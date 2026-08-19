Kollar, Dirsekler, Dizler... En Çok Unutulan Bölgeler İçin Bakım Önerileri
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Yüzüne gösterdiğin özeni bazen vücudunun bazı bölgelerine göstermeyi unutabilirsin. Özellikle kollar, dirsekler ve dizler günlük bakım rutininde en çok gözden kaçan yerlerin başında geliyor. Oysa birkaç küçük dokunuşla bu bölgelerin daha yumuşak ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsin. İşte sana bakım rutinine ekleyebileceğin pratik öneriler!
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Dirseklerindeki kararmaları önlemek için glikolik asitli tonik kullanmalısın.
Sertleşen topukları yumuşatmak için banyo sonrasında pamuklu çorap giymelisin.
Diz kapaklarındaki pullanmaları gidermek için yoğun üre içeren merhemler sürmelisin.
Kollardaki pütürlü görünümü azaltmak için salisilik asitli losyonlar tercih etmelisin.
Kulak arkalarında biriken kalıntıları temizlemek için yüz yıkama jellerinden yararlanmalısın.
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Boyun ve dekolte bölgesini korumak için güneş kremini aşağıya doğru indirmelisin.
Sırt ve göğüs bölgesindeki akneleri engellemek için saç kremini iyice durulamalısın.
Bacaklardaki batık oluşumunun önüne geçmek için kuru fırçalama tekniğini uygulamalısın.
Koltuk altı derisinin sağlığını korumak için alkolsüz deodorantlar kullanmalısın.
Kalça bölgesindeki sivilce benzeri pütürleri azaltmak için çay ağacı yağlı sabunlar seçmelisin.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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