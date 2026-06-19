Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Prof. Dr. Ahmet Arslan, “Din ve Ahlak Arasında İlişki Var mı?” Tartışması Başlattı

Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın değerlendirmelerine göre, günümüzde özellikle İsveç, Norveç, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan dinsiz ya da dini pratikleri hayatının merkezine koymayan insanların yaşam biçimleri, ahlak ile din arasında zorunlu bir bağ olmadığını dile getirdi.

Bu kesimde yer alan birçok insan; aile ilişkilerine önem veriyor, eşlerine sadakat gösteriyor, çocuklarına sevgiyle yaklaşıyor ve ihtiyaç sahibi insanlara destek oluyor. Yani herhangi bir dini inanca bağlı olmadan da toplumsal dayanışma, sorumluluk ve etik değerler güçlü şekilde var olabiliyor.