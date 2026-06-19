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Haftada 90–120 Dakika Ağırlık Antrenmanı Alzheimer ve Erken Ölüm Riskini Azaltabilir

Haftada 90–120 Dakika Ağırlık Antrenmanı Alzheimer ve Erken Ölüm Riskini Azaltabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 14:44
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Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli ağırlık antrenmanının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu. Yaklaşık 150 bin kişinin 30 yıllık verilerinin incelendiği çalışmada, belirli bir haftalık egzersiz süresinin Alzheimer ve erken ölüm riskini anlamlı biçimde düşürdüğü belirlendi. Bulgular, özellikle “doğru dozda” yapılan direnç egzersizinin kritik rolüne işaret ediyor.

Kaynak: https://bjsm.bmj.com/content/60/12/874?
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Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, haftalık ağırlık antrenmanı süresinin Alzheimer riski ve erken ölüm olasılığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, haftalık ağırlık antrenmanı süresinin Alzheimer riski ve erken ölüm olasılığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Haftada ne kadar ağırlık çalışmalı?

British Journal of Sports Medicine’da yayımlanan ve yaklaşık 150 bin yetişkinin 30 yıla yayılan verilerini inceleyen çalışmaya göre, haftada 90 ila 120 dakika arası direnç egzersizi yapan bireylerde önemli sağlık kazanımları gözlemlendi. Bu egzersizler; ağırlık kaldırma, squat, lunge ve şınav gibi kas direncini artıran hareketleri kapsıyor.

Araştırma sonuçlarına göre bu süre aralığında egzersiz yapan kişilerde:

  • Tüm nedenlere bağlı ölüm riski %13 daha düşük

  • Kalp hastalıklarına bağlı ölüm riski %19 daha düşük

  • Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara bağlı ölüm riski %27 daha düşük

“Daha fazlası her zaman daha iyi değil”

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise haftada 120 dakikanın üzerine çıkmanın ek bir fayda sağlamaması. Yani fayda, belirli bir noktadan sonra plato çiziyor. Araştırmacılar bu durumu “optimum aralık” olarak tanımlıyor.

Kardiyo ile birlikte etki katlanıyor

Kardiyo ile birlikte etki katlanıyor

Sadece ağırlık çalışması değil, kardiyo egzersizleriyle (koşu, bisiklet, yüzme, tenis gibi) birlikte yapılan antrenmanların çok daha güçlü etkiler yarattığı belirlendi. Her iki egzersiz türünü düzenli yapan kişilerde erken ölüm riskinin %45’e kadar azaldığı tespit edildi.

Uzmanlardan mesaj: “Küçük adım bile değerli”

Araştırmanın yazarlarından Edward Giovannucci, özellikle hareketsiz bireyler için mesajın net olduğunu belirtiyor: “Az miktarda egzersiz bile fark yaratabilir. Önemli olan bir rutin oluşturmak.”

Uzmanlar ayrıca direnç antrenmanının spor salonu gerektirmediğini vurguluyor. Evde su şişeleri, konserve kutuları gibi basit ağırlıklarla bile başlanabileceği ve egzersizin gün içine kısa bölümler halinde yayılabileceği ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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