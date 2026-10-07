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Komşuda Bir Celal Hoca Daha Var: Celal Şengör’ün Yunan “İkizi” Benzerliğiyle Yeniden Gündem Oldu!

Komşuda Bir Celal Hoca Daha Var: Celal Şengör’ün Yunan “İkizi” Benzerliğiyle Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:01
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Bu kez komşuyla ortak noktamız bir yemek değil! Yunan televizyonlarında yer alan Ilias Alexiou, Celal Şengör’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. İki ismin görüntülerini yan yana görenlerin neden bu benzetmeyi yaptığını anlamak zor değil. Sosyal medya kullanıcıları da bu benzerliği esprili isimlerle karşılamıştı. Gelin, Celal Hoca’nın Yunan “ikizini” yakından tanıyalım.

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Celal Şengör, bilimsel çalışmalarının yanında kendine özgü anlatımıyla da Türkiye’nin en çok tanınan akademisyenlerinden biri.

Celal Şengör, bilimsel çalışmalarının yanında kendine özgü anlatımıyla da Türkiye’nin en çok tanınan akademisyenlerinden biri.

Celal Hoca’yı bir televizyon programında görüp birkaç dakika dinlememiş olanımız azdır. Bazen yer bilimlerini anlatırken bazen tarih ve bilim üzerine konuşurken karşımıza çıkan Prof. Dr. Celal Şengör, kendine özgü üslubuyla geniş bir kitlenin tanıdığı isimlerden biri.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzun yıllar çalışan Şengör, özellikle yapısal jeoloji ve tektonik alanlarındaki araştırmalarıyla tanınıyor. Akademik yayınlarının yanı sıra kitapları ve katıldığı programlarla bilim, tarih ve düşünce dünyasına ilişkin görüşlerini daha geniş bir kitleyle paylaştı. Sorulara verdiği uzun yanıtlar, ayrıntılı anlatımı ve zaman zaman tartışma yaratan çıkışlarıyla da ekranların kolayca ayırt edilen yüzlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada ise yalnızca söyledikleri konuşulmuyor. Programlarından kesilen kısa videoları, mimikleri ve tepkileri de sık sık paylaşılıyor. Dolayısıyla gözlüğü, bıyığı ve yüz ifadesiyle hafızalara yerleşen Celal Hoca’ya benzeyen biri ortaya çıkınca dikkat çekmesi pek şaşırtıcı değil. Hele bu isim, komşu ülkenin televizyon ekranlarında karşımıza çıkıyorsa!

Yunan televizyonlarında yer alan Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e benzerliği, sosyal medyanın espri malzemesine dönüştü.

Yunan televizyonlarında yer alan Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e benzerliği, sosyal medyanın espri malzemesine dönüştü.

Celal Şengör’ün Yunan “ikizi” diye anılan isim, Ilias Alexiou. Yarışma programında “Adekastos Müfettişi” lakabıyla tanınan Alexiou, Türkiye’de ise bambaşka bir nedenle dikkat çekti: Celal Hoca’ya olan fiziksel benzerliğiyle!

İki ismin karşılaştırıldığı görüntülerde özellikle gözlükleri, bıyıkları ve yüz hatları üzerinden kurulan benzerlik öne çıkıyor. 

Bu benzetme aslında yeni değil. Alexiou’nun Celal Şengör’e benzerliği, Aralık 2023’te de Türkiye’de haber olmuştu. O dönemde görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları, Yunan televizyoncusuna “Celalis Sengorakis” gibi isimler takmıştı.

Esprilerin bir diğer çıkış noktası ise Türkiye ile Yunanistan arasında yemekler üzerinden yapılan o tanıdık tartışmalardı. Baklava ve diğer ortak lezzetler etrafında dönen şakalaşmalar, bu kez Celal Şengör benzerliğine taşınmış; “Yunanistan onu da aldı” yorumlarıyla karşılık bulmuştu.

Alexiou’nun kendi adı ve televizyon kariyeri olsa da Türkiye’de onu tanıyan pek çok kişi için ilk çağrışım Celal Hoca oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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