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Trabzon'da Türkiye Tarihini Değiştirecek Keşif: 13 Bin Yıllık Sır Sonunda Çözülüyor

Trabzon'da Türkiye Tarihini Değiştirecek Keşif: 13 Bin Yıllık Sır Sonunda Çözülüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 11:10
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Trabzon’un yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Söğütlü Vadisi’nde ve deniz seviyesinden bin metrenin üzerinde yer alan Koskarlı Mağarası, binlerce yıllık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, günümüzden yaklaşık 12.900 ila 12.000 yıl öncesine uzanan ve Son Paleolitik (Epipaleolitik) döneme ait el değmemiş bir yerleşim katmanı tespit etti. Antiquity dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, bölgedeki avcı-toplayıcı topluluklara dair elde edilen ilk sistematik arkeolojik kanıt olma özelliğini taşıyor.

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Arkeolojik kazılar sırasında ulaşılan el değmemiş katman geçmişin izlerini günümüze taşıdı.

Arkeolojik kazılar sırasında ulaşılan el değmemiş katman geçmişin izlerini günümüze taşıdı.

Trabzon Müzesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen kazılarda en dikkat çekici bulgu, mağaranın alt seviyelerinde saklı kalan alanda belirlendi. Yaklaşık 20 ila 40 santimetre kalınlığında, neredeyse hiç bozulmamış bir tabakaya ulaşan araştırmacılar; yoğun kül, kömürleşmiş materyaller ve ısı nedeniyle değişime uğramış çakmak taşları kaydetti. Kemik ile ahşap kömürü örnekleri üzerinde gerçekleştirilen radyokarbon tarihlendirmeleri, kadim insanların M.Ö. 13. bin yılın sonlarında mağara içerisinde ateş yaktığını kesin biçimde doğruladı.

Ele geçirilen taş aletler ve kişisel takılar kadim toplulukların yaşam tarzını gözler önüne serdi.

Ele geçirilen taş aletler ve kişisel takılar kadim toplulukların yaşam tarzını gözler önüne serdi.

Uzmanlar bu alanda sadece bir ateşin izlerini değil, dönemin insanlarının günlük yaşamına ışık tutan zengin bir buluntu grubu da çıkardı. Renkli çakmak taşları ile obsidyen kullanılarak üretilmiş kazıyıcılar, uçlar ve 'lunat' adı verilen hilal biçimli mikrolit aletler belgelendi. Söz konusu gereçlerin Anadolu, Levant ve Kafkasya’daki buluntularla benzerlik göstermesi, Koskarlı Mağarası’nın göç yolları ile teknoloji aktarımındaki stratejik rolünü ortaya koydu.

Ayrıca yivli bir geyik boynuzu parçası ile kasıtlı olarak delinmiş bir hayvan dişi, avcı-toplayıcı insanların kişisel süslenme alışkanlıklarına dair somut veriler sundu. Sahada bulunan hayvan kemikleri ve deniz kabuklarının tür tespiti analizleri ise titizlikle sürdürülüyor.

Elde edilen veriler Anadolu arkeolojisinde güneye sıkışan odak noktasını kuzeye kaydırdı.

Elde edilen veriler Anadolu arkeolojisinde güneye sıkışan odak noktasını kuzeye kaydırdı.

Şimdiye kadar Anadolu’daki Paleolitik dönem araştırmaları ağırlıklı olarak güney coğrafyasında yoğunlaşmıştı. Koskarlı Mağarası, Doğu Karadeniz'in sanılanın aksine çok erken dönemlerden itibaren aktif bir yerleşim alanı şeklinde kullanıldığını kanıtlayarak literatürde yeni bir dönem başlattı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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