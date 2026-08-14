Arsenal Victor Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çaldı
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Premier League şampiyonu Arsenal, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen’in durumunu resmi olarak sordu. The Telegraph muhabiri Matt Law’un haberine göre, iki kulüp arasında Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri ile ilgili görüşmeler sürerken Osimhen’in ismi de gündeme geldi.
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Galatasaray bir süredir yüksek profilli bir sol kanat arıyor.
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Arsenal, Osimhen’e uzun süredir ilgi duyuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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