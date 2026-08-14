İş Değiştirenlere Şok Vergi Sürprizi: Ceza Ödememek İçin Tek Şart Açıklandı
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Türkiye’de yıl içinde iş yeri değiştiren çalışanların büyük bir kısmı, farkında olmadan ciddi bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabiliyor. Son günlerde vergi dairelerinden gelen izaha davet yazıları, bir önceki yıl iş değiştiren birçok beyanname mükellefini şaşkınlığa uğrattı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre mevzuat gereği birden fazla işverene bağlı çalışan ve belirlenen gelir limitlerini aşan kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi zorunlu kılınıyor.
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İşverenden aldıkları maaş toplamı 330 bin TL’nin üzerine çıkan çalışanların yıllık beyanname vermesi gerekiyordu.
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Cezadan kurtulmanın yolu: Pişmanlık dilekçesi.
Yeni yılda iş değiştirenler belgelerini saklamalı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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