Haftada 90–120 Dakika Ağırlık Antrenmanı Alzheimer ve Erken Ölüm Riskini Azaltabilir

Haftada ne kadar ağırlık çalışmalı?

British Journal of Sports Medicine’da yayımlanan ve yaklaşık 150 bin yetişkinin 30 yıla yayılan verilerini inceleyen çalışmaya göre, haftada 90 ila 120 dakika arası direnç egzersizi yapan bireylerde önemli sağlık kazanımları gözlemlendi. Bu egzersizler; ağırlık kaldırma, squat, lunge ve şınav gibi kas direncini artıran hareketleri kapsıyor.

Araştırma sonuçlarına göre bu süre aralığında egzersiz yapan kişilerde:

Tüm nedenlere bağlı ölüm riski %13 daha düşük

Kalp hastalıklarına bağlı ölüm riski %19 daha düşük

Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara bağlı ölüm riski %27 daha düşük

“Daha fazlası her zaman daha iyi değil”

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise haftada 120 dakikanın üzerine çıkmanın ek bir fayda sağlamaması. Yani fayda, belirli bir noktadan sonra plato çiziyor. Araştırmacılar bu durumu “optimum aralık” olarak tanımlıyor.