İş Değiştirenlere Şok Vergi Sürprizi: Ceza Ödememek İçin Tek Şart Açıklandı

Gelir vergisi kanunlarına göre, tek bir işverenden elde edilen ücretlerin yanı sıra yıl içerisinde iş değiştirip birden fazla patrona bağlı çalışanlar da vergi mükellefiyeti kapsamına giriyor. Geçtiğimiz dönemde geçerli olan düzenlemelere göre; tek işverenden elde ettiği ücret tutarı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar veya birden sonraki işverenden aldıkları maaş toplamı 330 bin TL’nin üzerine çıkan çalışanların yıllık beyanname vermesi gerekiyordu.

31 Mart tarihine kadar bu bildirimi yapmayan kişileri tespit eden vergi daireleri, ilgili çalışanları izahatta bulunmaları amacıyla incelemeye almaya başladı. İzahı yeterli bulunmayan mükelleflere hem eksik kalan vergi tutarı tahakkuk ettiriliyor hem de vergi tutarı kadar ağır vergi ziyaı cezalarları kesiliyor.