Komşuda Bir Celal Hoca Daha Var: Celal Şengör’ün Yunan “İkizi” Benzerliğiyle Yeniden Gündem Oldu!

Celal Hoca’yı bir televizyon programında görüp birkaç dakika dinlememiş olanımız azdır. Bazen yer bilimlerini anlatırken bazen tarih ve bilim üzerine konuşurken karşımıza çıkan Prof. Dr. Celal Şengör, kendine özgü üslubuyla geniş bir kitlenin tanıdığı isimlerden biri.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzun yıllar çalışan Şengör, özellikle yapısal jeoloji ve tektonik alanlarındaki araştırmalarıyla tanınıyor. Akademik yayınlarının yanı sıra kitapları ve katıldığı programlarla bilim, tarih ve düşünce dünyasına ilişkin görüşlerini daha geniş bir kitleyle paylaştı. Sorulara verdiği uzun yanıtlar, ayrıntılı anlatımı ve zaman zaman tartışma yaratan çıkışlarıyla da ekranların kolayca ayırt edilen yüzlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada ise yalnızca söyledikleri konuşulmuyor. Programlarından kesilen kısa videoları, mimikleri ve tepkileri de sık sık paylaşılıyor. Dolayısıyla gözlüğü, bıyığı ve yüz ifadesiyle hafızalara yerleşen Celal Hoca’ya benzeyen biri ortaya çıkınca dikkat çekmesi pek şaşırtıcı değil. Hele bu isim, komşu ülkenin televizyon ekranlarında karşımıza çıkıyorsa!