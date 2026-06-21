Almanya'yı 3-2 Mağlup Eden Filenin Sultanları Sosyal Medyayı Çalkaladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin Ankara etabındaki üçüncü maçta Almanya karşısında 3-2’lik unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadeleye hızlı başlayan Almanya ilk iki seti 25-18 ve 26-24 alarak 2-0 öne geçti. Filenin Sultanları, son anda Almanya'yı mağlup ederek sosyal medyayı çalkaladı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.
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Tabii ki sosyal medyada destek yorumları eksik olmadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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