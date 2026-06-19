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Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Prof. Dr. Ahmet Arslan, “Din ve Ahlak Arasında İlişki Var mı?” Tartışması Başlattı

Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Prof. Dr. Ahmet Arslan, “Din ve Ahlak Arasında İlişki Var mı?” Tartışması Başlattı

Fatih Altaylı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 08:56

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Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın din ve ahlak ilişkisi üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Arslan’ın, ahlaki değerlerin sadece dini inançlarla açıklanamayacağı yönündeki sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Din, ahlak ve toplum arasındaki ilişki üzerine farklı görüşler yeniden gündeme geldi.

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Prof. Dr. Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programında söyledikleriyle gündem oldu.

Prof. Dr. Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programında söyledikleriyle gündem oldu.

Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın değerlendirmelerine göre, günümüzde özellikle İsveç, Norveç, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan dinsiz ya da dini pratikleri hayatının merkezine koymayan insanların yaşam biçimleri, ahlak ile din arasında zorunlu bir bağ olmadığını dile getirdi.

Bu kesimde yer alan birçok insan; aile ilişkilerine önem veriyor, eşlerine sadakat gösteriyor, çocuklarına sevgiyle yaklaşıyor ve ihtiyaç sahibi insanlara destek oluyor. Yani herhangi bir dini inanca bağlı olmadan da toplumsal dayanışma, sorumluluk ve etik değerler güçlü şekilde var olabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar geldi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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