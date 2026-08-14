Trabzon'da Türkiye Tarihini Değiştirecek Keşif: 13 Bin Yıllık Sır Sonunda Çözülüyor
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Trabzon’un yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Söğütlü Vadisi’nde ve deniz seviyesinden bin metrenin üzerinde yer alan Koskarlı Mağarası, binlerce yıllık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, günümüzden yaklaşık 12.900 ila 12.000 yıl öncesine uzanan ve Son Paleolitik (Epipaleolitik) döneme ait el değmemiş bir yerleşim katmanı tespit etti. Antiquity dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, bölgedeki avcı-toplayıcı topluluklara dair elde edilen ilk sistematik arkeolojik kanıt olma özelliğini taşıyor.
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Arkeolojik kazılar sırasında ulaşılan el değmemiş katman geçmişin izlerini günümüze taşıdı.
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Ele geçirilen taş aletler ve kişisel takılar kadim toplulukların yaşam tarzını gözler önüne serdi.
Elde edilen veriler Anadolu arkeolojisinde güneye sıkışan odak noktasını kuzeye kaydırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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