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Arsenal Victor Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çaldı

Arsenal Victor Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 10:46
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Premier League şampiyonu Arsenal, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen’in durumunu resmi olarak sordu. The Telegraph muhabiri Matt Law’un haberine göre, iki kulüp arasında Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri ile ilgili görüşmeler sürerken Osimhen’in ismi de gündeme geldi.

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Galatasaray bir süredir yüksek profilli bir sol kanat arıyor.

Galatasaray bir süredir yüksek profilli bir sol kanat arıyor.

Galatasaray, Arsenal’in Brezilyalı hücumcusu Martinelli için 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. Aynı zamanda geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya’da kiralık geçiren genç yetenek Ethan Nwaneri’ye de ilgi gösterdiği haberleri dolaşıyordu. Görüşmeler sırasında Osimhen’in Arsenal’e transferi ihtimali de konuşuldu.

Arsenal, Osimhen’e uzun süredir ilgi duyuyor.

Arsenal, Osimhen’e uzun süredir ilgi duyuyor.

Ancak kulübün öncelikli forvet hedefi Atletico Madrid’li Julian Alvarez. Atletico’nun 100 milyon sterlinin üzerindeki talebi nedeniyle Arsenal alternatif arayışına girdi ve Osimhen yeniden gündeme geldi. 

Osimhen'le ilgilenen bir diğer takım da Suudi ekibi Al-Hilal. Geçtiğimiz günlerde Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray Nijeryalı golcüsü için gelen 90+30 milyon euroluk dev teklifi reddetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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