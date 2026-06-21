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Almanya'yı 3-2 Mağlup Eden Filenin Sultanları Sosyal Medyayı Çalkaladı

Almanya'yı 3-2 Mağlup Eden Filenin Sultanları Sosyal Medyayı Çalkaladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 12:12
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin Ankara etabındaki üçüncü maçta Almanya karşısında 3-2’lik unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadeleye hızlı başlayan Almanya ilk iki seti 25-18 ve 26-24 alarak 2-0 öne geçti. Filenin Sultanları, son anda Almanya'yı mağlup ederek sosyal medyayı çalkaladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk seti 25-18 kazanarak öne geçmişti.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette de üstünlüğünü koruyan Giulio Bregoli'nin ekibi, 26-24'lük skorla durumu 2-0'a getirmişlerdi.

İlk iki seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayan Filenin Sultanları, üçüncü sette reaksiyon gösterdi. Milli takım, bu seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette de etkili performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-22'lik skorla setlerde dengeyi sağladı ve maçı final setine taşıdı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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