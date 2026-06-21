Sadece Şanlıurfa’da Yetişiyor: Endemik Bitki Yeniden Çiçek Açtı
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Kaynak: https://www.gazeteipekyol.com/haber/1...
Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçeleri arasında yetişen endemik Başkızan bitkisi, haziran ayıyla birlikte yeniden çiçek açtı. Sadece bu bölgeye özgü olmasıyla dikkat çeken tür, doğal yaşam alanında yeniden görüntülendi. Uzmanlar, bitkinin bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir değer taşıdığını belirtiyor.
Kaynak: Gazete İpekyol - Sinan Özdemir
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Şanlıurfa’nın Birecik ile Halfeti ilçeleri arasında yer alan bozkır ve kayalık alanlarda doğal olarak yetişen endemik Başkızan bitkisi, haziran ayıyla birlikte yeniden çiçeklenme dönemine girdi.
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Gazete İpekyol'dan Sinan Özdemir'in haberine göre, papatyagiller familyasına ait dikenli yapısıyla öne çıkan Başkızan, dar yayılış alanı nedeniyle endemik türler arasında yer alıyor.
Mayıs ayında başlayan çiçeklenme sürecini haziran ayına kadar sürdüren bitki, özellikle Birecik-Halfeti hattındaki doğal yaşam alanlarında görülüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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