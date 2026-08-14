Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Liverpool’a Ortak Oldu
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da yer aldığı yatırımcı grubu, Liverpool’un yüzde 30 hissesini satın aldı. Facebook’un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin’in de bulunduğu grubun azınlık hissesi için 2,24 milyar dolar ödediği belirtildi. Liverpool’un çoğunluk hissesi ve yönetim kontrolü mevcut sahibi Fenway Sports Group’ta kalacak.
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Yüzde 30 hisse için 2,24 milyar dolar ödendi
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Jeff Bezos yönetim kurulunda yer almayacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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