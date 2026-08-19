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Kollar, Dirsekler, Dizler... En Çok Unutulan Bölgeler İçin Bakım Önerileri

etiket Kollar, Dirsekler, Dizler... En Çok Unutulan Bölgeler İçin Bakım Önerileri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 20:31
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Yüzüne gösterdiğin özeni bazen vücudunun bazı bölgelerine göstermeyi unutabilirsin. Özellikle kollar, dirsekler ve dizler günlük bakım rutininde en çok gözden kaçan yerlerin başında geliyor. Oysa birkaç küçük dokunuşla bu bölgelerin daha yumuşak ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsin. İşte sana bakım rutinine ekleyebileceğin pratik öneriler!

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Dirseklerindeki kararmaları önlemek için glikolik asitli tonik kullanmalısın.

Dirseklerindeki kararmaları önlemek için glikolik asitli tonik kullanmalısın.

Gün boyu sert yüzeylere yaslanan dirseklerin, maruz kaldığı sürekli sürtünme yüzünden kalınlaşır ve koyu bir renk alır. Haftada birkaç gece uygulayacağın asitli tonikler ölü deriyi bağlarından ayırırken, sonrasında süreceğin niasinamid içerikli kremler rengin açılmasını sağlar.

Sertleşen topukları yumuşatmak için banyo sonrasında pamuklu çorap giymelisin.

Tüm gün vücudunun ağırlığını taşıyan ve ayakkabı baskısıyla kalınlaşan topukların, derinlemesine bir bakıma ihtiyaç duyar. Banyodan sonra topuklarına yüksek oranda üre içeren bir kremi kalın bir tabaka halinde sürüp çorapla kilitlemek, çatlaklarını hızla onarır.

Diz kapaklarındaki pullanmaları gidermek için yoğun üre içeren merhemler sürmelisin.

Diz kapaklarındaki pullanmaları gidermek için yoğun üre içeren merhemler sürmelisin.

Diz kapakların, vücudunun en az yağ bezine sahip olan ve bu yüzden en çabuk kuruyan alanları arasında yer alır. Duş sonrasındaki ilk üç dakika içinde uygulayacağın shea yağı veya seramid içerikli yoğun nemlendiriciler, kalınlaşan derini hızla yumuşatır.

Kollardaki pütürlü görünümü azaltmak için salisilik asitli losyonlar tercih etmelisin.

Kollardaki pütürlü görünümü azaltmak için salisilik asitli losyonlar tercih etmelisin.

Üst kollarının arkasında beliren sert pütürler, kıl foliküllerinin etrafında fazla keratin birikmesiyle meydana gelir. Bu bölgeleri liflerle sertçe ovalamak yerine, gözeneklerin içine nüfuz eden asitli losyonlarla keratin tıkaçlarını nazikçe eritmelisin.

Kulak arkalarında biriken kalıntıları temizlemek için yüz yıkama jellerinden yararlanmalısın.

Saç ürünleri, parfümler ve terin birleşerek en çok biriktiği ancak temizlik esnasında en sık unuttuğun yerlerden biri kulak arkandır. Her akşam yüzünü yıkarken elinde kalan köpükle bu dar alanı da ovuşturup durulamayı alışkanlık haline getirmelisin.

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Boyun ve dekolte bölgesini korumak için güneş kremini aşağıya doğru indirmelisin.

Boyun derin, yüzüne kıyasla çok daha ince bir yapıya sahiptir ve tıpkı yüzün gibi sürekli olarak dış etkenlere maruz kalır. Yaşlanma belirtilerini geciktirmek adına, yüzüne sürdüğün tüm anti-aging serumları ve koruyucuları göğüs çizgine kadar uygulamalısın.

Sırt ve göğüs bölgesindeki akneleri engellemek için saç kremini iyice durulamalısın.

Duşta saçını yumuşatmak için kullandığın kremlerin sırtında bıraktığı silikonlu kalıntılar, gözeneklerini tıkayarak sivilce oluşumunu tetikler. Bu sebeple saçını tamamen duruladıktan sonra vücudunu yıkayarak arındırma aşamasına geçmeye dikkat etmelisin.

Bacaklardaki batık oluşumunun önüne geçmek için kuru fırçalama tekniğini uygulamalısın.

Epilasyon yöntemlerinin ardından bacaklarında oluşan kıl dönmeleri, tüylerin sert deri tabakasını delip dışarı çıkamamasından kaynaklanır. Bacaklarını düzenli olarak aşağıdan yukarıya doğru kuru bir fırçayla taramak, hem kan dolaşımını hızlandırır hem de batıklarını önler.

Koltuk altı derisinin sağlığını korumak için alkolsüz deodorantlar kullanmalısın.

Sıkça uyguladığın tıraş işlemleri ve kimyasal ürünler, koltuk altı derinin doğal dengesini bozarak kararmalara yol açar. Bu hassas bölgenin nefes almasını sağlamak için temiz içerikli ürünler seçmeli ve haftada bir kez taneciksiz peelinglerle ölü deriyi arındırmalısın.

Kalça bölgesindeki sivilce benzeri pütürleri azaltmak için çay ağacı yağlı sabunlar seçmelisin.

Sürekli oturmaktan, sentetik çamaşırlardan ve terlemekten ötürü kalça bölgesinde tıkanan gözenekler, zamanla kıl kökü iltihaplarına ve pürüzlere dönüşür. Bu bölgenin pürüzsüz kalmasını sağlamak adına, duşta antibakteriyel etkili çay ağacı özlü temizleyiciler kullanmalı ve dar kıyafetlerden kaçınmalısın.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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