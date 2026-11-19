Cem Küçük Hakkında İstenen Hapis Cezası Belli Oldu
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Tutuklu bulunan gazeteci Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Savcılık, iki ismin yayın ve paylaşımlarının devam eden soruşturmaların kamuoyundaki algısını etkileyebilecek, adalet duygusunu zedeleyebilecek ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu ifade etti.
Gazeteci Cem Küçük hakkında istenen ceza belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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