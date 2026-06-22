Uzmanlar, Yaşınıza Göre Sahip Olmanız Gereken Birikim Miktarını Açıkladı
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Para finansal güvenliğini sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, yaşına göre ne kadar birikim yapmış olması gerektiği. Uzmanlar, gelir düzeyi ve yaşam hedeflerine göre değişiklik gösterse de belirli yaş aralıkları için önerilen tasarruf hedeflerini açıkladı.
Özellikle genç yaşlarda düzenli birikimin önemine dikkat çeken uzmanlar, emeklilik döneminde rahat bir yaşam için erken planlama yapılması gerektiğini belirtiyor.
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Para biriktirmek özellikle genç yetişkinler için son yıllarda giderek daha zor bir konu haline gelirken, uzmanlar yaşlara göre ulaşılması gereken tasarruf hedeflerine dikkat çekiyor.
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Birleşik Krallık merkezli Fairness Foundation CEO’su Will Snell, birçok kişinin ekonomik dalgalanmalara karşı kendini koruyacak birikime sahip olmadığını belirterek, insanların borç yükü altında kalmasının finansal güvenliği olumsuz etkilediğini ifade etmişti.
Emeklilik İçin Yaşa Göre Tasarruf Hedefleri
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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