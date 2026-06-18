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Midjourney'den Sağlık Teknolojisinde Yeni Dönem: Tüm Vücudu 60 Saniyede Tarayacak

Midjourney'den Sağlık Teknolojisinde Yeni Dönem: Tüm Vücudu 60 Saniyede Tarayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 15:05
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Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla tanınan Midjourney, bu kez sağlık teknolojileri dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, tüm vücudu yalnızca 60 saniye içinde tarayabilecek yeni nesil bir görüntüleme cihazı üzerinde çalıştığını duyurdu. Geliştirilen sistemle, tıbbi görüntüleme süreçlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

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Yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan ABD merkezli Midjourney, sağlık teknolojileri alanında yeni bir projeye adım attığını açıkladı.

Yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan ABD merkezli Midjourney, sağlık teknolojileri alanında yeni bir projeye adım attığını açıkladı.

Şirket, tüm vücudu kısa sürede tarayabilecek yeni bir görüntüleme cihazı geliştirmeyi hedefliyor.

Midjourney tarafından yapılan açıklamaya göre proje, 'Midjourney Medical' adı altında yürütülüyor. Bu kapsamda geliştirilmesi planlanan 'Midjourney Scanner' isimli cihazın, MR teknolojilerine benzer görüntüleme yeteneklerini daha hızlı ve ulaşılabilir hale getirmesi amaçlanıyor.

Henüz piyasaya sunulmayan sistemin, sığ bir su havuzu içinde çalışacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Henüz piyasaya sunulmayan sistemin, sığ bir su havuzu içinde çalışacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Cihazın, vücudu çevreleyen ultrasonik sensörlerden oluşan bir halka yardımıyla tarama yapması planlanıyor. Sensörlerin farklı açılardan gönderdiği ultrason dalgalarının vücuttan dönen sinyalleri toplaması ve yapay zeka sistemleriyle bu verileri görüntülere dönüştürmesi hedefleniyor.

Şirket, tarama işleminin bir dakikadan daha kısa sürede tamamlanmasını amaçladığını duyurdu.

İlk merkez 2027'de açılabilir.

İlk merkez 2027'de açılabilir.

Midjourney, geliştirdiği teknolojiyi 'Midjourney Spa' adı verilen yeni bir konseptle sunmayı planlıyor. İlk merkezin 2027 yılında San Francisco'da açılması hedeflenirken, burada sıcak havuz, sauna, soğuk dalış alanları ve özel vücut tarama bölümlerinin bulunacağı belirtildi.

Şirket önümüzdeki dönemde algoritma ve donanım geliştirmelerine odaklanacağını, ilk araştırma merkezinin hazırlıklarını sürdüreceğini açıkladı. Midjourney ayrıca 2028 itibarıyla sistemi farklı şehirlere taşımayı, uzun vadede ise küresel çapta geniş bir tarama ağı oluşturmayı hedeflediğini duyurdu.

İlk aşamada kullanıcılara vücut kompozisyonuna ilişkin detaylı analizler sunmayı planlayan şirket, daha ileri tıbbi kullanım alanları için elde edilen sonuçları düzenli olarak test etmeyi ve gerekli onay süreçlerini yürütmeyi hedefliyor.

Tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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