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20 Yıl Boyunca Para Biriktirmiş! İstanbul Fatih'teki "Sanki Yedim Camii"nin İlginç Hikayesi

20 Yıl Boyunca Para Biriktirmiş! İstanbul Fatih'teki "Sanki Yedim Camii"nin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 13:53

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İstanbul’un Fatih ilçesinde apartmanların arasında kalan küçük bir cami, ardındaki hikâyeyle yıllardır görenleri şaşırtıyor. Keçecizade Hayrettin Efendi’nin bir hayalini gerçekleştirmek için tam 20 yıl boyunca yaptığı fedakârlık, bugün “Sanki Yedim Camii” olarak anılan bu yapının ortaya çıkmasını sağladı.

Kaynak: İstanbul'un Belleği

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İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanlar arasında yer alan ve hikayesiyle dikkat çeken Sanki Yedim Camii'nin hikayesi gündem oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanlar arasında yer alan ve hikayesiyle dikkat çeken Sanki Yedim Camii'nin hikayesi gündem oldu.

Rivayete göre Keçecizade Hayrettin Efendi, kendi imkanlarıyla bir cami yaptırmayı hayal eden orta halli bir esnaftı. Canı bir şey yemek ya da almak istediğinde ise kendine “Sanki yedim” diyerek o parayı bir kenara koymaya başladı.

Hayrettin Efendi, çevresindekilerin bu fikrin gerçekleşmeyeceğini söylemesine rağmen tam 20 yıl boyunca birikiminden vazgeçmedi. Sonunda sabrı ve kararlılığı sayesinde hayalini kurduğu camiyi yaptırmayı başardı. Mahalle sakinleri de onun bu azmini ve yıllarca dilinden düşürmediği sözünü unutmayarak camiye “Sanki Yedim Camii” adını verdi.

Bugün bu küçük ama anlamı büyük yapı, insanın azimle ve sabırla neler başarabileceğini anlatan İstanbul’un en özel hikayelerden biri olarak anılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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