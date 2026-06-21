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“Breaking Bad” Yıldızı Giancarlo Esposito’nun Müslüman Olduğu İddia Edildi

“Breaking Bad” Yıldızı Giancarlo Esposito’nun Müslüman Olduğu İddia Edildi

Breaking Bad
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 10:14
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Breaking Bad” dizisindeki Gus Fring rolüyle tanınan Giancarlo Esposito’nun Suudi Arabistan’da İslamiyet’i seçtiği iddiası gündeme oturdu. İddiayı Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh ortaya atarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışmayı büyüttü. Ancak konuya ilişkin bağımsız ve resmî bir doğrulama bulunmuyor.

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Giancarlo Esposito’nun Suudi Arabistan’da bulunduğu süre içinde İslamiyet’i seçtiği iddia edildi.

Giancarlo Esposito’nun Suudi Arabistan’da bulunduğu süre içinde İslamiyet’i seçtiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, Esposito’nun kelime-i şehadet getirdiğini ve bir camide yapım ekibiyle birlikte namaz kıldığını öne sürdü.

“Breaking Bad” dizisindeki Gus Fring karakteriyle dünya çapında tanınan Esposito, aynı zamanda Better Call Saul ve The Mandalorian gibi yapımlardaki rolleriyle de biliniyor.

“Breaking Bad” dizisindeki Gus Fring karakteriyle dünya çapında tanınan Esposito, aynı zamanda Better Call Saul ve The Mandalorian gibi yapımlardaki rolleriyle de biliniyor.

Al-Sheikh’in açıklamalarına göre Esposito’nun bu kararı, Suudi Arabistan’daki çekimler sırasında yaşadığı deneyimler ve ülkedeki Müslüman toplulukla kurduğu temasların ardından şekillendi. Oyuncunun, süreç boyunca gösterilen misafirperverlikten etkilendiği de iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esposito’nun ekip arkadaşlarıyla birlikte bir camide ibadet ettiği görülürken, olayın kesinliğiyle ilgili bağımsız doğrulama bulunmuyor. Esposito’nun yer aldığı “Seven Dogs” yapımının ise Suudi Arabistan’ın uluslararası film prodüksiyonlarını artırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Ünlü oyuncunun namaz kıldığı anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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