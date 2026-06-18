Midjourney'den Sağlık Teknolojisinde Yeni Dönem: Tüm Vücudu 60 Saniyede Tarayacak
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Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla tanınan Midjourney, bu kez sağlık teknolojileri dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, tüm vücudu yalnızca 60 saniye içinde tarayabilecek yeni nesil bir görüntüleme cihazı üzerinde çalıştığını duyurdu. Geliştirilen sistemle, tıbbi görüntüleme süreçlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
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Yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan ABD merkezli Midjourney, sağlık teknolojileri alanında yeni bir projeye adım attığını açıkladı.
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Henüz piyasaya sunulmayan sistemin, sığ bir su havuzu içinde çalışacak şekilde tasarlandığı belirtildi.
İlk merkez 2027'de açılabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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