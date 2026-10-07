Komşuda Bir Celal Hoca Daha Var: Celal Şengör’ün Yunan “İkizi” Benzerliğiyle Yeniden Gündem Oldu!
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Bu kez komşuyla ortak noktamız bir yemek değil! Yunan televizyonlarında yer alan Ilias Alexiou, Celal Şengör’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. İki ismin görüntülerini yan yana görenlerin neden bu benzetmeyi yaptığını anlamak zor değil. Sosyal medya kullanıcıları da bu benzerliği esprili isimlerle karşılamıştı. Gelin, Celal Hoca’nın Yunan “ikizini” yakından tanıyalım.
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Celal Şengör, bilimsel çalışmalarının yanında kendine özgü anlatımıyla da Türkiye’nin en çok tanınan akademisyenlerinden biri.
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Yunan televizyonlarında yer alan Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e benzerliği, sosyal medyanın espri malzemesine dönüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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