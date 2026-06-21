Playstation 7, FIFA 32, GTA 7... 2055 Yılında Mahsur Kaldığını İddia Eden Adam Gündem Oldu

İçerik üreticisinin bu videoları bir kurgu proje olarak tasarladığı, hatta birçok paylaşımda #fakesituation etiketi kullandığı ortaya çıktı. Yani ortada “gelecekten gelmiş bir gezgin” değil, bilinçli şekilde kurgulanmış bir dijital hikâye vardı. Ayrıca bazı videolarda aynı sahne öğelerinin tekrar kullanılması ve farklı markalara ait ürünlerde bile aynı “2055” tarihinin görünmesi, bunun gerçek bir zaman yolculuğu iddiası olmadığını destekledi.

Öte yandan 2023 ve sonrasında paylaşılan bazı videolarda içerik üreticisinin kalabalık ortamlarda çekim yaptığı ve doğrudan bunun gerçek bir “boş şehir” senaryosu olmadığını ima ettiği de görüldü. Yani proje, başından itibaren tamamen kurgusal bir deneyim olarak ilerledi.

Tüm bunlara rağmen videoların viral etkisi azalmadı. Boş Paris sokakları, yapay gibi duran sahneler ve “gelecekten mesaj” hissi veren detaylar, özellikle yapay zekâ ile üretilen içeriklerin arttığı bir dönemde izleyicilerin gerçeklik algısını zorladı.