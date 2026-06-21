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Playstation 7, FIFA 32, GTA 7... 2055 Yılında Mahsur Kaldığını İddia Eden Adam Gündem Oldu

Playstation 7, FIFA 32, GTA 7... 2055 Yılında Mahsur Kaldığını İddia Eden Adam Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 15:58
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PlayStation 7, FIFA 32 ve GTA 7 gibi henüz var olmayan ürünleri gösteren videolarıyla “2055’e gittiğini” iddia eden maskeli bir içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu. Paris’te tamamen boş sokaklarda dolaştığı görüntüler, “zaman yolculuğu gerçek mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ancak videoların kısa sürede bir kurgu proje olduğu ve #fakesituation etiketiyle paylaşıldığı ortaya çıktı.

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TikTok’ta zaman yolduluğu yaparak 2055 yılına gittiğini iddia eden bir kullanıcı gündem oldu.

TikTok’ta zaman yolduluğu yaparak 2055 yılına gittiğini iddia eden bir kullanıcı gündem oldu.

Maskeli bir içerik üreticisinin Paris’teki Louvre Müzesi, tren istasyonları ve hastaneler gibi noktaları tamamen boş şekilde gezdiği görüntüler; “gelecekte insanlık yok oldu” ve “zaman yolculuğu gerçek mi?” sorularını gündeme taşıdı. Videolarda ayrıca henüz piyasaya çıkmamış PlayStation 7, GTA 7, FIFA 32 gibi detaylar da yer alınca, izleyicilerin bir kısmı olaya inanmaya başladı.

Ancak işin perde arkası incelendikçe tablo netleşti.

Ancak işin perde arkası incelendikçe tablo netleşti.

İçerik üreticisinin bu videoları bir kurgu proje olarak tasarladığı, hatta birçok paylaşımda #fakesituation etiketi kullandığı ortaya çıktı. Yani ortada “gelecekten gelmiş bir gezgin” değil, bilinçli şekilde kurgulanmış bir dijital hikâye vardı. Ayrıca bazı videolarda aynı sahne öğelerinin tekrar kullanılması ve farklı markalara ait ürünlerde bile aynı “2055” tarihinin görünmesi, bunun gerçek bir zaman yolculuğu iddiası olmadığını destekledi.

Öte yandan 2023 ve sonrasında paylaşılan bazı videolarda içerik üreticisinin kalabalık ortamlarda çekim yaptığı ve doğrudan bunun gerçek bir “boş şehir” senaryosu olmadığını ima ettiği de görüldü. Yani proje, başından itibaren tamamen kurgusal bir deneyim olarak ilerledi.

Tüm bunlara rağmen videoların viral etkisi azalmadı. Boş Paris sokakları, yapay gibi duran sahneler ve “gelecekten mesaj” hissi veren detaylar, özellikle yapay zekâ ile üretilen içeriklerin arttığı bir dönemde izleyicilerin gerçeklik algısını zorladı.

3 senedir 2055'te yaşadığını söyleyen adam, Fransa'nın boş sokaklarını da bu şekilde paylaştı.

@whitemask2055

#collage avec @fossette_us Je suis White Mask , le voyageur du futur , un des derniers survivants de 2055 et voici mon histoire… #2055 #whitemask #levoyageurdufutur #fakesituation

♬ son original - LE VOYAGEUR DU FUTUR

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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