Midjourney'den Sağlık Teknolojisinde Yeni Dönem: Tüm Vücudu 60 Saniyede Tarayacak

Midjourney, geliştirdiği teknolojiyi 'Midjourney Spa' adı verilen yeni bir konseptle sunmayı planlıyor. İlk merkezin 2027 yılında San Francisco'da açılması hedeflenirken, burada sıcak havuz, sauna, soğuk dalış alanları ve özel vücut tarama bölümlerinin bulunacağı belirtildi.

Şirket önümüzdeki dönemde algoritma ve donanım geliştirmelerine odaklanacağını, ilk araştırma merkezinin hazırlıklarını sürdüreceğini açıkladı. Midjourney ayrıca 2028 itibarıyla sistemi farklı şehirlere taşımayı, uzun vadede ise küresel çapta geniş bir tarama ağı oluşturmayı hedeflediğini duyurdu.

İlk aşamada kullanıcılara vücut kompozisyonuna ilişkin detaylı analizler sunmayı planlayan şirket, daha ileri tıbbi kullanım alanları için elde edilen sonuçları düzenli olarak test etmeyi ve gerekli onay süreçlerini yürütmeyi hedefliyor.