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İş Değiştirenlere Şok Vergi Sürprizi: Ceza Ödememek İçin Tek Şart Açıklandı

İş Değiştirenlere Şok Vergi Sürprizi: Ceza Ödememek İçin Tek Şart Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 11:37
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Türkiye’de yıl içinde iş yeri değiştiren çalışanların büyük bir kısmı, farkında olmadan ciddi bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabiliyor. Son günlerde vergi dairelerinden gelen izaha davet yazıları, bir önceki yıl iş değiştiren birçok beyanname mükellefini şaşkınlığa uğrattı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre mevzuat gereği birden fazla işverene bağlı çalışan ve belirlenen gelir limitlerini aşan kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi zorunlu kılınıyor.

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İşverenden aldıkları maaş toplamı 330 bin TL’nin üzerine çıkan çalışanların yıllık beyanname vermesi gerekiyordu.

İşverenden aldıkları maaş toplamı 330 bin TL’nin üzerine çıkan çalışanların yıllık beyanname vermesi gerekiyordu.

Gelir vergisi kanunlarına göre, tek bir işverenden elde edilen ücretlerin yanı sıra yıl içerisinde iş değiştirip birden fazla patrona bağlı çalışanlar da vergi mükellefiyeti kapsamına giriyor. Geçtiğimiz dönemde geçerli olan düzenlemelere göre; tek işverenden elde ettiği ücret tutarı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar veya birden sonraki işverenden aldıkları maaş toplamı 330 bin TL’nin üzerine çıkan çalışanların yıllık beyanname vermesi gerekiyordu.

31 Mart tarihine kadar bu bildirimi yapmayan kişileri tespit eden vergi daireleri, ilgili çalışanları izahatta bulunmaları amacıyla incelemeye almaya başladı. İzahı yeterli bulunmayan mükelleflere hem eksik kalan vergi tutarı tahakkuk ettiriliyor hem de vergi tutarı kadar ağır vergi ziyaı cezalarları kesiliyor.

Cezadan kurtulmanın yolu: Pişmanlık dilekçesi.

Cezadan kurtulmanın yolu: Pişmanlık dilekçesi.

Hakkında henüz bir inceleme başlatılmamış ya da vergi dairesinden resmi bir ihbarname almamış olan çalışanlar için cezadan kurtulma imkanı bulunuyor. Kanunda yer alan 'pişmanlık ve ıslah' hükümlerinden yararlanan mükellefler, vergi dairesine verecekleri bir pişmanlık dilekçesiyle ana vergi borçlarını ödeyebiliyor. Bu yöntemi seçen kişilere vergi ziyaı cezası uygulanmıyor; yalnızca gecikilen aylar için gecikme zammı (pişmanlık zammı) ilave ediliyor.

Ayrıca beyanname verme sürecinin çalışanlar için sadece ek bir borç anlamına gelmediği de belirtiliyor. Beyanname veren mükellefler; kendileri, eşleri ve çocuklarına ait eğitim, sağlık harcamaları ile şahıs sigorta primlerini vergi matrahından düşebiliyor.

Yeni yılda iş değiştirenler belgelerini saklamalı.

Yeni yılda iş değiştirenler belgelerini saklamalı.

Aynı risk, içinde bulunduğumuz dönemde iş değişikliği yapan çalışanlar için de geçerliliğini koruyor. Mevcut yıl içinde şirket değiştiren ücretlilerin, beyanname sınırlarını aşmaları halinde önümüzdeki yılın Mart ayında bildirimde bulunması gerekecek. Bu yıl tek işverenden alınan ücretlerde 5 milyon 300 bin TL, birden sonraki işverenden alınan ücretlerde ise 400 bin TL’lik eşik aşıldığı takdirde mükellefiyet doğacak. Uzmanlar, bu yıl iş değiştiren vatandaşların şimdiden eğitim ve sağlık harcamalarına ait belgeleri biriktirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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