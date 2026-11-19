Ülkeye yaptığı dört ziyarete ve siyasi ile askeri yetkililerden aldığı düzenli bilgilere dayanarak konuşan Harry, Ukrayna'nın savaşı kazandığına inandığını belirtti. Rusya için bir tür çıkış stratejisi olması gerektiğini söyleyen Harry, Ukrayna'nın öldürdüğü Rus asker sayısının akıl almaz boyutlarda olduğunu ifade etti. Her ay 30 bin veya daha fazla Rus ve Kuzey Koreli askerin kaybedilmesinin sürdürülemez olduğunu da kaydetti.

Harry, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarını artırmasının kendisine anlatılandan yola çıkarak bir çaresizlik işareti olduğunu söyledi. Hastanelerin, tıp merkezlerinin ve insani yardım merkezlerinin hedef alınmasının dehşet verici olduğunu belirten Harry, uluslararası hukukun bir anlamı olması gerektiğini vurguladı. Yaralı askerler için düzenlediği Invictus Oyunları'na da değinen Harry, bu ruhun her bir Ukraynalıda yaşadığını söyledi.