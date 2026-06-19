Haftada 90–120 Dakika Ağırlık Antrenmanı Alzheimer ve Erken Ölüm Riskini Azaltabilir
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Kaynak: https://bjsm.bmj.com/content/60/12/874?
Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli ağırlık antrenmanının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu. Yaklaşık 150 bin kişinin 30 yıllık verilerinin incelendiği çalışmada, belirli bir haftalık egzersiz süresinin Alzheimer ve erken ölüm riskini anlamlı biçimde düşürdüğü belirlendi. Bulgular, özellikle “doğru dozda” yapılan direnç egzersizinin kritik rolüne işaret ediyor.
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Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, haftalık ağırlık antrenmanı süresinin Alzheimer riski ve erken ölüm olasılığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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