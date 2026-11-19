Prens Harry, Gerekirse Rusya'ya Karşı Savaşmak İçin Orduya Döneceğini Söyledi
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Harry, gerektiğinde gazi ve muvazzaf silah arkadaşlarının yanında ülkesine hizmet edeceğini söyledi.
Harry, Ukrayna'nın savaşı kazandığına inandığını ve desteğin şimdi iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.
Harry, ABD'de Ukrayna desteğine ilişkin toplum ile yönetim arasında fark olduğunu söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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