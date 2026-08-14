Trabzon'da Türkiye Tarihini Değiştirecek Keşif: 13 Bin Yıllık Sır Sonunda Çözülüyor

Uzmanlar bu alanda sadece bir ateşin izlerini değil, dönemin insanlarının günlük yaşamına ışık tutan zengin bir buluntu grubu da çıkardı. Renkli çakmak taşları ile obsidyen kullanılarak üretilmiş kazıyıcılar, uçlar ve 'lunat' adı verilen hilal biçimli mikrolit aletler belgelendi. Söz konusu gereçlerin Anadolu, Levant ve Kafkasya’daki buluntularla benzerlik göstermesi, Koskarlı Mağarası’nın göç yolları ile teknoloji aktarımındaki stratejik rolünü ortaya koydu.

Ayrıca yivli bir geyik boynuzu parçası ile kasıtlı olarak delinmiş bir hayvan dişi, avcı-toplayıcı insanların kişisel süslenme alışkanlıklarına dair somut veriler sundu. Sahada bulunan hayvan kemikleri ve deniz kabuklarının tür tespiti analizleri ise titizlikle sürdürülüyor.