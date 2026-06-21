Playstation 7, FIFA 32, GTA 7... 2055 Yılında Mahsur Kaldığını İddia Eden Adam Gündem Oldu
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PlayStation 7, FIFA 32 ve GTA 7 gibi henüz var olmayan ürünleri gösteren videolarıyla “2055’e gittiğini” iddia eden maskeli bir içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu. Paris’te tamamen boş sokaklarda dolaştığı görüntüler, “zaman yolculuğu gerçek mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ancak videoların kısa sürede bir kurgu proje olduğu ve #fakesituation etiketiyle paylaşıldığı ortaya çıktı.
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TikTok’ta zaman yolduluğu yaparak 2055 yılına gittiğini iddia eden bir kullanıcı gündem oldu.
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Ancak işin perde arkası incelendikçe tablo netleşti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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