafından yönetiliyor.

Yatırımcılar arasında Amit Bhatia ve Mittal Family Trusts’ın yanı sıra K5 Sports ile Elaine ve Eduardo Saverin’in aile yatırım şirketi EE Capital bulunuyor. Jeff Bezos, K5 Sports fonunun başlıca yatırımcıları arasında yer alıyor.

Grubun yüzde 30’luk hisse için 2,24 milyar dolar ödediği belirtildi. FSG, satışın ardından Liverpool’daki çoğunluk payını ve kulübün operasyonel kontrolünü koruyacak.