Uzmanlar, Yaşınıza Göre Sahip Olmanız Gereken Birikim Miktarını Açıkladı

Para finansal güvenliğini sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, yaşına göre ne kadar birikim yapmış olması gerektiği. Uzmanlar, gelir düzeyi ve yaşam hedeflerine göre değişiklik gösterse de belirli yaş aralıkları için önerilen tasarruf hedeflerini açıkladı.

Özellikle genç yaşlarda düzenli birikimin önemine dikkat çeken uzmanlar, emeklilik döneminde rahat bir yaşam için erken planlama yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak