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Uzmanlar, Yaşınıza Göre Sahip Olmanız Gereken Birikim Miktarını Açıkladı

Uzmanlar, Yaşınıza Göre Sahip Olmanız Gereken Birikim Miktarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 16:30
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Para finansal güvenliğini sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, yaşına göre ne kadar birikim yapmış olması gerektiği. Uzmanlar, gelir düzeyi ve yaşam hedeflerine göre değişiklik gösterse de belirli yaş aralıkları için önerilen tasarruf hedeflerini açıkladı.

Özellikle genç yaşlarda düzenli birikimin önemine dikkat çeken uzmanlar, emeklilik döneminde rahat bir yaşam için erken planlama yapılması gerektiğini belirtiyor.

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Para biriktirmek özellikle genç yetişkinler için son yıllarda giderek daha zor bir konu haline gelirken, uzmanlar yaşlara göre ulaşılması gereken tasarruf hedeflerine dikkat çekiyor.

Para biriktirmek özellikle genç yetişkinler için son yıllarda giderek daha zor bir konu haline gelirken, uzmanlar yaşlara göre ulaşılması gereken tasarruf hedeflerine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan değerlendirmelerde, Z kuşağı ve genç milenyum kuşağının “negatif servet” sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Bu kavram, bir kişinin toplam borçlarının ve yükümlülüklerinin sahip olduğu varlıkların değerini aşması anlamına geliyor.

Birleşik Krallık merkezli Fairness Foundation CEO’su Will Snell, birçok kişinin ekonomik dalgalanmalara karşı kendini koruyacak birikime sahip olmadığını belirterek, insanların borç yükü altında kalmasının finansal güvenliği olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

Birleşik Krallık merkezli Fairness Foundation CEO’su Will Snell, birçok kişinin ekonomik dalgalanmalara karşı kendini koruyacak birikime sahip olmadığını belirterek, insanların borç yükü altında kalmasının finansal güvenliği olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

ABD’de yapılan araştırmalar da benzer bir tablo ortaya koyuyor. Federal Reserve tarafından gerçekleştirilen Tüketici Finansmanı Araştırması’na (Survey of Consumer Finances) göre, Amerikalıların banka hesapları ve benzeri likit birikimleri yaş gruplarına göre büyük farklılık gösteriyor.

Araştırmada 2022 yılı verilerine göre 35 yaş altındaki kişilerin ortalama birikimi 20 bin 540 dolar seviyesindeyken, 35-44 yaş grubunda bu rakam 41 bin 540 dolara yükseliyor. 45-54 yaş aralığında ortalama tasarruf miktarı 71 bin 130 dolara, 55-64 yaş grubunda ise 72 bin 520 dolara çıkıyor.

Emeklilik İçin Yaşa Göre Tasarruf Hedefleri

Emeklilik İçin Yaşa Göre Tasarruf Hedefleri

Ally Bank tarafından paylaşılan önerilere göre, kişilerin emeklilik planı kapsamında belirli yaşlarda gelirlerinin belli katlarını biriktirmiş olması hedefleniyor.

Buna göre:

  • 30 yaşına kadar: Yıllık gelirinizin 1 katı kadar birikim

  • 40 yaşına kadar: Yıllık gelirinizin 3 katı kadar birikim

  • 50 yaşına kadar: Yıllık gelirinizin 5 katı kadar birikim

  • 60 yaşına kadar: Yıllık gelirinizin 7 katı kadar birikim

Uzmanlar ise ideal birikim miktarının kişinin maaşına, emeklilik yaşına ve emeklilik sonrası planladığı yaşam standardına göre değişebileceğini belirtiyor. Yani tek bir doğru rakam bulunmasa da erken yaşta düzenli tasarrufa başlamak, uzun vadede finansal güvenliği artıran en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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