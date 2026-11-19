Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, televizyon programları ve medya yayınlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, iki şüpheli hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve Berkay Gezgin'in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamaları ele alındı. Tahir Sarıkaya'nın ise para transferleri ve bağlantıları aracılığıyla söz konusu yayınlara maddi destek sağladığı iddialarına yer verildi.

İddianameye göre soruşturma, Cem Küçük'ün çeşitli televizyon programlarında yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldı. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve paraların parke altına gizlendiği yönündeki sözleri incelemeye alındı. Cem Küçük'ün bir başka yayınında ise Berkay Gezgin'in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığını ve bu durumun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yayınların video çözümlemeleri yapılarak konuşma içerikleri soruşturma dosyasına eklendi.

İddianamede yer alan gizli tanık CY34LK40MN20'nin, Cem Küçük'ün sosyal medya hesaplarını, televizyon yayınlarını ve gazete köşesini kullanarak bazı kişiler hakkında para karşılığında lehe veya aleyhe yayınlar yaptığını ileri sürdüğü belirtildi. Gizli tanık, Tahir Sarıkaya'nın ise medya bağlantıları üzerinden kişilerle irtibat kurduğunu, yayın ve algı çalışmaları için finansman sağladığını iddia etti.