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Sadece Şanlıurfa’da Yetişiyor: Endemik Bitki Yeniden Çiçek Açtı

Sadece Şanlıurfa’da Yetişiyor: Endemik Bitki Yeniden Çiçek Açtı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 13:46
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Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçeleri arasında yetişen endemik Başkızan bitkisi, haziran ayıyla birlikte yeniden çiçek açtı. Sadece bu bölgeye özgü olmasıyla dikkat çeken tür, doğal yaşam alanında yeniden görüntülendi. Uzmanlar, bitkinin bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir değer taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: Gazete İpekyol - Sinan Özdemir

Kaynak: https://www.gazeteipekyol.com/haber/1...
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Şanlıurfa’nın Birecik ile Halfeti ilçeleri arasında yer alan bozkır ve kayalık alanlarda doğal olarak yetişen endemik Başkızan bitkisi, haziran ayıyla birlikte yeniden çiçeklenme dönemine girdi.

Şanlıurfa’nın Birecik ile Halfeti ilçeleri arasında yer alan bozkır ve kayalık alanlarda doğal olarak yetişen endemik Başkızan bitkisi, haziran ayıyla birlikte yeniden çiçeklenme dönemine girdi.

Sadece bu bölgeye özgü olmasıyla dikkat çeken tür, ortaya çıktığı alanlarda biyolojik çeşitliliğe katkı sunarak ekosistemin önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

Gazete İpekyol'dan Sinan Özdemir'in haberine göre, papatyagiller familyasına ait dikenli yapısıyla öne çıkan Başkızan, dar yayılış alanı nedeniyle endemik türler arasında yer alıyor.

Gazete İpekyol'dan Sinan Özdemir'in haberine göre, papatyagiller familyasına ait dikenli yapısıyla öne çıkan Başkızan, dar yayılış alanı nedeniyle endemik türler arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, 15 Haziran 2026’da Birecik Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından doğal yaşam alanında tespit edilerek kayıt altına alındı. Yapılan gözlemlerle birlikte popülasyon durumu ve gelişim sürecinin düzenli olarak takip edildiği bildirildi.

Mayıs ayında başlayan çiçeklenme sürecini haziran ayına kadar sürdüren bitki, özellikle Birecik-Halfeti hattındaki doğal yaşam alanlarında görülüyor.

Mayıs ayında başlayan çiçeklenme sürecini haziran ayına kadar sürdüren bitki, özellikle Birecik-Halfeti hattındaki doğal yaşam alanlarında görülüyor.

Uzmanlar, türün korunmasının bölgenin biyolojik mirası açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerken, vatandaşlara da doğal habitatın zarar görmemesi konusunda duyarlılık çağrısı yapıyor.

Başkızan, Şanlıurfa’nın sahip olduğu endemik türler arasında yer alarak bölgenin doğal zenginliğini temsil etmeyi sürdürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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