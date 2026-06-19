Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Prof. Dr. Ahmet Arslan, “Din ve Ahlak Arasında İlişki Var mı?” Tartışması Başlattı

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Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın din ve ahlak ilişkisi üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Arslan’ın, ahlaki değerlerin sadece dini inançlarla açıklanamayacağı yönündeki sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Din, ahlak ve toplum arasındaki ilişki üzerine farklı görüşler yeniden gündeme geldi.
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Prof. Dr. Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programında söyledikleriyle gündem oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar geldi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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