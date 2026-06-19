20 Yıl Boyunca Para Biriktirmiş! İstanbul Fatih'teki "Sanki Yedim Camii"nin İlginç Hikayesi

Rivayete göre Keçecizade Hayrettin Efendi, kendi imkanlarıyla bir cami yaptırmayı hayal eden orta halli bir esnaftı. Canı bir şey yemek ya da almak istediğinde ise kendine “Sanki yedim” diyerek o parayı bir kenara koymaya başladı.

Hayrettin Efendi, çevresindekilerin bu fikrin gerçekleşmeyeceğini söylemesine rağmen tam 20 yıl boyunca birikiminden vazgeçmedi. Sonunda sabrı ve kararlılığı sayesinde hayalini kurduğu camiyi yaptırmayı başardı. Mahalle sakinleri de onun bu azmini ve yıllarca dilinden düşürmediği sözünü unutmayarak camiye “Sanki Yedim Camii” adını verdi.

Bugün bu küçük ama anlamı büyük yapı, insanın azimle ve sabırla neler başarabileceğini anlatan İstanbul’un en özel hikayelerden biri olarak anılıyor.