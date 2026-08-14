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Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Liverpool’a Ortak Oldu

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Liverpool’a Ortak Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 20:32
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da yer aldığı yatırımcı grubu, Liverpool’un yüzde 30 hissesini satın aldı. Facebook’un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin’in de bulunduğu grubun azınlık hissesi için 2,24 milyar dolar ödediği belirtildi. Liverpool’un çoğunluk hissesi ve yönetim kontrolü mevcut sahibi Fenway Sports Group’ta kalacak.

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Yüzde 30 hisse için 2,24 milyar dolar ödendi

Yüzde 30 hisse için 2,24 milyar dolar ödendi

Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group, 1892 Holdings adlı yatırımcı grubuyla kulübün yüzde 30 hissesinin satışı konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün kuruluş yılına atıfla adlandırılan grup, eski Queens Park Rangers yöneticisi Amit Bhatia tarafından yönetiliyor.

Yatırımcılar arasında Amit Bhatia ve Mittal Family Trusts’ın yanı sıra K5 Sports ile Elaine ve Eduardo Saverin’in aile yatırım şirketi EE Capital bulunuyor. Jeff Bezos, K5 Sports fonunun başlıca yatırımcıları arasında yer alıyor.

Grubun yüzde 30’luk hisse için 2,24 milyar dolar ödediği belirtildi. FSG, satışın ardından Liverpool’daki çoğunluk payını ve kulübün operasyonel kontrolünü koruyacak.

Jeff Bezos yönetim kurulunda yer almayacak

Jeff Bezos yönetim kurulunda yer almayacak

Anlaşmayla birlikte Amit Bhatia, Liverpool’un yeni başkan yardımcısı olacak. Bhatia’nın yanı sıra EE Capital’i temsilen Elaine Saverin ile K5 Sports’tan Bryan Baum da genişletilen yönetim kuruluna katılacak.

Jeff Bezos ise Liverpool yönetim kurulunda koltuk sahibi olmayacak. Amazon’un kurucusu, kulübün yeni ortakları arasında K5 Sports fonundaki yatırımı aracılığıyla yer alacak.

Fenway Sports Group Başkanı Mike Gordon, yeni yatırımcıların Liverpool’un uzun vadeli yönetim anlayışını paylaştığını belirtti. FSG, Liverpool’u 2010 yılında 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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