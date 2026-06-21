“Breaking Bad” Yıldızı Giancarlo Esposito’nun Müslüman Olduğu İddia Edildi

Al-Sheikh’in açıklamalarına göre Esposito’nun bu kararı, Suudi Arabistan’daki çekimler sırasında yaşadığı deneyimler ve ülkedeki Müslüman toplulukla kurduğu temasların ardından şekillendi. Oyuncunun, süreç boyunca gösterilen misafirperverlikten etkilendiği de iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esposito’nun ekip arkadaşlarıyla birlikte bir camide ibadet ettiği görülürken, olayın kesinliğiyle ilgili bağımsız doğrulama bulunmuyor. Esposito’nun yer aldığı “Seven Dogs” yapımının ise Suudi Arabistan’ın uluslararası film prodüksiyonlarını artırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.